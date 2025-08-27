Torreón Cabildo de Torreón Torreón Ayuntamiento de Torreón Conagua Ayuntamiento Torreón

Votación unánime a favor de Oscar Luján para Contraloría Municipal de Torreón

MA. ELENA HOLGUÍN

Regidores que integran la Comisión de Contraloría en el Cabildo de Torreón aprobaron la propuesta de Óscar Gerardo Luján Fernández, aún tesorero municipal, para ocupar el cargo de contralor, la cual tendrá que ser avalada por el pleno del órgano colegiado en la sesión ordinaria que está programada para este próximo viernes.

El presidente de la Comisión de Contraloría y Desarrollo Institucional, Raúl Ruelas Navarro informó que se recibieron cuatro perfiles que cumplieron todos los requisitos y que en la votación se valoró la experiencia en la función pública de los y capacidad para atender las necesidades que tiene Torreón.

Durante la sesión que se realizó esta tarde, se evaluaron dichos perfiles con base en los cuales se sacó una sola propuesta.

Los cinco integrantes de la Comisión votaron a favor de la propuesta del tesorero para la Contraloría Municipal.


               
               


               

               
               

               
               
               
