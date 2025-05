VIBREMOS POSITIVO

"MATERNAR TAMBIÉN ES RESISTIR: EL PODER INVISIBLE DEL CUIDADO"

Cuando pensamos en la palabra "mamá", solemos imaginar a esa mujer que da a luz, que cuida, que alimenta, que guía. Pero, ¿qué pasaría si ampliamos esa mirada? Si entendemos que maternar no es solo parir, sino sostener, acompañar, cuidar. Que hay muchas mujeres que, sin haber tenido hijos biológicos, han sido el corazón de muchas infancias y el refugio de muchas almas.

Maternar es una forma de resistencia en un mundo que a menudo desvaloriza el cuidado. Es lo que hacen las maestras que acompañan con ternura el crecimiento de niñas y niños, las tías que crían como si fueran madres, las enfermeras que alivian el dolor con compasión, las vecinas que cuidan, las amigas que consuelan, las mujeres que deciden cuidar a otras personas -niñas, niños, ancianas, enfermas- sin esperar nada a cambio. Todas ellas también maternan.

En una cultura que aplaude la productividad, pero invisibiliza el cuidado, es urgente reconocer que maternar es un acto político, transformador y profundamente humano. El cuidado no es un instinto femenino, es una tarea vital que sostiene la vida. Sin mujeres cuidando, el mundo simplemente no funcionaría. Sin embargo, esas tareas están mal pagadas o no se pagan; están naturalizadas, no reconocidas, y recaen de forma desproporcionada sobre las mujeres.

Según datos del INEGI, las mujeres dedican en promedio más del doble de horas semanales que los hombres al trabajo no remunerado del hogar y de cuidados. Y aunque este trabajo representa el 24.3% del PIB en México, sigue sin ser considerado una prioridad en la política pública. ¿Cuántas vidas caben en esas horas invisibles?

Maternar también es poner límites, criar con conciencia, enseñar a vivir en comunidad. Es elegir todos los días acompañar, sin pedir nada a cambio. No es sacrificio romántico, es fuerza y decisión. Maternar no es debilidad: es poder.

Esta semana, más allá de las flores y los mensajes, hagamos un homenaje real a quienes cuidan. Reconozcamos a las madres biológicas, pero también a todas las mujeres que maternan desde otros lugares. A quienes nos han sostenido en momentos difíciles. A quienes, con un gesto amoroso, han cambiado el rumbo de nuestra vida.

Desde Fundación Femmex, queremos abrazar a todas esas maternidades diversas, conscientes, resistentes. Decirles que las vemos, que su trabajo importa, que su ternura también es una forma de justicia social.

Porque maternar no es solo una función, es una revolución diaria.

Y en un mundo que necesita sanar, el cuidado es la verdadera trinchera.

