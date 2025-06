Verdad amarga

En su obra clásica 1984, George Orwell subraya como es que la vigilancia permanente se convierte en un elemento central que define la terrible sociedad distópica creada en su novela, donde el Partido, a través de tecnología y mecanismos ejerce un control absoluto sobre la vida de los ciudadanos, eliminando su libertad y privacidad gracias a una red dispositivos omnipresentes que combinan pantallas, cámaras y micrófonos, permitiendo espiar a los ciudadanos en todo lugar y momento público y privado.

En este mismo tenor, Luis Fernando García, cofundador y ex-director de la Organización R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), advirtió sobre la amenaza que significa para el ciudadano la implementación del sistema de vigilancia masiva sin precedentes en México tras la aprobación de la Ley de Investigación e Inteligencia y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En entrevista reciente con Aristegui en Vivo aseguró que las reformas aprobadas ponen en riesgo derechos fundamentales de la población puesto que además de las leyes aprobadas se trata de un entramado de reformas que en permitirán el acceso en tiempo real a bases de datos públicas y privadas, sin ningún tipo de control judicial:

"Se legaliza el espionaje militar que se ha llevado a cabo con ilegalidad todos estos años", dijo, y recordó la utilización del software espía Pegasus en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos "con impunidad".

Señaló también que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública obliga a todo proveedor de servicios públicos y privados a compartir sus bases de datos donde comprar un refresco o pedir un paquete en línea estarán vinculadas al registro oficial de cualquier individuo: "Todo va a requerir que des tu CURP, y a través de ese elemento se va a poder cruzar toda la información. Toda la información va a estar agregada y disponible para autoridades en México, y el acceso a esa información no tiene ningún control absoluto".

Como especialista en la materia alertó que el nuevo marco legal habilita sin limites ni restricciones a instituciones de Gobierno como la Guardia Nacional, al Ejército, las Fiscalías y el Centro Nacional de Inteligencia para tener acceso ilimitado y en tiempo real a esa información, según refirió durante la entrevista: "Nunca te vas a enterar cuándo estén monitoreando tus datos. En realidad, es un sistema de vigilancia masivo propio de un régimen autoritario. Y suena muy escandaloso decirlo así, pero eso es lo que dicen las leyes".

Para García, sin duda se trata de un parteaguas histórico pero en el sentido negativo puesto que pone en riesgo la privacidad, el acceso a derechos humanos fundamentales y la no discriminación, agregando que dicho sistema se está implementando en un contexto político especialmente preocupante en el que no existe una real división de poderes ni contrapesos: "No hay división de poderes. El Poder Ejecutivo, Legislativo y ahora Judicial están concentrados en un mismo lugar… No hay autoridad de protección de datos: la acaban de desaparecer. No hay órgano de transparencia, no es autónomo".

Subrayó con insistencia en el hecho de que quienes hoy callan o incluso respaldan estas reformas podrían lamentarlo en el futuro cercano o inmediato, incluyendo a los simpatizantes y miembros del Gobierno actual: "Este sistema, esta infraestructura digital autoritaria va a estar disponible para cualquier gobierno en el futuro, incluyendo un gobierno de derecha...un gobierno con el que no simpaticen. Entonces, es una irresponsabilidad histórica tremenda".

En otro giro que pocos esperábamos durante la entrevista, denunció la colaboración con el actual gobierno de los Estados Unidos en materia de control migratorio y persecución de migrantes mexicanos, usando todos los datos que en adelante serán proporcionados desde nuestro país.

Sin embargo, en el presente caso lo preocupante de fondo radica no solo en el hecho de ser vigilados por las fuerzas del orden público o las del Estado mexicano sino el no saber a ciencia cierta, y sin ningún tipo de contrapeso, quien vigilará a los vigilantes en el presente caso.