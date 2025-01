Villegas señala en tema de insumos médicos que también 'hay mentiras'

Respecto al tema de la falta de insumos médicos en el Hospital General de Gómez Palacio, lo cual ha sido objeto de quejas y señalamientos, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, señaló que han servido para meterse a fondo en resolver la situación pero también dijo que han habido mentiras y gente que busca llevar agua a su molino.

"Estamos en eso. También hay mentiritas por ahí eh, quiero decirles que también hay mentiritas porque empieza la parte política y hay algunos que quieren llevar agua a su molino porque es año electoral. No se crean de todo lo que digan", dijo.

¿En qué mintieron?, se preguntó al gobernador, a lo cual aseguró: "Por ejemplo, en el paciente que llegó con un frasco. A ver, así llegó en la ambulancia y fue cuando lo tomaron. Cuando ya cae en nuestras manos ya tiene todos los insumos correctos pero entonces como tomaron ese pedacito dicen que en el hospital están haciendo todo esto cuando ya una misma enfermera del hospital salió a decir que no es cierto. De todos modos ¿Para qué nos sirvió todo esto? Para darnos cuenta, meternos a fondo en que tengan los insumos, que no falte nada y aquí aprovecho para decirles: Recordemos que los diputados federales y todos sabemos quien tiene mayoría, le quitaron 44 mil millones de pesos al rubro de salud. A Durango nos quitaron mil millones", señaló-ñ

Mencionó que la opción que tiene el gobierno duranguense es limitar la atención que se brinda en el Hospital General, que depende de la Secretaría de Salud, a que se priorice la atención de personas que no soy derechohabientes del IMSS ni del ISSSTE.

"¿Qué es lo que tengo que hacer?, Porque luego se me molestan, pero no tengo de otra. No puedo atender ya gente del ISSSTE y del IMSS porque es quitarle un espacio a gente que no tiene una derechohabiencia, y no estamos peleados, es solamente que cada quien agarre la responsabilidad que tiene", comentó.

Señaló que el IMSS tiene en Durango 9 mil millones de pesos de presupuesto, que es mas del doble del presupuesto del que dispone el Estado: "Nosotros tenemos 4 mil millones y nosotros les atendemos el 50 por ciento de los pacientes al ISSSTE y al IMSS y tenemos mas derechohabientes de ellos". Dijo que es necesario que se haga un reacomodo nacional de los recursos para estos rubros.

IMSS-Bienestar

En cuento al IMSS-Bienestar el gobernador refrendó que él está de acuerdo pero que Durango requiere de un contexto diferente: "Yo ya les dije que sí. Se lo dije directo a la presidenta. Si es así como dicen, si se van a llevar los 700 profesionistas de la medicina, que son trabajadores de ellos y si los van a recontratar si les van a dar plaza a todos, si nos van a dar los insumos necesarios y si no va a faltar el medicamento yo no tendría por qué no hacerlo y estamos en pláticas, anda un equipo nuestro en México en IMSS-Bienestar y si llegamos a un acuerdo se los haré saber de manera inmediata", dijo el mandatario, quien habló de la necesidad de mejoras en cuanto a infraestructura de hospitales del IMSS e ISSSTE.

En Hospital Nuevo de Gómez Palacio, se dará prioridad a personas no derechoahabientes de IMSS ni de ISSSTE, dijo gobernador. (EL SIGLO DE TORREÓN)