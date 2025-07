Vibremos positivo

Cuántas veces me has visto llegar, Cuántas veces me has visto marchar, Cuántas vidas, caras, historias me has conocido, En tus calles mágicas, tu cultura, tu gente, en los ojos de cualquier desconocido.

¡Ay, mi Madrid! Me conociste joven, confuso, libre, explorador, Atado, comprometido, reprimido, siendo un soñador, Triste, quebrado, roto del corazón, Alegre, único, sin vergüenza, sin razón.

¡Ay, mi Madrid! Que siempre termino regresando a ti, No importa la forma, con quién, el tiempo, lo que gané, lo que perdí, Que cada día lo tengo más claro y aquí voy a vivir, El próximo año estaré residiendo por aquí.

