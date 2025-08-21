Coahuila Saltillo Tren Maya Seguridad Coahuila GOBIERNO DE COAHUILA

Centro Penitenciario Varonil de Saltillo

Vinculan al luchador Baby Rap por homicidio calificado

SERGIO RODRÍGUEZ

El luchador profesional Diego “N”, mejor conocido como Baby Rap, fue vinculado a proceso por homicidio calificado con ventaja, luego de que su víctima falleciera tras sufrir una golpiza que lo dejó en estado de muerte cerebral. El juez del Centro de Justicia Penal de Monclova dictó prisión preventiva como medida cautelar, y ahora el acusado permanecerá recluido en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo.

Los hechos ocurrieron en el domicilio del acusado, ubicado en la colonia Colinas de Santiago. Néstor Alejandro Zamora Ledesma, de 36 años, fue hallado inconsciente con graves lesiones craneoencefálicas por vecinos del lugar.

Fue ingresado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde lo diagnosticaron con muerte cerebral. La Fiscalía inicialmente investigó el caso como lesiones calificadas, pero tras el deceso se reclasificó a homicidio calificado con ventaja.

La madre de la víctima rechazó tajantemente el ofrecimiento de los familiares del agresor de costear los gastos funerarios a cambio de perdón, calificándolo como ofensivo e inadmisible.

Proceso judicial: audiencias y estado legal


Durante el inicio del proceso, el abogado defensor del guerrero de cuadrilátero solicitó al Juez la duplicidad del término constitucional de la audiencia. El juzgador dio como fecha de continuación del procedimiento el jueves a las 9 de la mañana.


La segunda parte de audiencia inicial se prolongó por más de tres horas mientras se revisaban imputaciones y pruebas. Ante los indicios de culpabilidad, el togado determinó la prisión preventiva al luchador y estableció un plazo de dos meses para que el Ministerio Público concluya su investigación complementaria.


El caso ha captado la atención pública por tratarse de un deportista popular. Se investiga si el acusado utilizó técnicas de lucha profesional durante la agresión, lo que podría agravar los cargos.


El caso continúa en curso, con investigaciones complementarias, toma de declaraciones, peritajes y recopilación de pruebas esenciales para determinar la culpabilidad y eventual sentencia.


La pelea que terminó con lesiones mortales para la víctima se dio sin la presencia de testigos. La esposa del imputado, que no se encontraba en el momento de los hechos, autorizó a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal y a los investigadores de Servicios Periciales de la FGE que entraran a la vivienda para buscar evidencias del crimen.


               
               


               

               
               

               
               
               
