¿Votar por un sueño?

Estamos en el ecuador de unas campañas judiciales que, para las y los mexicanos, son completamente nuevas. Muy distintas a las campañas a las que estamos acostumbrados: sin spots en radio y televisión, sin propaganda colgando de los postes. Esta vez, todo se juega en las redes.

Y en las redes, como era de esperarse, hemos visto de todo. Propuestas, pocas. Y no es extraño: las personas juzgadoras no están para hacer promesas de gobierno, sino para dirimir controversias. Su labor consistirá en resolver sobre problemas que todavía no existen. Por tanto, no pueden prometer cómo los resolverán.

Las redes sociales tienen límites evidentes para transmitir ideas complejas como la filosofía judicial. El formato breve, el ritmo acelerado del contenido y la necesidad de captar atención con frases llamativas no favorecen una reflexión profunda. Una postura sobre interpretación constitucional, derechos humanos o control de convencionalidad no cabe en pocos caracteres ni en un video de menos de un minuto. Al contrario, el riesgo es que se simplifiquen posturas o se recurra a fórmulas vacías que no reflejan el verdadero criterio jurídico de cada persona candidata.

Algunas candidaturas piden el voto apelando a sueños personales: "esto es algo que quiero desde la infancia". Pero las ciudadanas y los ciudadanos no estamos para cumplir sueños. Estamos para decidir quién tendrá en sus manos la responsabilidad de garantizar nuestros derechos. Lo que debe interesarnos es saber si su compromiso es protegerlos o imponer una ideología.

Como decía, las redes no parecen ser el mejor espacio para conocer la filosofía judicial de cada candidata o candidato. Al menos no con el formato que se ha usado. Sin embargo, otras plataformas más serias han intentado llenar ese vacío.

Una de ellas es "Lupa Judicial". Esta herramienta permite revisar y comparar los perfiles de cada persona candidata: desde su formación académica y experiencia laboral, hasta si han estado involucradas en escándalos. Además, incluye filtros por categorías clave, para ayudar a entender mejor a quién se está evaluando.

Otro buen recurso es "Diálogos por la Justicia", de la Universidad Panamericana. Aquí se pueden consultar los currículums de las y los aspirantes a la Suprema Corte y, sobre todo, acceder a videos donde hablan más a fondo sobre su filosofía judicial.

En esos diálogos, estudiantes de la Panamericana plantean preguntas cruciales: ¿le teme a contrariar al gobierno con sus decisiones?, ¿a qué personas juzgadoras admira?, ¿qué opina sobre el control de convencionalidad?, ¿cuál es su visión sobre la interpretación constitucional o sobre la autorrestricción del Poder Judicial?

Quienes vayan a votar el próximo 1 de junio y no quiera decidir su voto por simpatía, por mandato de partido, o para cumplir sueños ajenos, estas dos plataformas pueden ayudar a tomar una decisión más razonada.