Nacional Julio César Chávez Jr AYOTZINAPA Claudia Sheinbaum Tráfico de armas Embajadas

Julio César Chávez Jr

Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr. por delincuencia organizada

Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr. por delincuencia organizada

Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr. por delincuencia organizada

AP

El boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del homónimo y legendario expugilista mexicano, fue vinculado el sábado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada como parte de una investigación contra varios miembros del Cártel de Sinaloa.

Así lo acordó un juez federal del estado norteño de Sonora, quien ordenó que Chávez Jr. enfrente el proceso en libertad condicional y dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Las medidas fueron anunciadas durante una audiencia que se desarrolló la tarde del sábado en el centro del poder judicial de la ciudad de Hermosillo, capital del estado, informó a The Associated Press uno de los abogados del boxeador, Rubén Benítez Álvarez.

El púgil, que vivía desde hace varios años en Estados Unidos, fue detenido el 2 de julio por agentes federales frente a su casa de Los Ángeles por exceder la duración de su visa y mentir en una solicitud para obtener la tarjeta de residencia. El arresto se realizó pocos días después de un combate que tuvo con el boxeador estadounidense Jake Paul en Los Ángeles.

Luego de casi mes y medio de su detención, Chávez fue deportado el 19 de agosto y entregado a agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, quienes lo trasladaron al Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo.

Desde el 2019 la FGR inició una investigación contra el boxeador, de 39 años, tras una denuncia que presentaron las autoridades estadounidenses contra el Cártel de Sinaloa por delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas y narcotráfico.


Por el caso se abrieron investigaciones contra 13 personas, entre ellas Ovidio Guzmán López —hijo del excapo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán—, algunos colaboradores, sicarios y cómplices de la organización criminal. Guzmán López fue detenido en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos ocho meses después.


Cuatro años después, la FGR emitió varias ordenes de detención, entre ellas contra Chávez.


La vida del hijo del célebre Julio César Chávez, uno de los boxeadores mexicanos más populares y exitosos en la historia, ha estado marcada por los escándalos durante una carrera boxística transcurrida a la sombra de su padre.


Chávez Jr. ha librado una lucha contra la adicción a varias drogas durante buena parte de su carrera y ha sido arrestado en repetidas ocasiones. En 2012 fue hallado culpable de conducir ebrio en Los Ángeles y se le sentenció a 13 días de cárcel.


A inicios del 2024 fue arrestado por portar de armas. La policía informó que Chávez poseía dos fusiles. Poco después fue liberado tras pagar una fianza de 50.000 dólares y con la condición de acudir a una instalación para recibir tratamiento para su adicción.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Julio César Chávez Jr

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr. por delincuencia organizada


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408728

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx