VIBREMOS POSITIVO

URGE EDUCACIÓN HORMONAL COMPLETA

La semana pasada, Fundación Femmex participó de un avance histórico: la impartición de un taller a docentes de secundaria en la Ciudad de México sobre cómo crear condiciones para que las alumnas puedan transitar una menstruación digna en la escuela. Parece simple, pero no hay antecedentes de una capacitación de esta naturaleza.

Ese solo hecho -que en pleno 2025 sea la primera vez que las personas adultas responsables del entorno educativo tengan a su alcance un manual para acompañar a quienes menstrúan- nos da un mensaje muy claro: vamos tarde.

Y si en materia de menstruación apenas estamos empezando a educar y sensibilizar, ¿cuándo se supone que vamos a empezar a hablar de menopausia?

Las cifras oficiales confirman que el rezago es estructural:

En México, 4 de cada 10 estudiantes prefieren no ir a la escuela durante sus periodos menstruales, el 20 % se ha ausentado por lo menos una vez por este motivo, el 30 % ha tenido que improvisar con papel de baño ante la falta de toallas sanitarias o productos de gestión menstrual, y el 73 %, casi tres de cada cuatro, no cuentan con jabón para lavarse las manos.

Esta es la razón por la que Fundación Femmex colaboró en la creación del Manual Menstruar en la Escuela, para que las personas tomadoras de decisiones se sensibilicen respecto a la menstruación no solo como un tema biológico, sino como experiencia integral.

Esta herramienta significa un gran avance para combatir la mala socialización del tema, sin estructura y sin enfoque intergeneracional.

Y mientras tímidamente comenzamos a educar sobre la primera menstruación, nunca hablamos de la última. Y mucho menos de todo lo que ocurre en medio.

En México, la edad promedio para la menopausia se ubica entre los 45 y 48 años. Si consideramos que la expectativa de vida es de 78 años en promedio, eso implica que las mujeres vivan más de 30 años en la posmenopausia, no sin antes haber pasado por entre 4 y 10 traumáticos años en perimenopausia, en edades en las que muchas mujeres están en su punto profesional más activo.

A pesar de eso, la menopausia no figura en ningún programa educativo oficial en México, no está contemplada en la formación docente ni en políticas laborales, y no existe capacitación institucional para mujeres en servicio, ni protocolos de acompañamiento desde el sector salud o educativo.

En las escuelas, el personal docente no es solo quien enseña; también atraviesa sus propios ciclos. Casi el 70 % del personal educativo en México son mujeres, muchas de ellas en edad perimenopáusica.

Hoy se les empieza a formar para acompañar la menstruación de sus alumnas. Pero nadie las acompaña a ellas cuando comienzan a experimentar bochornos, niebla mental, fatiga crónica o alteraciones del sueño. Todo eso ocurre en el aula, pero sigue siendo invisible.

Por eso vale la pena cuestionarnos: ¿quién cuida a las que cuidan?

El sistema educativo mexicano está en un momento clave. Si de verdad queremos construir espacios escolares seguros, dignos y saludables, la conversación hormonal debe ampliarse:

Formar en salud hormonal a todo el personal docente.

Incluir la perimenopausia y la menopausia en los contenidos curriculares.

Desarrollar programas piloto de acompañamiento institucional.

Vincular la educación con políticas públicas en salud, trabajo y derechos humanos.

Hablar de menstruación en las escuelas es apenas el inicio. Aplaudimos que se abran estos espacios, pero urge comprender que la salud hormonal no empieza con la menarca ni termina con la menopausia.

La menstruación y la menopausia no son momentos aislados, sino parte de un mismo sistema. Mientras sigamos educando solo sobre una etapa, seguiremos formando mujeres que no sabrán cómo acompañar la siguiente.

La educación hormonal no puede seguir siendo fragmentada. O la hacemos continua y transversal, o seguiremos tratando de resolver tarde lo que podríamos prevenir desde temprano.

