VIDEO | Bañista escapa de ataque de cocodrilo en playa de Puerto Vallarta

Video viral en Puerto Vallarta muestra a un cocodrilo lanzándose contra un bañista, que por fortuna salió ileso.

Cocodrilo sorprende a bañistas en playa de Puerto Vallarta

EL SIGLO DE TORREÓN

¡Adiós tiburones! Si una canción relatara el momento viral que vivieron bañistas en playa de Puerto Vallarta, la letra diría ¡Cocodrilo a la vista, cocodrilo, cocodrilo! en vez de “¡Tiburón a la vista, tiburón, tiburón!”.

Y es que un video viral que circula en redes sociales captó una escena digna de hacer un cover de la canción ochentera. Un bañista, por poco, termina mordido por un cocodrilo que emergió muy cerca de la orilla del mar.

Aunque fue una situación que no pasó a mayores, el momento sí que provocó momentos de tensión entre quienes observaban desde la arena. —¡Sálgase, ahí está el cocodrilo! ¡Mira! ¡Aguas! ¡Córrele, córrele!, gritó un testigo mientras el reptil se lanzaba hacia el muchacho que nadaba a pocos metros.

En el video se aprecia como el cocodrilo se esconde entre el oleaje para acechar al joven y luego intenta atraparlo con una mordida, que apenas esquivó por unos segundos.


Cuando el joven salió del mar, el testigo continúo relatando, como si fuese narrador —¡Le tiró la mordida viste! Mira le tiró la mordida al muchacho… antes no lo agarró. Por poquito lo agarra al muchacho, ¿verdad?


A lo que otro testigo contestó —Ya lo estaba cazando. 


Aunque todo quedo en un simple susto, el video que ya recorre las redes sociales, quedó como recordatorio de que las playas de Puerto Vallarta no solo son escenarios de bellos atardeceres, sino también hogar natural de cocodrilos, además de tiburones.



El avistamiento de cocodrilos en playas de Puerto Vallarta es común, debido a que cerca se encuentran las desembocaduras de varios ríos, y a que, en el pasado, fue un extenso corredor de manglares y humedales. No obstante, tras el crecimiento urbano y el incremento de complejos turísticos, su hábitat se ha visto reducido.


               
               


               

               
               

               
               
               
Cocodrilo sorprende a bañistas en playa de Puerto Vallarta


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
