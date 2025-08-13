VIBREMOS POSITIVO

TRABAJAR PARA VIVIR O VIVIR PARA TRABAJAR

Por alguna razón que no entiendo, hay gente a la que le parece que es súper cool quejarse constantemente de la cantidad de trabajo que tienen, lo ocupados que siempre están, el acelere en el que viven y todas esas cosas que tienen que hacer todos los días. Hay personas que, genuinamente, creen que vivir corriendo como locos es ser súper atractivo y que implica que eres productivo y yo, honestamente, pienso que es todo lo contrario.

Desde mi muy personal punto de vista, la gente que siempre llega tarde a todos lados, que está saturada de cosas, que empalma compromisos aunque sepa de entrada que es imposible cumplirlos y que simplemente vive permanentemente en el estrés y, ¡además lo presume!, es en realidad alguien absolutamente ineficiente, además de un protagonista profesional.

La gente que se queja continuamente de "estar hasta el copete de chamba", "no, es que te juro que estoy full", "ya no puedo", "odio mi vida laboral", con todo respeto, parecen comentarios hechos desde el privilegio que lo único que busca es llamar la atención y hacer pensar que son personas muy importantes o que, al contrario, claramente están haciéndolo todo mal y les urge organizarse mejor y, muy probablemente, aprender a decir no y dejar de pretender ser el ajonjolí de todos los moles.

Obviamente, también existe la gente que se levanta diario a darle con todo, que trabaja, y trabaja mucho, esas personas que son súper productivas porque se enfocan en hacer lo que tienen que hacer y no andan vanagloriándose ni quejándose de lo que tienen que hacer; solo lo hacen y ya, y esas personas sí que tienen tiempo para vivir además de trabajar.

Porque les voy a decir una cosa: tener trabajo es un privilegio, siempre, pero hoy más que nunca.

¿Cuánta gente no ha perdido su trabajo en el último año a causa de la pandemia? Si supieran la cantidad de llamadas y mensajes por WhatsApp y redes sociales que recibo cada día preguntando si no sé de algún trabajo, de lo que sea, la gente está desesperada… y luego escucho a este tipo de gente quejarse sin parar de la cantidad de cosas que tiene que hacer y de lo infeliz que es porque tiene que hacerlas, ¡¡¡me da tanta rabia!!!

¿Por qué no mejor nos organizamos para hacer todo lo que tenemos que hacer y, seguramente así, también tendremos tiempo para disfrutar de los placeres de la vida, de nuestras familias, de nuestros amigos…?

Al contrario de los quejosos que están en la locura perpetua, la gente realmente exitosa:

a) Asume que el éxito tiene un costo y que tienes que estar dispuesto a pagar el precio de lo que sea que quieras lograr porque nadie te va a regalar nada.

b) No tiene tiempo de andar presumiendo lo increíbles que son ni de estarse quejando. Están en lo suyo: chambeando.

c) Saben priorizar y distinguir lo urgente de lo importante, en lugar de vivir hechos bolas, quedando mal con todo el mundo sin saber ejecutar correctamente una agenda eficiente y funcional.

d) Saben lo fundamental que es desconectarse y tener tiempo para descansar.

La gente que nunca tiene tiempo de nada más que de "trabajar", ¿qué creen?, no está trabajando más, sino que está, muy probablemente, trabajando mal y le urge un coaching de cómo ser más eficiente. Esa gente se está perdiendo de ver a sus hijos crecer, a sus padres envejecer, de gozar a sus amigos y de hacer algo por ellos mismos o saber cuándo es hora de apagar el celular y tener tiempos para estar con su pareja y hacer nada juntos. Bajo la bandera de "tengo muchísimo trabajo" están tirando su vida a la basura.

¡Claro que hay etapas en las que toca trabajar más duro, pero… ¿neta se van a pasar la vida quejándose y creyéndose los únicos que están ocupados echándole ganitas a la vida?

Creo que necesitamos, de manera unánime, dejar de glorificar vivir para trabajar y pensar que estar siempre súper ocupados nos hace ver más interesantes, y empezar a trabajar para VIVIR con toda la plenitud que eso implica. Busquemos espacios para desconectar, momentos para convivir y jugar con los demás y, tal vez más, lo más importante de todo, ratos con uno mismo para poder no hacer nada más que disfrutar nuestra existencia, sin que eso nos dé pena, nos remuerda la conciencia o se lo tengamos que explicar a alguien más.

La recomendación, mientras tanto, es: paren, respiren un poco, ¡¡¡diviértanse mucho y, más que nada, VIVAN!!! Oblíguense a desenchufarse y descansar regularmente para poder inspirarse, recargarse y volver a empezar.

