Violencia, primera causa del suicidio en Coahuila

En la actualidad, la violencia es la principal causa por la que una persona decide acabar con su vida, por lo que los trabajos en materia de prevención, año con año se refuerzan. En Coahuila, los resultados ya se empiezan a visibilizar, pues el estado pasó del quinto al octavo lugar a nivel nacional, en cuanto a estados con mayor número de suicidios, de acuerdo al Inegi.

Mayor visibilidad y trabajo de prevención Al respecto, Rosa Ofelia Sisbeles Alvarado, psicóloga forense de la Fiscalía General del Estado (FGE), mencionó que se continúan los trabajos desde el estado, con participación de cada uno de los municipio, los cuales ya manejan una estrategia en específico.

Destacó que Saltillo sigue con una estrategia importante, incluso hay reuniones en la mesa de atención al suicidio, trabajos que a la larga, ya están dando buenos resultados, por lo que esta parte de las acciones de prevención del suicidio son a largo plazo.

Recordó que desde el 2016 se empezó a trabajar con este fenómeno, y hoy en día se tiene más claridad del perfil hacia el que se van a dirigir, dónde se está presentando más, y cuáles son los factores que lo precipitan y que abonan dentro del fenómeno del suicidio.

"Esto nos esta ayudado muchísimo a conocer la problemática y a poder actuar poco a poco, aunque en el caso de la sociedad, quizás ve más movimientos, más reportes, y es porque cada vez es más la gente que acude a las instituciones y porque las personas están pidiendo ayuda", señaló.

Por lo anterior, sostuvo que esto resulta ser positivo, tan es así que ya se refleja en la parte estadística a nivel nacional.

"Si bien, a lo mejor estamos viendo el número, también es importante ver cómo eso va cambiando, el EMR del Inegi en el 2025 reportó las muertes en el 2024. En un informe preliminar, Coahuila bajó del lugar 5 al 8 en los estados con mayor suicidios y, tasa que teníamos de un 9.5 bajó al 8.5 por cada cien mil habitantes, esta es la parte que tenemos que empezar a visibilizar, que los esfuerzos están dando resultados y que tenemos que seguir con este trabajo en contra de este fenómeno", resaltó.

Problemática actual Indicó que dentro del fenómeno del suicidio, las instituciones les están ayudando mucho a conocer la problemática, ya que las personas están pidiendo ayuda, lo cual es positivo, pues reiteró, ya se está reflejando en la parte estadística también.

Dijo que por el 2016, aún no se tenía muy claro el trabajo del origen del fenómeno del suicidio, sin embargo hoy en día, ya se sabe que tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres adultas, niñas o adolescentes.

Añadió que en hoy en día ya se atiende esta problemática con preparación, y en el sentido del suicidio es relevante canalizar a tiempo a las personas con tendencias; observar algunos indicadores, pues aunque no expresen directamente que han intentado suicidarse, el personal ya está localizando desde la inclinación suicida, y está siendo atendido, y eso también ayuda a que sea menor el número de intentos.

Recordó que en el caso de la FGR, trabajan con los suicidios consumados, donde la tendencia sigue siendo la misma. Los que se suicidan más son los hombres, el método que utilizan no da mucho tiempo u oportunidad para poder auxiliarlos; y en el caso de las mujeres, el método que utilizan sigue siendo la medicación o corte de venas, los cuales sí dan la posibilidad de actuar para poder salvar esa vida.

Importancia de identificar la violencia Más allá de la sentimental, está la cuestión que tiene que ver con la violencia, por eso, la psicóloga insistió en la importancia de identificarla desde sus inicios, además de no normalizarla. Ambas acciones dan la pauta para poder prevenir un suicidio, que si bien tiene etapas, no son graduales, a veces se puede pasar de una inclinación a un acto consumado.

"Por eso es importante detectar a tiempo, hoy en día ya vemos denuncias de violencia en el noviazgo, entonces eso quiere decir que las personas ya están identificando desde la violencia psicológica, que parecía muy difícil de visibilizar, pero que hoy en día también la empezamos a ver y a denunciar, la gente ya se anima a denunciar, aunque no haya una lesión o un golpe, que no sea una cuestión física o visible, sino que el maltrato, las humillaciones, las degradaciones, y todas las situaciones, ya las personas la identifican como una forma de violencia", preciso.

Bajo este contexto, reiteró que es importante llamar las cosas por su nombre, y en ese sentido no es un problema de pareja, sino es una situación de un delito penal que se debe denunciar.

"A veces la víctima no puede denunciar por el síndrome o por la situación en la que se encuentra inmersa, a veces ni siquiera visibiliza ese tipo de situaciones, pero es bien importante que las personas que están a su alrededor le puedan brindar ese apoyo, y aunque muchas veces se moleste porque hagan un reporte o una denuncia o hablen directamente con ella, es importante visibilizarlo y no normalizar esas cuestiones de violencia", concluyó.

LÍNEA DE AYUDA

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 911 2000, 800 822 3737 o al 55 52 59 81 21 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.