VIBREMOS POSITIVO

COSAS POR LAS QUE SÍ VALE LA PENA

PELEAR CON LOS HIJOS

No es ningún secreto, pero se los voy a recordar una vez más. La crianza de los hijos es difícil, de hecho, a veces pienso que cada situación que enfrentamos a lo largo de su desarrollo es como una prueba que la vida nos pone para ver qué tan resistentes somos y a ver que tanto aguantamos vara.

Sin embargo, creo que nosotros somos los adultos y si no somos más inteligentes que ellos, por lo menos tenemos más experiencia y eso nos hace tener cierta ventaja cuando se presentan momentos difíciles en su educación y por ende cuando hay discusiones con ellos, que, dicho sea de paso, conforme van creciendo se van poniendo cada vez más acaloradas. Los padres tenemos que elegir qué batallas pelear si es que queremos al final ganar la guerra, y con esto me refiero a educar a hijos sanos, felices, inteligentes y sobre todo, hijos que pase lo que pase siempre vean en su hogar un lugar donde se sientan seguros de ser ellos mismos.

Para lograr eso, te doy las 8 luchas que pase lo que pase, siempre vale la pena elegir, pelear para lograr que tus hijos se conviertan en adultos sanos, felices, inteligentes y funcionales.

1. LA LUCHA DE LA LECTURA:

Haz que tus hijos lean. Porque la lectura está ligada a todo, desde el desarrollo cognitivo hasta la capacidad de concentración. Haz que tus hijos lean desde muy pequeños y se les hará un hábito importantísimo.

2. LA LUCHA DE SALIR AFUERA:

Haz que tus hijos salgan a la calle. El mundo natural nos enseña cosas. Además, afuera hay sol, aire fresco y ejercicio esperándolos. Lo más importante es que la naturaleza está llena de cosas que escasean en nuestro mundo: descubrimiento, asombro, paz, alegría.

3. LA LUCHA LABORAL:

Haz que tus hijos trabajen. Me entristece la cantidad de padres que no exigen que sus hijos muevan un dedo en casa. Hay principios de vida invaluables que solo puedes aprender con un trapeador en la mano. Que el sudor sea su maestro.

4. LA LUCHA DE LA COMIDA:

Haz que tus hijos coman en familia. Las comidas juntos son una pausa física para recuperar una verdad tan fácilmente sacrificada en el altar del ajetreo. Nada es más importante que la familia. Y comer juntos implica comunicación entre los miembros de la familia.

5. LA LUCHA CONTRA EL ABURRIMIENTO:

Haz que tus hijos vivan con el aburrimiento. No les des celular o tablet en cada viaje en automóvil. Los niños necesitan tiempo de aburrimiento para incentivar su creatividad. Y, por extraño que parezca, el aburrimiento es una habilidad. Es difícil, como padre, lidiar con el asalto de las quejas de aburrimiento. Pero si cedes y llenas su tiempo con estímulos externos, criarás a un adicto. Haz que aprendan a no depender de electrónicos para quitar su aburrimiento. En lugar de eso, es mucho mejor darles libros, juguetes y tareas que vayan haciendo o que simplemente miren por la ventana del carro, no les va a pasar nada si por un rato no tienen nada "emocionante" que hacer.

6. LA LUCHA DE "YO PRIMERO":

Haz que tus hijos sean los últimos. No siempre para todo, pero sí lo suficiente para recordar que el mundo no gira alrededor de ellos. Decirles: Toma la pieza más pequeña. Tú no manejas el control remoto. Ayuda a hacer las tareas de tu hermano. O darle algunas veces su opción de comida menos favorita. No les gustará, pero lo necesitan.

7. LA LUCHA DE CONVERSACIÓN INCÓMODA:

Haz que tus hijos tengan conversaciones incómodas contigo. Ya sea de sexo, citas, imagen corporal, valores... Tus hijos pondrán los ojos en blanco y se resistirán. Tropezarás y tartamudearás. Pero lo necesitan y tienen curiosidades o puntos de vista, porque aprenderán lecciones y sabiduría.

8. LA LUCHA DE LA LIMITACIÓN:

Aprender a vivir dentro de los límites es una valiosa habilidad para la vida. De hecho, muchos problemas de los adultos surgen de la incapacidad de aceptarlos. Los límites de tiempo de pantalla, los límites dietéticos, los límites de actividad y los límites de horario son buenos.

Como padre o madre, tienes que elegir tus batallas. No son fáciles, pero estas 8 luchas, valen la pena para el beneficio de tus hijos.

