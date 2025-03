vibremos positivo

NO TENDRÁN LA COMODIDAD DE MI SILENCIO

Como mujer, siempre me han hecho creer que nací en un país libre, con todas las comodidades, lujos o privilegios; me han hecho creer que soy fuerte, que puedo con todo y con más, que puedo resistir y aguantar. Por años me han hecho creer que mi lugar, incluso mi éxito está detrás de una familia, o por debajo de un hombre; me han hecho creer que mi valor se mide con el título de ser madre o ser esposa; también me han hecho creer que soy emocionalmente inestable debido a los cambios hormonales que por naturaleza hay en mi cuerpo y de los cuales no tengo ningún control. Pero lo más impactante que me han hecho creer, es que para ser aceptada debo ser "una buena mujer" y que permanecer en silencio es una virtud.

¿Cuántas creencias erróneas se han construido en torno a las virtudes de ser mujer? ¿Cuántos aprendizajes impuestos? Haciéndonos creer que no tenemos la genuina libertad de cuestionar, dudar, expresar o experimentar nuestros pensamientos y sentimientos, sin ser señalada, juzgada o etiquetadas.

"No tendrás la comodidad de mi silencio" … Hace unas semanas llegó esta frase a mi vida y desde el primer momento me resonó en la consciencia llevándome a la reflexión. ¿En qué momento nos quitaron el derecho natural de usar nuestra voz para expresar lo que sentimos y pensamos? ¿Por qué incluso siendo adultas seguimos alimentando esta idea?

Llegó marzo y con el una nueva oportunidad para reconstruir estas creencias limitantes impuestas por un sistema o autoimpuestas por miedo, comodidad, lealtad o por cualquier otro motivo. Cambiarlas implica el trabajo personal de salir de una zona de confort, en donde será necesario incomodar con tus palabras de vez en cuando, pues no todo lo que salga de tu boca será aceptado por los demás o incluso agradable a la percepción de otros; incluso, al inicio de la práctica puede llegar a ser incómodo hasta para ti misma por la forma en la que sin saberlo normalizaste el silencio. Pero conforme vayas modificando esa creencia, irás reconociendo que la verdadera virtud se encuentra en el sonido de tu voz.

Para lograrlo, puedes empezar por reconocer el potencial de tu voz, estructurar tus ideas y aceptar la importancia de tus pensamientos, de tus emociones y de tu derecho a ser reconocida de manera individual. Y entonces sí, no volverán a tener la comodidad de tu silencio, porque habrás descubierto la parte sanadora que viene de la mano cuando escuchas tu voz.

