VIBREMOS POSITIVO

ESA MADERA

Esta podría ser la historia de Sandra o la de cualquier persona. Ella tenía nada más que 15 años. Su mundo, aquel que había construido pacientemente, se había derrumbado en pocos días.

Su padre estaba enfermo; cuando le dieron el diagnóstico, observó el rostro de su madre y supo que eran malas noticias: cáncer. Poco tiempo de vida. Algunos días después, su abuelo murió de un infarto. Su casa comenzó a ser habitada por el disgusto y la tristeza. Su timidez fue una segunda piel para guarecerse del mundo.

El día que internaron a su padre, supo que era una despedida y que ya nunca volvería a mirarlo a los ojos. Rápidamente comprendió que sería el sostén de su propia madre.

Estaba ahí, en el sepelio de su padre. Escuchó las palabras de consuelo que se repiten sin convicción frente a la muerte. Tenía 15 años y, sin lágrimas, aceptó lo que el destino le había propuesto.

Se observó a sí misma; creyó que eran demasiadas cosas para resistir sin quebrarse. Sin embargo, no se quebró.


-¿De dónde sacaré fuerzas para continuar? -se preguntaba cada día.


La vida o el destino la habían golpeado sin advertencia, sin preparación. Ella percibió que estaba hecha de una madera extraña; se sentía vulnerable, pero no frágil.


Esa madera es un insumo esencial con el que sobreviven los resilientes, aquellas personas que pueden sobreponerse, reconstruirse, juntar sus pedazos para continuar, sin quejas, sin victimizarse.


