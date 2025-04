VIBREMOS POSITIVO

JACARANDAS

¿Han visto las hermosas jacarandas que florecen en primavera y en otoño en la Ciudad de México?

¿Han contemplado su color, su morado, su bailar con el viento, su conexión con el sol, su belleza?

¿Tenemos la capacidad de observar, de sorprendernos con la naturaleza, la vida, las emociones?

O simplemente "no me doy cuenta", tengo muchos problemas que resolver, prefiero mirar la pantalla de mi celular o me pierdo en mis pensamientos vagos.

¿Soy consciente de mi entorno, del cambio de temporada, de los colores, de las emociones, de mí?

Magnificas jacarandas, magníficos atardeceres, magnífico mar, magníficas olas, magnífica vida. ¿La ves, la sientes, la vives?

