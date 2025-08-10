Coahuila Coahuila Saltillo Gobierno de Coahuila PODER JUDICIAL Monclova

Accidentes viales

Vuelca ebrio conductor en Ramos Arizpe

Vuelca ebrio conductor en Ramos Arizpe

Vuelca ebrio conductor en Ramos Arizpe

ISABEL AMPUDIA

Muy cara le salió la parranda a un masculino, quien al encontrarse en total estado de ebriedad se impactó contra una luminaria, registrándose una volcadura, por lo que su conductor terminó tras las rejas.

Fue la madrugada de este domingo cuando un vehículo Honda Civic, circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar José Maria Morelos, en el municipio de Ramos Arizpe.

Al arribar a la altura de su cruce con el bulevar Puente Analco, el conductor perdió el control del volante, terminando su loca carrera luego de impactarse contra una luminaria.

Tras el fuerte golpe, el vehículo salió proyectado contra el pavimento, provocando que el vehículo volcara y finalmente terminara con los neumáticos hacia el cielo.

siglonet-228866


El accidente se reportó al Sistema Estatal de Emergencias 911, por parte de automovilistas que transitaban por el lugar, arribando a los pocos minutos una patrulla de Tránsito de Policía.


Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe también se dieron cita en el lugar para valorar a los tripulantes del vehículo.


Sin embargo, al entrevistarse paramédicos con los oficiales, estos les dieron a conocer que el conductor del vehículo accidentado, no se encontraba lesionado pero si tenía un alto grado de embriaguez, por lo que fue trasladado a las celdas municipales.


Una vez que concluyeron los peritajes correspondientes, el vehículo fue trasladado al corralón y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales.


Además de pagar las multas correspondientes, el hombre tendrá que hacerse cargo de los daños a propiedad municipal, y lo que resulte, para poder recuperar su vehículo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: conductores alcoholizados Accidentes viales accidentes carreteros volcaduras

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Vuelca ebrio conductor en Ramos Arizpe


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405400

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx