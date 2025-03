Vibremos positivo

Ay, madre, ya son 4 décadas compartiendo nuestras vidas, y sí que hemos vivido mucho, vivido juntos, a lo lejos, a lo cerca, contentos, tristes, felices, riéndonos, llorando, abrazados.

¡Ay, madre, que no sé cómo agradecerte tanto, desde el darme la vida, desde enseñarme a dar mis primeros pasos, decir mis primeras palabras, aprender a sentir, a pensar, a resistir!

¡Ay, madre, que no tengo palabras para expresar lo mucho que te amo, lo mucho que te admiro, te aprecio y te respeto!

Gracias por ser tan diferente y tan iguales, siempre lo he dicho y lo repetiré, tus risas me marcaron para siempre, puedo reír contigo hasta que me duela la barriga, también me marco, tu exigencia, disciplina y cuidados, pero...

Nunca me perdería jugar por la noche a las cartas contigo y mi papá, tus regaños, tus consejos, tu forma de ver la vida, el platicar hasta altas horas de la noche, cantar, ir por unas "gorditas", el simple hecho de estar.

¡Ay, madre, que no me importa donde esté, que siempre estás presente, en mensajes, en llamadas, en sentimiento, en momentos!

Ay, madre, gracias por coincidir conmigo, por darme la hermosa familia que tengo, por ser tú, por dejarme ir, pero siempre preparar la casa para mis regresos, por poder ser felices desde donde estemos.

Siempre, siempre, serás mi ejemplo, mi inspiración, mi alegría, sobre todo...

Mi alegría.

Feliz cumpleaños, Madre, te amo.

