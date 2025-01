Vinateros de Madero no tuvieron ventas esperadas en festejos navideños

El representante de la Unión de Vinateros del municipio de Francisco I. Madero, Filiberto Botello, dijo que no les fue como esperaban en ventas, durante las celebraciones de Navidad y Fin de Año y lo atribuyó a que ya hay mucha competencia, debido a la gran cantidad de permisos para la venta de alcohol los que se han entregado, aunado a que la gente ya no acude a los bares y cantinas, prefiere comprar el producto y consumirlo en su casa.

Dijo que incluso el “flojo” comportamiento en las ventas se registra a raíz de la pandemia, ya que insistió antes la gente, principalmente de las comunidades rurales acudía los fines de semana a las cantinas, pero por las restricciones lo dejaron de hacer y después por que les sale más barato comprar la cerveza en los supermercados, tiendas de conveniencia o expendios para consumir en casa y en cuanto a los jóvenes el comportamiento es similar, ya que en Madero no hay tanta vida nocturna como en Torreón.

“Fíjese que realmente aquí estuvo muy difícil, todo el año, sí hubo mucho movimiento en el comercio, pero los que ofrecen otro tipo de productos, pero en cuanto a nosotros ya no son los ventas como hace año, de pandemia para acá no nos hemos podido levantar de esa situación”.

Repitió que en Francisco I. Madero son muy pocos los “antros” que hay para que acudan los jóvenes, incluso dijo que no son ni diez los bares que están dirigidos para las nuevas generaciones y aunque si hay un poco más de cantinas, repitió que el aumento en el número de permisos tanto para cantinas en los ejidos o los expendios, aunado que cada vez son más las tiendas de conveniencia las que se están instalando, pues evidentemente la competencia es mayor, por lo que repitió que no se tienen las mismas ganancias que antes.

Agregó que probablemente los restaurantes que también ofrecen bebidas alcohólicas pueden decir lo contrario, aunque consideró que para ellos la venta principal son los alimentos, ya que los comensales consumen solo dos o tres bebidas alcohólicas.

“La otra vez estábamos platicando con uno de los propietarios de los negocios y comentó que, nada más abría a partir del jueves y no toda la semana como antes, por que dijo que al hacerlo eran muchos los gastos de operación y pues no le salía y así hay otros giros, por que también algunos de los expendios se quejaron que ya era mucha competencia, por que, últimamente se han dado muchas licencias y hay colonias o ejidos como en Hidalgo o Lequeitio en que fácilmente hay cuatro o cinco expendios y o dos cantinas en los ejidos y pues la gente ya no se vienen a Chávez a tomar”.