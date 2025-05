Vida y muerte de José Mujica

A manera de sorpresa a mitad de semana, desde el mapa del acontecer político, se tuvo noticia de la muerte de un personaje tan polémico como lo fuera en vida el ex presidente uruguayo José Mujica a los 89 años de edad.

Como era de esperarse en este caso sobraron las palabras provenientes desde el buenismo más rancio por parte de ex presidentes "políticamente correctos" tanto como de los medios latinoamericanos vendidos en cuerpo, alma y billetera a la misma superchería ideológica con que comulgaba Mujica -en todas sus variantes tropicalizadas- montándose todos en el mismo tren de moda para lamentar la muerte de quien fuera un mandatario polémico, no tanto por su fraseología sobresaturada de lugares comunes sino por lo que fue su vida y su administración como gobernante en dado caso.

Durante años la figura de Mujica fue vendida al mundo como si fuera un ejemplo de político austero o hasta ejemplar que vivía en una humilde granja y que donaba su sueldo, siendo precisamente esta caricatura de "abuelito bonachón" que manejaba un volkswagen la que cautivó a los ingenuos de izquierda tanto en Hispanoamérica como en Europa. Sin embargo, detrás del mito subsistió siempre una realidad perturbadora: la del tupamaro que participó en actos criminales, que empuñó las armas contra la democracia, que cometió asesinatos y que nunca mostró arrepentimiento alguno por el terrorismo que desató en su país entre las décadas de 1960 y 1970.

No es secreto que incluso en la antesala de su candidatura presidencial fuera evidenciado por los medios de su país por hacer no solo apología del crimen y la violencia sino por hacer mofa de la Justicia como tal, según declaraciones realizadas por él mismo en el 2009:

"El Partido Nacional, principal de oposición de cara a las elecciones presidenciales, fustigó las declaraciones del candidato oficialista José "Pepe" Mujica, en las que insultó a la Justicia y defendió la violencia terrorista.

Mujica, un ex guerrillero tupamaro y favorito para imponerse en los comicios del 25 de octubre a su rival blanco, Luis Lacalle, se refirió a temas polémicos durante una entrevista que concedió al diario argentino La Nación. El actual candidato pasó 14 años de reclusión, la mayoría durante la dictadura, entre 1973 y 1985, por su actuación en la guerrilla. "Me interesa la verdad, pero, ¿las sociedades se basan eso? La Justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió", declaró Mujica, mientras consideró que "la violencia en Uruguay fue muy justificada", al contextualizar el surgimiento de los tupamaros. "Yo quiero saber la verdad, pero en la Justicia no creo un carajo", afirmó".

Una vez convertido en presidente de aquella República entre 2010 y 2015 se esmeró desde el poder del erario y los reflectores por tratar de lavarse el rostro respecto a su pasado, vendiendo desde la demagogia una imagen bastante capitalizable; esto es, como si se tratara de "el presidente más pobre del mundo", no para sentar un ejemplo de honestidad o buen gobierno sino para consolidar un relato de santidad laica tan políticamente redituable como falso.

De hecho, bajo su mandato el narcotráfico ganó terreno y la impunidad se expandió mientras el país enfrentaba el avance de la criminalidad y el debilitamiento del Estado de Derecho.

Al final de su periodo resultó que incluso un país tan pequeño, burocratizado y gobernable como el Uruguay terminó padeciendo no solo desgobierno sino, como regalo de despedida de quien ahora se vendía como un "prócer", el peor déficit fiscal en la historia desde su Independencia.

Lamentablemente a los hombres de pie tanto como a los gobernantes se les juzga no por sus dichos o ramplonerías ni por la retórica de su fraseología endulcorada durante las entrevistas que se les hacen a modo, sino por sus hechos tanto como por los resultados concretos de su ejercicio en el poder, por lo que en el presente caso es justo señalar que la muerte por sí misma no justifica ni santifica a nadie.