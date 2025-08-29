Nosotros Eventos columnas Sociales

VIBREMOS POSITIVO

LA ESCUELA DEBE SER UN LUGAR SEGURO PARA LAS NIÑAS QUE MENSTRÚAN

Regresamos a clases y, otra vez, miles de niñas se enfrentan a baños sin privacidad, a la burla "porque se manchó" y a personal docente que no sabe qué hacer.

Tristemente, muchas de ellas, además, vienen de casas donde nadie habla del tema o, peor, donde hay distintos tipos de violencia. No contar con condiciones ni contención para vivir la menstruación con dignidad es una de ellas.

Y si en casa a veces no hay acompañamiento ni seguridad, ¿por qué no convertir a la escuela en el espacio seguro donde sí se garantice información, insumos e infraestructura?

Y es que sí, siete de cada diez niñas y adolescentes reportan haber tenido poca o nula información cuando menstruaron por primera vez y que esa "primera conversación" suele ser en casa. Esas mismas casas donde durante y después del confinamiento se registraron incrementos significativos en las llamadas al 911 por violencia familiar.


Sólo en el primer trimestre de 2020 el Secretariado Ejecutivo ya registraba un alza frente a años previos. Y según la UNAM, seis de cada diez adolescentes de entre 15 y 17 años han sufrido al menos un incidente de violencia doméstica en su vida.


El componente económico agrega otra capa: 19.5 millones de niñas, niños y adolescentes viven en hogares en situación de pobreza. Comprar toallas, tampones o una copa no siempre es opción.


Cuando el hogar no es un espacio protector, la escuela debe asumir -sin excusas- su rol como entorno seguro. Pero miles de alumnas regresarán a clases a escuelas que aún no lo son.


Los datos son claros. En México, 43% de niñas y adolescentes prefieren no ir a la escuela durante su periodo. No es "porque no quieran"; es porque gestionar la menstruación sin agua, sin baños adecuados y bajo estigma es imposible. Ese ausentismo erosiona aprendizaje, autoestima y participación.


En lo normativo hay avances, sí, pero apenas 16 de 32 estados han incorporado la menstruación en sus leyes educativas. La mitad del país no tiene aún piso legal para garantizar educación menstrual, insumos e infraestructura. La ley importa, pero sin presupuesto, protocolos y seguimiento se queda en buenas intenciones.


¿QUÉ SIGNIFICA, EN LA PRÁCTICA, QUE LA ESCUELA SEA EL LUGAR SEGURO?


1.- Información que protege. Educación menstrual clara, científica y sin estigmas desde primaria.


2.- Insumos gratuitos, con criterio. Disponibles, sin exhibición ni burocracia.


3.- Infraestructura mínima indispensable. Baños limpios, con puertas que cierren, botes para desecho, agua corriente y jabón.


4.- Protocolos y contención con personal docente capacitado.


5.- Puente escuela-familia. Si en casa faltan certezas, la escuela puede ofrecer guías sencillas para madres, padres y personas cuidadoras.


Cerrar la brecha menstrual es cerrar una forma de violencia cotidiana. Si en muchos hogares todavía faltan agua, diálogo y seguridad, la escuela puede ser el primer espacio donde una niña sienta que su cuerpo no es un problema y sus procesos biológicos no representen una desventaja extra.


Tenemos un nuevo periodo por delante. Es una gran oportunidad para hacer las cosas de manera diferente.


Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Vibremos Positivo y Fundación Femmex o, en Instagram como @jorge_lpz, @vengavibremospositivo y @ffemmex.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nosotros

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: 

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nosotros
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410045

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx