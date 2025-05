VIBREMOS POSITIVO

EL SER FELIZ ES NUESTRA RESPONSABILIDAD

Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, y no nada más eso, sino que es la mayor de tus responsabilidades, la más importante, ¿qué pensarías? Porque para mí, la felicidad empieza por una decisión personal y no por ningún hecho externo, como nos han hecho creer.

La felicidad, ese concepto abstracto y tan lleno de etiquetas, pareciera inalcanzable. Sin embargo, es tan fácil llegar a ella… solo es cuestión de quererlo. En este texto me gustaría darte una visión práctica y realista de la felicidad, para que no solo la veas alcanzable, sino que empieces a trabajar cuanto antes en construirla.

Lo primero que tenemos que entender es que "ser feliz" no es lo mismo que "estar feliz". Estar feliz se refiere a un estado de ánimo momentáneo vinculado a emociones placenteras como la alegría, el entusiasmo, la motivación o la serenidad. Sin embargo, "ser feliz" es una idea ambiciosa y de largo plazo, que implica estar dispuesto a hacer esfuerzos intencionales, conscientes y constantes para construir bienestar sostenible (no perfecto).

La felicidad es la experiencia global de placer y propósito en la vida. Es decir, tener una vida que disfrutes y en la que encuentres significado profundo para ti. La felicidad es ese estado de plenitud y bienestar de cada persona, y al no haber dos personas iguales, pues es obvio que la felicidad tendrá olores, imágenes y sabores diferentes para cada quien.

Hoy, a mis 45 años de edad, sé que, si bien la felicidad puede significar diferentes cosas para cada persona, hace unos años descubrí que existe una ciencia de la felicidad. Sí, leíste bien… y esa ciencia es la psicología positiva. La psicología positiva se enfoca en el presente y el futuro (y no en el pasado), en el "para qué" y no en el "por qué", y nos dice que no necesitamos trauma, enfermedad, crisis, etc., para trabajar en nosotros mismos y construir nuestra mejor versión. Si bien no ignora las áreas de oportunidad, sí se enfoca en las fortalezas para mejorar lo que no nos gusta.

La psicología positiva nos ofrece información científica y herramientas para hacer frente a los imponderables, retos, problemas, dificultades y todas esas experiencias que son parte de la vida y que traen asociadas emociones desagradables.

Y ES AQUÍ DONDE ME GUSTARÍA COMPARTIRTE 5 MITOS DE LA FELICIDAD:

Se tiene o no se tiene; eres feliz o no eres feliz. La felicidad es blanco o negro.

La felicidad no puede convivir con dificultades y emociones incómodas o desagradables de sentir.

La felicidad es un destino permanente, y una vez que se encuentra en algún lugar, jamás se pierde.

La felicidad viene con algo o alguien. Cuando tenga el éxito, poder, pareja, familia, dinero, fama o trabajo que quiero, seré feliz.

La felicidad se encuentra cuando se logra proyectar la "vida perfecta". Si los demás me perciben feliz (sobre todo en redes sociales), es porque soy feliz.

¿Alguno o varios de estos mitos te hicieron sentido o generaron que te cayera un veinte de que algo está mal? ¿Qué crees que puedas hacer al respecto?

PARA ESO DEBES TOMAR EN CUENTA QUE:

La felicidad es un proceso y una responsabilidad, tuya y de nadie más.

La felicidad requiere balance entre bienestar espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional.

La felicidad es una fórmula individual, distinta para cada quien o para la misma persona en diferentes etapas de su vida.

La felicidad es personal. Nadie puede ser feliz por ti o hacer el trabajo por ti, por más que te ame.

La felicidad empieza por una decisión y se construye con trabajo consciente: autoconociéndonos, observando, decidiendo, haciendo ajustes intencionales, evaluando los resultados, agradeciendo, corrigiendo, compartiendo... y volviendo a empezar.

Cuando entendemos que la felicidad es una responsabilidad personal y nos decidimos a construirla de manera consciente e intencional, transformamos nuestra manera de percibir el mundo y de vivir. Tanto tú como yo somos viajeros que vinimos a aprender y que estamos en el proceso de hacerlo, cada uno con su historia, sus valores, sus prioridades e intereses, pero finalmente, obras de arte en proceso de alcanzar su máximo esplendor.

