VIBREMOS POSITIVO

SABER DECIR QUE NO

No sé ustedes, pero a mí me pasa muy seguido que me veo metida en planes o reuniones, o muchas veces comprando cosas que no quiero o que no necesito; pero la verdad es que muchas veces no puedo decirle que no a las personas que me importan, no sé por qué me pasa eso, pero estoy segura de que no soy la única persona con ese problema aquí.

Decir que no a un plan o poner límites cuando algo no nos gusta, puede parecer todo un reto para muchas de nosotras. A veces tomamos en cuenta miles de cosas, antes de nuestra propia decisión o nuestras necesidades, llevándonos a hacer cosas que en realidad no queremos. Hoy te daremos algunos tips para comenzar a aprender a decir "no".

Si te preguntas qué estás haciendo mal para que las personas respeten tus límites, es probable que te falte decir "no" más a menudo. Decir estas dos letras no siempre significa algo malo, pues la negación también tiene una función muy importante en nuestro día a día.

Puede ayudarte a expresar tus verdaderos deseos, cuidar de tus prioridades y poner límites necesarios en todas las relaciones de tu vida. Esto no quiere decir que tengas que ser grosera o descortés, pero tampoco decir que sí a todo para complacer a los demás.

1. Práctica con pequeñas decisiones

Puedes empezar por decir que no en decisiones pequeñas y que no tienen tanta relevancia. Por ejemplo, puedes decir que no cuando alguien te ofrece algo que no deseas; hazlo sin dar explicaciones de más ni disculparte.

De esta forma puedes comenzar a expresar que no estás a gusto con algo, lo cual puede servirte para decisiones más complejas.

2. Di que no con gratitud

"No, gracias" es una de las frases más amables de expresar una negación. De esta forma, puedes expresar que, aunque te halaga que te hayan considerado para algo, por ahora no puedes acceder a un plan o ejecutar una tarea. Así también puedes dejar abierta la solicitud para otro momento.

En algunos contextos puedes usar frases como: "me halaga que me lo hayas pedido, pero ahora mismo no puedo" o "lamento no poder ir, pero gracias por pensar en mí".

No necesitas dar una extensa explicación con detalles para lo que quieres decir. Te recomiendo que, en lugar de ello, busques una explicación breve, simple y directa para decir que no. Esto no significa que no debas comunicarte de manera asertiva y respetuosa, pero sí debes tener una estrategia clara para que los demás entiendan tus razones.

La idea es simplemente decir "no" y añadir la razón. Sin disculpas de más o explicaciones muy grandes.

No es necesario brindar detalles de más, sino más bien transmitir con honestidad nuestra razón. Puedes usar frases como: "esto no es algo con lo que me sienta cómoda", "esta no es la opción más adecuada para mí".

4. MUÉSTRATE DECIDIDA

Aunque resulte incómodo, hay personas que no se conforman con un solo "no". Por ello, debes mostrar seguridad e insistencia en tu negación, tal como quien te pide que aceptes. Esta actitud puede hacerte ver más seria y ayudarte a que los demás respeten tu decisión, aunque al principio parezca muy incómodo.

5. DI NO AL PLAN, NO A LA PERSONA

Decirle "no" a la invitación de una fiesta o participar en un proyecto extra del trabajo no significa que tienes algo en contra de la persona que te invita o hace la petición. Toma en cuenta eso para darte seguridad a la hora de responder y para mostrar tu agradecimiento.

