Visitarán representantes del SICT a Coahuila para análisis del tren de pasajeros

MARISELA SEVILLA

SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de revisar los avances del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo y del tren rápido que conectará Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) visitarán Coahuila la próxima semana.

Bárbara Cepeda Boehring, titular de la Secretaría de Vinculación Ciudadana y Proyectos de Innovación Social del estado, confirmó que durante la visita se retomará la gestión de un segundo paradero en Ramos Arizpe, petición que sigue en análisis por parte del gobierno federal.

“No hay una negativa, pero sí se está valorando la viabilidad y necesidad del punto de abordaje en Ramos. La decisión dependerá también de las condiciones técnicas y logísticas”, señaló.

Durante la jornada de trabajo, Néstor Núñez López, responsable de la vinculación con gobiernos estatales de la SICT, se reunirá con autoridades locales para avanzar en temas clave como la socialización del proyecto, el derecho de vía y requerimientos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, propondrá formalmente que la estación principal del tren se ubique en el cruce de las calles Emilio Carranza y Francisco Coss, en el corazón de la capital coahuilense.

Además de definir posibles ubicaciones de paraderos, en las reuniones se abordarán aspectos como las tarifas, horarios y condiciones operativas del servicio, aunque, de acuerdo con Cepeda, estos detalles se ajustarán conforme avance la ejecución del proyecto.

“El diseño del tren sigue en evolución. Hasta que se concrete su puesta en marcha podremos contar con información más específica sobre las rutas, estaciones y costos del servicio”, concluyó la funcionaria.