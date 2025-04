Violeta Isfel niega acusaciones sobre cobrar saludos a sus fans

En días recientes, surgió una polémica en torno a la actriz Violeta Isfel, luego de que dos conductores de televisión la señalaron de querer negarse a grabar un saludo sin recibir un pago a cambio.

Todo comenzó cuando el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló en su programa de YouTube que la actriz Violeta Isfel asistió como invitada al programa De Primera Mano para promocionar la obra de teatro La Señora Presidenta. Durante su visita, según Infante, Isfel se negó a enviar un saludo en video a la hija de una maquillista del programa, pese a que esta última la había maquillado de manera gratuita.

La conductora Joanna Vega-Biestro comparó esta polémica con Alfredo Adame, ya que el actor ha ganado popularidad.

Algunos usuarios en redes sociales señalaron que, en su momento, Violeta Isfel tenía un enlace en su perfil de Instagram que dirigía a una plataforma donde se podían solicitar saludos personalizados. El costo de cada saludo era de 300 pesos y se entregaban en un plazo de tres a cinco días hábiles tras realizar el pago. Actualmente, dicho enlace ya no se encuentra disponible en su perfil.

La actriz negó a un medio de comunicación lo que Gustavo Adolfo Infante

“Cómo ves el chismerío que me inventaron. No es la primera vez que un medio amarillista quiere venir a tirarme, además es muy absurdo porque cómo te invitan, te hacen preguntas, y todo lo que tú respondiste al aire lo usan en tu contra. Han querido difamarme otras veces y mira, de eso viven ellos, del chisme, del amarillismo, de decir mentiras, el público sabe quién soy, simpre que salgo de las funciones me tomo fotos con todos, los abrazo, me cuentan sus historias, me dan regalos, los tengo guardados".