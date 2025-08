Mecánico se vista de 'la monja' y atrapada la atención de los maderenses

La necesidad lo obligó a salir “tomar” las calles como lugar de trabajo, pues cuenta que, perdió su trabajo como mecánico, debido a que se encargó del cuidado de su hijo, en el hospital, debido a que nació prematuro, por lo que permaneció en incubadora por un buen tiempo.

Se trata de Carlos Jesús Zamarrón, quien con la caracterización similar a la “Monja de la Feria”, desde hace tres semanas ofrece un breve espectáculo, a cambio de unas monedas, en Francisco I. Madero, en el bulevar que lleva el mismo nombre, justo en el crucero donde se encuentra a la altura de una empresa refresquera.

Para lo automovilistas es algo inusual, pues generalmente en los cruceros de la ciudad los toman como espacios de trabajo los limpiaparabrisas, vendedores, incluso algunos que apoyados con una bocina cantan, pero Carlos además del disfraz, con una escalera realiza una rutina de malabares, utiliza también una bocina en donde pone música “pegajosa”, por lo que es justamente ese ingrediente que le imprime, es por lo que ha tenido muy buena aceptación y le va bien con las propinas, incluso le toman vídeos para subirlo a las redes sociales.

“Desde hace dos semanas que llegué aquí, la gente me ha recibido bien, están asombrados por lo que hago y si están cooperando, hasta aprovechar y me están grabando y lo suben a la red, ya me hicieron famoso aquí en Madero y San Pedro, por que llegué a trabajar primero allá y también me fue muy bien”.