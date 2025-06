VIBREMOS POSITIVO

"LO QUE YO TE AMÉ, SEVILLA"

De nuevo estoy aquí, en el mismo lugar, viendo el sol caer,

de frente al Triana, el Guadalquivir, de cara a mi renacer.

Y me es imposible no pensar, no recordar, no sentir,

En mi mente tu recuerdo, tus besos, tus abrazos… y los vuelvo a revivir.

"Y al alba blanca le contaré lo que yo te amé, Sevilla",

Mi juventud, mi descubrir, sentado aquí en la misma silla,

Escuchando a lo lejos el grito flamenco, las palmas, la música,

para confirmar que tú siempre has sido y serás mi más grande musa.

"Ay Dio mío", que parece que fue solo un sueño,

pero me queda claro que fue real, que no fue pequeño,

fue grande, inmenso, único, mágico,

tal vez para ti, tal vez para mí, tal vez fue bello, tal vez fue trágico.

"Y al alba blanca le cantaré lo que yo te amé, Sevilla",

tus calles, tu cuerpo, nuestra canción que ahora me pilla,

nostálgico, reviviendo mi alma rota, renovada, transformada,

para lanzar un beso al aire y agradecerte a ti, mi bella gran amada.

