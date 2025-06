VIBREMOS POSITIVO

¿Y A NOSOTRAS QUIÉN NOS CUIDA?

No es ningún secreto que las mujeres, por tradición -e imposición-, somos las cuidadoras por excelencia. ¿Quién no ha escuchado que "los hombres no son buenos para eso" o que la mujer soltera es la que "TIENE" que cuidar a la madre enferma?

Con este pretexto y muchas costumbres como razones para seguir manteniendo viva esta práctica, hoy quiero reflexionar sobre nuestras horas de cuidado hacia otras personas y hacia nosotras mismas, pensando en nuestro futuro.

Para esto, me voy a basar en números junto con una reflexión, y no es para que te asustes, sino para que hoy mismo empieces a prever qué será de ti en unos años (a mediano plazo) y cuando te toque la etapa de "retiro" (a largo plazo).

Este estudio que realicé revela cómo los mandatos de género tradicionales perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres, donde el 71.2% de las mujeres considera que cuida "porque es su responsabilidad", mientras los hombres justifican su participación por circunstancias externas.

Los datos revelan una situación compleja: mientras que las mujeres representan casi la mitad de la población económicamente activa, enfrentan múltiples barreras estructurales. La carga desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado (39.7 horas semanales versus 15.9 de los hombres) impacta directamente su capacidad de participar en el mercado laboral formal y, por tanto, de acceder a sistemas de pensiones y seguros.

Particularmente preocupante es la brecha pensionaria del 27.8% y el hecho de que solo el 43% de las mujeres ocupadas tenga acceso a una pensión. La alta informalidad laboral (56.8%) agrava esta situación, dejando a millones de mujeres sin protección social adecuada para su retiro.

Ajá: ¡pensiones, retiro y seguros!

Justo por esto pensé en elaborar esta columna y titularla como lo hice: ¿quién nos va a cuidar a nosotras cuando seamos adultas mayores si nosotras somos las que hemos cuidado?

Muchas personas dirían que las y los hijos (para eso los tuve, ¿qué no?) y creo que esa respuesta sigue perpetuando malos hábitos. Me viene a la mente tanta serie coreana que he visto en donde la nuera es la encargada de cuidar no solo a sus propios hijos y marido, sino también se hará cargo de la suegra.

El horror.

Pero… ¿qué pasa si no queremos eso? ¿Qué sucede si no tenemos retoños a cuyas casas nos mudemos cuando seamos mayores? O, insisto, si no lo deseamos.

Entonces, ¿qué podemos hacer hoy para empezar a planear nuestro futuro? No, no soy vendedora de seguros de ahorro para el retiro, simplemente quiero sacudirte un poco para que empieces a pensarlo, ¡lo antes posible! No importa si tienes solo 25 o 35, ¡hazlo ya!

Sigamos con números. La situación actual de las mujeres con cuentas individuales en AFORE es la siguiente.

- Total de cuentas femeninas: 14.2 millones

- Saldo promedio mujeres: $87,450 pesos

- Saldo promedio hombres: $124,680 pesos

- Brecha de género: 29.9%

PARA REFLEXIONAR

Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019 y actualizaciones del INEGI:

- 89.7% de las mujeres realizan trabajo doméstico no remunerado

- Tiempo promedio semanal dedicado al trabajo doméstico:

° Mujeres: 39.7 horas

° Hombres: 15.9 horas

¿Y QUÉ TIPO DE CUIDADOS REALIZAN LAS MUJERES?

Cuidado de menores de edad:

- 76.2% de las mujeres con hijos menores de 18 años son las principales responsables.

- Tiempo promedio: 28.4 horas semanales.

CUIDADO DE ADULTOS MAYORES:

- 68.3% de las mujeres en hogares con adultos mayores son las principales cuidadoras

- Tiempo promedio: 15.7 horas semanales.

CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- 71.8% de las mujeres en hogares con personas con discapacidad son las principales cuidadoras

- Tiempo promedio: 22.3 horas semanales.

TAREAS DOMÉSTICAS GENERALES:

- 94.2% de las mujeres realizan tareas domésticas como actividad principal

- Tiempo promedio: 31.2 horas semanales.

Para la mujer actual de 40 años, las proyecciones muestran escenarios muy distintos según su estado civil y trayectoria laboral. La mujer soltera sin hijos tendrá la mejor posición económica ($8,950 de pensión y $287,000 en AFORE), mientras que la casada con hijos enfrentará mayor vulnerabilidad ($6,240 de pensión y $156,000 en AFORE).

Los factores de cambio generacional hacia 2050 incluyen mayor esperanza de vida (82.4 años), familias más pequeñas (1.6 hijos promedio) y mayor dispersión geográfica familiar, lo que hará aún más crítica la seguridad financiera individual.

Entonces… ¿cómo te ves tú? Esta es una invitación a la reflexión, pero más que eso, a la acción. Habla con tu familia, con tus amigas, con tu pareja o con tu asesora financiera, y si no tienes, pide referencias a tus personas de confianza.

No dejes para mañana este asunto porque en esto, entre más pronto, sí es mejor.

