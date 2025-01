VIBREMOS POSITIVO

¿QUEREMOS TRASCENDER?

Casi nunca me pasa, pero hay días que amanezco muy filosófica, con ganas de explicar o más bien de explicarme cada uno de los sentimientos que siento o aquellos que dejo de sentir, pero que debí de haber sentido, no sé si me explico, pero hay días que tan solo existir no es suficiente, en esos días busco una respuesta o una explicación para todo; y justo es lo que me sucedió hoy.

Fue uno de esos días en los que quieres quedarte en la cama y solo pensar, pensar, pensar. No es que esté viviendo nada en especial, pero quise reflexionar acerca de mi actitud hacia la vida. En los últimos días, he estado un poco irritable y no sé por qué, un poco desganada y no sé por qué, un poco dispersa y no sé por qué; lo que sí es es que no quiero seguir así, por eso necesito expresarlo en palabras para saber qué me pasa y poder solucionarlo.

Lo que me pasa es que siento que a veces en la vida mis reacciones acerca de lo que percibo del exterior no reflejan quién soy realmente sino los ecos de miedos e inseguridades que cargo dentro de mí misma; reacciono con enojo, instintivamente y ya, y en ese momento de confusión es cuando cuestiono lo que siento, lo que hago en mi día a día y el cómo me muestro al mundo, que no es como quisiera, sin embargo, solo sale así sin pedir permiso.

Una vez que lo analizo, creo que en medio de esa incertidumbre puede llegar a surgir una oportunidad invaluable de mirarme desde otro lugar, desde ese yo del futuro que ya ha trascendido que ya vivió el momento y lo abrazó con amor desde la experiencia, mirarme con más sabiduría sabiendo que lo que hago hoy me trae consecuencias en el futuro y tengo la responsabilidad de decidir si el resultado es el que quiero o no, en caso de que lo sea, pues bien sigo así, pero si no, ahora es el momento para dar un paso atrás y modificar mis reacciones sabiendo que el resultado para mi yo del futuro no es el que deseo.

Pensemos que la vida no es sólo el aquí y el ahora, sino que es un conjunto infinito donde el pasado, el presente y el futuro coexisten conectados por un hilo de experiencias y aprendizajes. Que ese yo que fuimos, el que somos ahora mismo y el que seremos, se entrelazan para recordarnos que todo está en movimiento, que todo lo que sucede, incluso lo que no sucede, lo que duele o confunde forma parte de un conjunto perfecto de acciones movidas por lo que estamos sintiendo y viviendo cada momento, y que lo que hagamos y digamos no solo marca el presente, sino que mueve completamente cada espacio de lo que somos y de lo que seremos.

Reconocer nuestros triunfos, pero también nuestras derrotas y saber pedir una segunda oportunidad, es crecer; reconocer el éxito de los demás y sostener un espacio para que otros brillen, también es crecer, eso no nos hace débiles, nos hace profundamente humanos y nos recuerda que al final no estamos solos en el camino, sino que lo que compartimos, lo que ofrecemos, lo que construimos estando con los demás tiene el poder de trascender en el tiempo y en el espacio.

¿Queremos trascender? Así es como.

Hoy puedo decirles algo con certeza, todo lo que vivimos y lo que somos, absolutamente todo, ya está escrito en algún rincón del universo donde todos estamos conectados y lo que sea que estemos creando juntos, en algún lugar alguien ya lo sabe, nuestra misión es que el resultado de nuestras acciones sea el resultado perfecto que quieres que tú yo del futuro vea, sienta y viva y solo será perfecto y hermoso si nace desde el amor y la conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos, si nace desde tu conciencia de querer trascender.

Lo único que nos toca ahora es confiar en nosotros, soltar las dudas, abrazar lo que somos y permitir que el futuro nos alcance con su luz; Y saber que al final si hacemos las cosas en congruencia con lo que somos y con lo que queremos ser, llegará un momento en que estaremos orgullosos, y satisfechos con lo que fuimos y con lo que somos.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vengavibremospositivo y @yad.rajamim. Escríbenos a [email protected]