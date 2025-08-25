Viven festival de arte urbano en Torreón

Como parte del Festival del Arte Urbano y en el marco de los festejos de la juventud que se llevan a cabo en Torreón, el programa de radio “Ruido Desierto” convocó a los jóvenes a plasmar su talento en una barda perimetral ubicada sobre la calle Delicias, donde el pasado sábado se pudieron observar extraordinarios trabajos, todo ello de cara a lo que será la gran fiesta de los jóvenes este próximo sábado 30 de agosto a las 18:00 horas en la explanada de la Plaza Mayor.

Los trabajos se iniciaron en forma previa, donde de manera coordinada con la dirección general de Servicios Públicos municipal se llevó a cabo la limpieza, deshierbe y encalado de los espacios que serían utilizados por los jóvenes torreonenses para plasmar su arte.

Por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, se buscó darles a los jóvenes de Torreón, algunos espacios importantes para que expresen su arte con responsabilidad, llevando cada uno de ellos sus materiales que serían utilizados para realizar sus trabajos de grafiti con mucho arte.

El director general de RadioTorreón,Armando Cobián Lafont y Tania Díaz conductora del programa “Ruido Desierto” del 96.3 FM, confirmaron que todo se encuentra listo para que este próximo sábado 30 de agosto en Plaza Mayor a partir de las 18:00 horas, se lleve a cabo la gran fiesta de los jóvenes con Rap Show, Break Dance, Grafiti y un mercadito de Hip Hop donde pocomás de 20 jóvenes emprendedores mostrarán sus productos que fabrican como playeras, gorras, collares, destacaron.

Este gran evento se realiza de manera conjunta con la dirección general de la Juventud que encabeza Rogelio Salazar.

El evento será totalmente gratuito y están invitados todos los jóvenes no sólo de Torreón, sino del resto de La Laguna, señalaron.