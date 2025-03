Vida campirana

El tema de hoy es de sumo interés para todos, es acerca de los incendios forestales, que lamentablemente se han estado registrando en gran parte de nuestro país y del mundo, ya que muchos de estos se han vuelto incontrolables debido a las escasas lluvias y a las fuertes tolvaneras que se han estado registrando últimamente.

Cada año desafortunadamente, el mundo pierde una considerable cantidad de hectáreas de árboles a causa de los incendios forestales, estos incendios son una problemática ambiental y se definen como el fuego que se extiende de manera incontrolada en una zona arbórea.

Los incendios forestales se originan por causas naturales y en mayor medida por el hombre de manera intencional o por descuido. México cuenta con una gran biodiversidad y se considera que según datos oficiales el 60% de esta riqueza natural son árboles los cuales son afectados por 4 principales causas que son: Cambio en el uso de suelo, tala clandestina, plagas, e incendios forestales.

La mayor riqueza forestal está concentrada en los bosques, nuestro país cuenta con importantes zonas boscosas las cuales se ven seriamente amenazadas.

Nuestra bella región lagunera es una zona de alto riesgo debido a las escasas lluvias lo cual aunado a las tolvaneras son propicias para que los incendios se presenten, se conocen tres tipos de incendios determinados por la naturaleza de los combustibles presentes: 1)-Los incendios superficiales, son los más comunes en México, en el cual el fuego se propaga en forma horizontal sobre la superficie del terreno, afectando combustibles vivos y muertos, como pastizales, ramas, arbustos o pequeños árboles, troncos, humus, entre otros que se encuentran desde la superficie del suelo y hasta 1.5 metros de altura. 2)-Los incendios de copa o aéreos, (menos del 8%) consumen la totalidad de la vegetación, son peligrosos y muy difíciles de controlar. 3)-Los incendios subterráneos, inician de forma superficial, bajo el suelo mineral debido a la acumulación y compactación de los combustibles, por lo general, no producen llama y emiten poco humo, aunque no son muy comunes (menos de 2%), cuando se presentan son peligrosos y difíciles de controlar.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) tiene la gran responsabilidad de preservar la riqueza forestal de nuestro país, en primer término previniéndolos y en caso que se llegasen a presentar estos incendios los combate de manera efectiva a través de los recursos y la tecnología para estos casos, pero principalmente a través de sus brigadistas que en esta ardua labor estos hombres muestran actos verdaderamente heroicos al arriesgar su propia vida en estas importantes faenas por salvar nuestros bosques poniendo en riesgo su propia vida.

Evitemos los incendios forestales de las siguientes formas: Evite hacer fogatas, encender cigarrillos, realizar quemas agrícolas, y en caso de haber hecho una fogata, apáguela de manera responsable de tal manera que no exista la posibilidad de que este fuego vuelva a aparecer, con los consecuentes daños que ya sabemos.

Si ve un incendio forestal repórtelo inmediatamente al teléfono 800 737 00 00 del departamento de incendios tempranos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), o bien al teléfono de emergencias 911; recuerde que nuestros árboles son fuente de vida, nos proporcionan oxígeno, brindan sombra, son refugio para los animales silvestres, mitigan los efectos del cambio climático, retienen el agua de lluvia y muchos beneficios más por lo cual, es tarea de todos conservar nuestros recursos forestales que además nos proporcionan recursos económicos y alimentos, embellecen además nuestro paisaje. Los árboles son los pulmones de la naturaleza y es nuestro compromiso cuidarlos, por los grandes beneficios que nos dan.

Hasta no hace muchos años los productores agrícolas tenían dentro de sus parcelas cortinas rompevientos, con árboles como pinabetes, mezquites, huizaches, entre otros, con el fin de que cuando hubiese fuertes vientos estos rompían la fuerza con la que se presentan y trae consigo la erosión del suelo con pérdidas importantes de tierra fértil, que es útil para los cultivos; yo les invito a que nuevamente se retome ésta tan necesaria costumbre de tener más árboles en todas partes, pero refiriéndome concretamente a las cortinas rompeviento éstas traen además un beneficio adicional, éstos sirven de refugio para descansar después de realizar las faenas campiranas; sirven también para los animales de trabajo.

Es importante hacer hincapié que gran parte de nuestro país tiene durante casi todo el año días de mucho sol, es por ello que los árboles son importantes para mitigar los efectos candentes que el sol trae consigo, no olvidándonos también que el mismo sol tiene también para la vida sus beneficios, pero que para los seres vivos resulta nocivo de manera directa y prolongada; por cierto ¿ya han notado lo bello de la naturaleza, los matices en verde y lo colorido de las flores porque ya se acerca la primavera? vemos como revolotean las aves con sus cánticos sin igual, las bellas mariposas, las abejas, la belleza de las flores que se encuentran en todo su esplendor, esto y más de lo bello que a diario admiramos entre los verdes de los árboles es la manifestación que Dios en su infinita misericordia nos dice que aún no ha perdido la fe en la humanidad, cuidemos toda la naturaleza, cuidemos nuestros árboles y todo lo que hace posible la vida, recuerden que estamos a escasos días de que inicie el ciclo agrícola primavera-verano, precisamente el día 15 del presente mes se abren las compuertas de la presa, donde de nueva cuenta correrá agua por el Río Nazas para el riego de los cultivos y que es común salir al campo para descansar de la ciudad, les recomiendo respetar la naturaleza en todas su formas y sobre todo no encender fogatas.

A continuación, una bella poesía relacionada a la temática de hoy titulada: INCENDIOS

FORESTALES

Freddy Kalvo

El fuego arrasa la vida en los bosques y montañas deja ya las viejas mañas, el fuego arrasa la vida. Si la quema está prohibida, ¿por qué quemar con cizañas? el fuego arrasa la vida en los bosques y montañas.

Corren liebres y venados saliendo de matorrales por las quemas forestales corren liebres y venados. No hay que ser tan desalmados causando incendios anuales corren liebres y venados saliendo de matorrales.

Los bosques están terminando con tanta arboleda quemada con tanta arboleda talada los bosques están terminando.

La natura siguen matando día, noche y de madrugada los bosques están terminando con tanta arboleda quemada.

Debemos parar el desastre causado a la naturaleza si queman hasta la maleza debemos parar el desastre. Ya solo está quedando el lastre por esa abundante torpeza debemos parar el desastre causado a la naturaleza.

“COMUNICAR ES SERVIR”.

[email protected]