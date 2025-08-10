Vuelca ebrio conductor en Ramos Arizpe

Muy cara le salió la parranda a un masculino, quien al encontrarse en total estado de ebriedad se impactó contra una luminaria, registrándose una volcadura, por lo que su conductor terminó tras las rejas.

Fue la madrugada de este domingo cuando un vehículo Honda Civic, circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar José Maria Morelos, en el municipio de Ramos Arizpe.

Al arribar a la altura de su cruce con el bulevar Puente Analco, el conductor perdió el control del volante, terminando su loca carrera luego de impactarse contra una luminaria.

Tras el fuerte golpe, el vehículo salió proyectado contra el pavimento, provocando que el vehículo volcara y finalmente terminara con los neumáticos hacia el cielo.

El accidente se reportó al Sistema Estatal de Emergencias 911, por parte de automovilistas que transitaban por el lugar, arribando a los pocos minutos una patrulla de Tránsito de Policía.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe también se dieron cita en el lugar para valorar a los tripulantes del vehículo.

Sin embargo, al entrevistarse paramédicos con los oficiales, estos les dieron a conocer que el conductor del vehículo accidentado, no se encontraba lesionado pero si tenía un alto grado de embriaguez, por lo que fue trasladado a las celdas municipales.

Una vez que concluyeron los peritajes correspondientes, el vehículo fue trasladado al corralón y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales.

Además de pagar las multas correspondientes, el hombre tendrá que hacerse cargo de los daños a propiedad municipal, y lo que resulte, para poder recuperar su vehículo.