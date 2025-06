Vigilan Torreón, Viesca y Matamoros por sarampión

Ante el brote de sarampión en México y los diez casos confirmados en Coahuila, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica permanente en los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca.

El coordinador de Vigilancia Epidemiológica, Humberto Gerardo Flores Muñoz, dijo que se trata de un programa federal en el que cualquier persona que presente Enfermedad Febril Exantemática (fiebre y erupción en la piel), es un caso probable de sarampión, que obliga a que se le tomen muestras para confirmar o descartar el padecimiento.

Cuando hay sospecha de sarampión, el sector salud también debe implementar el "cerco vacunal", entendido como un conjunto de medidas sanitarias y de vacunación para contener la propagación de esta enfermedad viral sumamente contagiosa.

El doctor informó que en lo que va del año, se han notificado nueve casos de enfermedad febril exantemática a la Jurisdicción Sanitaria No. 6, pero que solo se confirmaron dos positivos de sarampión, importados en unas gemelas de ocho meses de edad, sin antecedente vacunal y que tienen residencia en una comunidad menonita del estado de Zacatecas . Las menores llegaron a Torreón para recibir atención médica en un hospital privado a finales del pasado mes de abril.

"Esta situación va a continuar, vamos a tener que seguir recibiendo casos probables en todo el año, esta situación de sarampión en el país no se veía desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo Chihuahua tiene más de mil y cuatro defunciones, es algo que tenía muchos que no se veía y está ocurriendo porque la gente no está vacunada. La única manera de evitar la enfermedad es con la vacunación", subrayó el epidemiólogo.

De acuerdo al Aviso Epidemiológico CONAVE/04/2025/Sarampión emitido por la Secretaría de Salud federal, el ser humano es el único reservorio del virus y se transmite por diseminación de gotitas suspendidas en el aire o por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas. El periodo de mayor transmisibilidad comprende desde los cuatro días antes y cuatro días después del inicio del exantema. El periodo de incubación es de 7 a 21 días, promedio 14 días.

Coahuila es el cuarto lugar nacional en casos confirmados de sarampión, de acuerdo al informe federal de la Situación epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación en México, con corte al 30 de mayo de 2025.

En el país, el acumulado es de mil 789 casos positivos y una tasa de incidencia de 1.34 por cada 100 mil habitantes. El primer sitio lo ocupa Chihuahua con mil 677 casos y 4 defunciones y una tasa de incidencia de 42.3. Coahuila, está en cuarto sitio con 10 casos y una tasa de incidencia de 0.3.

El vecino estado de Durango tiene 7 casos positivos y una tasa de incidencia de 0.4 Referente al antecedente vacunal se encontró que 91.6% (mil 639) no cuenta con antecedente vacunal, mientras que el 3.9%(69) cuenta con una dosis de SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y el 4.5% (81) cuenta con 2 o más dosis de SRP documentado en la cartilla nacional de vacunación.