Vibremos positivo

Toda mi vida he seguido las reglas todas y cada una de ellas, por años lo hice sin cuestionarlas, eso no me hace más buena que nadie, solo más pendeja e infeliz que muchos. Me convencieron y me convencí a mí misma de que conocer las reglas en cada ámbito de mi vida y seguirlas al pie de la letra sería suficiente para ser una buena persona y así ser feliz.

Las reglas religiosas, Morales, familiares, sociales, académicas, profesionales y legales se convirtieron en una carga muy pesada para mí y me di cuenta de que tienen la fea tendencia de multiplicarse y así hacerme cada vez más exigente conmigo misma.

No culpo a nadie, esos conceptos me fueron impuestos cuando mi conciencia era muy frágil y maleable, pero después las hice propias por voluntad e incorpore nuevos con plena conciencia de adulto, yo misma, me impuse la carga de cumplir con las distintas expectativas que crean los códigos en cada ámbito de mi vida sin ayuda de nadie, me autoimpuse la obligación de complacer a todo el mundo, con mi vida, mis elecciones, mis decisiones y mis proyectos, me dediqué a construir un personaje que se adapta en cada lugar y circunstancia.

Tengo mucha experiencia en estudiar las reglas de cada lugar y adaptarme a ellas, todo lo que hice por parecer perfecta parecía una fórmula sencilla, pero resultó ser una pesadilla la voz de mi cabeza siempre me decía: "cambia la meta puedes un poco más" "ya la regaste" "se van a enojar contigo porque los decepcionaste", ese patrón se repetía todos los días en diferentes ámbitos de mi vida.

Esta forma de vivir me provocó en los últimos meses una fuerte llamada atención en mi cuerpo y en mi salud, me hizo saber de la peor manera que era una idiotez vivir así y que lo que estaba haciendo me estaba lastimando, me hizo ver que el estrés y la ansiedad que esta forma en la que estaba viviendo, descompone mi cuerpo, me espanté mucho, como nunca, me dio terror pensar que ahora sí la estaba regando por completo.

Lo importante es que ya me di cuenta, ya lo veo venir, cada vez que mi cabeza quiere hacerme una mala jugada. Ha sido un proceso largo y complicado, con ayuda de medicinas y de expertos que han puesto su fe en mí. Hoy ya sé que mi ego no soy yo, ya sé que es una voz que fue construida en mi mente durante años con diferentes experiencias, aprendizajes, imposiciones, códigos, interpretaciones, apreciaciones y fantasías, ya sé que la mayoría de esos códigos y reglas son simples construcciones artificiales creadas por otras personas igual de inseguras y frágiles que yo.

Hoy ya puedo cuestionar ciertas conductas aprendidas y puedo quitarle el valor casi sagrado y absoluto que yo les había asignado por cuenta propia, ya puedo escoger aquellas que realmente tienen una utilidad y un sentido en mi vida.

Hoy ya puedo ver lo ridículo e imposible que es complacer a todo el mundo todo el tiempo y lo fácil al mismo tiempo que es decepcionar a otros, si yo me generó la expectativa de tener a todo el mundo siempre contento, de ser perfecta a cada instante, de ser lo que los demás quieren que yo sea.

ya soy capaz de verlo y de entenderlo, pero aún me queda el hábito, aún me queda esa reacción inconsciente en mi cabeza que me genera estrés y angustia cuando la riego, cuando incumplo alguna regla o decepciono a alguien cercano por mi comportamiento.

Hoy decidí que me quiero hacer el hábito contrario a lo que siempre he hecho, hoy quiero hacerme el hábito el de la desobediencia, quiero cuestionar cada regla, cada código, cada expectativa sobre mi persona, quiero hacerme el hábito de reírme cada vez que cometo una tontería, y poder decirle a esa voz en mi cabeza: "¡cállate! Tú no mandas en mi cabeza"

Ya empecé con cosas simples y otras muy complejas y se siente muy satisfactorio cuando lo logras, lo intento todos los días, quiero hacerlo un hábito y sé que al principio se requiere de toda mi concentración hasta que se convierte en algo mecánico y automático; Quiero que un día sea algo que simplemente suceda mientras yo me dedico a vivir la vida como realmente quiero.

Quiero desobedecer todas esas reglas que yo misma me impuse y que me hacían ser la persona perfecta que todo mundo quería, excepto YO.

Por eso, hoy que este cambio está sucediendo en mi persona, me gustaría convertirme en una provocadora de desobedientes, que todo el mundo diga: "Este no soy yo, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para satisfacer a los demás y no por mí mismo"

Hoy quiero pedirles que cuestionen todas esas reglas absurdas, que las cuestionen y las desobedezcan.

Mi objetivo será convencer a la gente para que viva sin pensar en el que dirán aquellos que viven para juzgar. Y construir personas que desobedecen para servir y que sirven para poder ser felices.

