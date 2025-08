vibremos positivo

EL PODER DEL MUNDO

El poder del mundo me abruma, me sorprende, me inquieta.

Sí, el poder del mundo positivo, de almas grandes, de personas únicas, de esas que dan abrazos que aprietan.

De gente vulnerable, que no teme expresar sus sentimientos, que no teme sentir,

que suma, que enriquece, que expande, que te quiere sin nada pedir.

Tenemos mil y un ejemplos de líderes disruptivos, diferentes, "especiales",

desde Dalí, Picasso, Frida, Diego, que vivían de forma intensa -así lo creo- "carnales",

hasta personajes modernos, como Francisco, Mujica, Diana, el señor a tu lado,

tu tío, tu abuela, tú y yo, sentados compartiendo un helado.

Porque, es verdad, aunque el mundo actual se cae a pedazos,

aún habemos personas que luchamos con valores, con propósito, con ganas, con besos y abrazos,

que tenemos fuerza para transformarnos, cambiar, reinventarnos

y hacer de este nuestro espacio un lugar donde podamos amarnos.

Que el poder del mundo sea nuestro, el de los buenos y no el de los malos,

que somos muchos los que intentamos, aun desalmados, tristes, desgarrados,

y, aunque a veces nos derrumbemos, nos quebremos y no nos entiendan,

siempre tendremos el orgullo y el coraje de querer que los buenos valores siempre trasciendan.

