VIBREMOS POSITIVO

Preguntas a las feministas

Marzo se pinta de morado y ya hablamos de lo que eso significa y su importancia (si no leíste la nota de la semana pasada, te dejo un link al final para que corras a leerla), hoy quiero hablar de algo más. Quiero compartir las preguntas que nos hacen y nos hacemos las personas que nos llamamos a nosotras mismas feministas.

Este tema es un poco polémico y, ciertamente, muy genérico, ya que "el feminismo es un movimiento político, social y filosófico", es decir, es un movimiento compuesto por mucha gente con características, situaciones de vida y realidades tan diversas como las personas que lo componen. Por eso, no es fácil responder a preguntas genéricas, porque la respuesta tendría, pues, que ser genérica.

Pero aun así, nos enfrentamos a estos cuestionamientos desde hace años y en la actualidad. En serio, varias de estas me las hicieron hace un par de semanas.

¿Las feministas odian a los hombres?

Vamos a arrancar con la más popular y, a mi parecer, una "creencia" popularizada. Y lo pongo entre comillas porque más bien yo diría que es un malentendido o… propaganda negativa muy popularizada.

El odio a los hombres se llama "misandria" y digamos que es lo que a las mujeres la "misoginia". Entonces, el feminismo y la misandria no son lo mismo. Yo no puedo afirmar que no haya mujeres que odien a los hombres, pero no tiene que ver con el feminismo, sino, supongo, su historia personal. El feminismo, el movimiento, en realidad lo que hace es afirmar a las mujeres como seres con derechos. Eso es todo. A pesar de lo que se piensa, no tiene que ver con los hombres, sino con la igualdad en la vida real, igualdad de derechos entre las personas.

¿Existen feministas heterosexuales?

Muchas, muchísimas. El ser feminista es una postura y forma de vida que no tienen que ver con las preferencias sexuales.

¿Las feministas están en contra de la familia y por eso abortan?

Hay muchísimas mujeres feministas que tienen hijos e hijas. Las feministas creemos que las mujeres debemos tener la libertad y el derecho de elegir cómo queremos vivir y vivimos nuestras vidas. Esto incluye la libertad de ser madres o no y tomar en sus manos el derecho de elegir por sus cuerpos. Además, no solo no estamos en contra de la familia, sino que creemos en que hay muchos tipos de familias y las respetamos por igual.

Pero, ¿no todas las feministas abortan?

No. De hecho, estamos a favor de una educación sexual completa, abierta y con base científica que permita que tanto mujeres como hombres vivan una sexualidad responsable. Una feminista puede estar de acuerdo con el derecho de una mujer a interrumpir un embarazo de manera segura y a la vez, no haber abortado nunca ni querer hacerlo ella.

¿Las feministas están en contra de las mujeres que deciden quedarse en casa a cuidar infancias o que simplemente no trabajan?

Las feministas luchamos porque todas las mujeres tengamos la libertad de elegir el tipo de vida que deseamos, sin imposiciones sociales, culturales, económicas o hasta por tradiciones de las poblaciones donde vivimos. Esto significa que si una mujer decide quedarse en casa y no trabajar fuera de ella, deberá de ser una decisión tomada por ella en libertad.

¿Tienes que saber teoría e historia del feminismo para ser feminista?

No, no es obligatorio, pero es bueno para todas las personas aprender de nuestros pasados, para no repetir errores y honrar lo que otras personas hicieron antes de nosotros. Por ejemplo, hay muchas personas que afirman que las feministas no las representan y, al conocer la historia de lo que el movimiento ha hecho por nuestros derechos y, al final, a que podamos vivir de la manera que vivimos, veremos que sí ha tenido un impacto real en mí hoy.

¿Ser feminista es una tarea que aprendes y ya terminas?

Es un camino de continua reflexión, cuestionamiento y aprendizaje. Todas las personas aprendimos cosas mientras crecimos y muchas veces esos aprendizajes son machistas y hasta misóginos. A veces no los vemos porque están tan impregnados en nuestras tradiciones y formas de vida, que nos tardamos en notarlos. Insisto, es un camino constante.

¿No crees que hay otras formas en vez de rayar monumentos?

Efectivamente, hay muchas y la iconoclasia es solo una más que busca apropiarse del espacio público para visibilizar las demandas que luego de agotar otras vías no han sido resueltas: como los feminicidios y desapariciones.

¿Existe una forma de vida feminista?

Sí, y no. Si bien, hay tantas diversidades de vida como mujeres feministas, lo que sí nos une es la creencia de que las mujeres y los hombres debemos de tener las mismas libertades y derechos. Por lo tanto, esto también es una forma de vida. Ya sea que viva en el campo o en la ciudad, esté maternando o no, su forma de vida es congruente con la creencia de igualdad entre sexos, por lo que estará constantemente cuestionando las reglas impuestas en las que hombres y mujeres tienen roles establecidos y diferenciados. Al cuestionar las reglas, empiezan los cambios y ese estilo de vida es lo que podría ser de alguna forma algo que podría diferenciarnos del resto de la comunidad donde vivimos.

