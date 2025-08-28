Vuelca Teresita Escalante, esposa de alcalde de Ramos Arizpe

Un accidente vehicular de alto impacto provocó este jueves el cierre total de la carretera Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 20, en el tramo conocido como El Caracol, luego de que un tráiler de carga perdiera el control sobre el pavimento mojado y ocasionara una colisión múltiple.

El percance, registrado poco después del mediodía, dejó un saldo de seis personas lesionadas, entre ellas Teresita Escalante Contreras, esposa del alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, quien fue trasladada en estado crítico a un hospital privado de Saltillo; su ingreso fue en código rojo, lo que indica lesiones de gravedad.

Según versiones preliminares, el tráiler derrapó en una curva peligrosa de la vialidad, colisionando contra dos camionetas, una Jeep y una Ford Expedition. Esta última, que transportaba a las seis víctimas, terminó volcada fuera del camino tras caer en un vado.

Equipos de rescate acudieron de inmediato al lugar. Elementos del Cuerpo de Bomberos, personal del SAMU y paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron a los heridos en el sitio y realizaron su traslado a diferentes hospitales de la capital del estado. Tres de los ocupantes presentaban heridas de consideración.

El tráiler quedó atravesado sobre la vía, impidiendo el paso de vehículos en ambos sentidos. La situación generó un severo congestionamiento vial que se prolongó por horas.

La Policía Estatal implementó un operativo preventivo, mientras que elementos de la Guardia Nacional arribaron posteriormente para tomar control del incidente y realizar el peritaje correspondiente.