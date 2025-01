Verdades y Rumores

A la Supercomputadora PONYcasi le salieron chispas con tanta información en la base de datos para calificara las autoridades de Gómez Palacio y Lerdo, enDurango, asícomo Madero, Matamoros y San Pedro, en Coahuila.

Este 2024 que culminó fue año electoral en Durango, pues el2 de Junio fueron electos 25 diputados locales y para el primero de Junio de este 2025 se habrán de renovar 39 Presidencias Municipales en esta misma entidad, que inician funciones en Septiembre. Durango también elegirá 21 magistrados y 28 jueces. ¿Qué hicieron nuestras autoridades en el 2024? La PONY hizo una extensiva búsqueda en su disco duro. Comenzamos…

GÓMEZ PALACIO

La presidenta municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, en 2024 le bajó el ritmo a sus apariciones públicas en comparación con 2022 y 2023. Sus ausencias, en el año que ayer culminó, dieron pie a corrillos políticos donde se comentaba que “aventaría la toalla” e incluso más de uno en su gobierno andaba volado con la idea de ser alcalde interino. En 2024 pocas fueron las ocasiones que doña Lety hizo ruedas prensa o dio entrevistas. Se ausentó por algunas semanas del Cabildo y no fue hasta que ella misma compartió que tuvo problemas de salud que todo mundo supo lo que pasaba. No dio el Grito de Dolores en el aniversario de la Independencia, ni se le vio en el Desfile de la Revolución o en la reciente premiación del Ciudadano Distinguido. La Supercomputadora PONY pensó en ponerle un localizador satelital a Doña Lety pero calculó riesgos y probabilidades de terminar con su procesador averiado por lo que al final final prefirió recular (es decir, retroceder) para mantener cada uno de sus circuitos funcionales.. Aún así, con todo y desajustes en el bien más preciado que todo ser humano tiene, que es la salud, la alcaldesa se las ingenió para, a rajatabla, mantener controlado a todo su personal; Ya decía Maquiavelo que más vale ser temido que amado, aunque jamás odiado, de tal suerte que la presidenta no dudó en cambiar tres veces de director de la Policía y de todos modos logró que Gómez Palacio en 2024 fuera una de las cuatro ciudades más seguras a nivel nacional según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gómez Palacio también cerró el año como el primer lugar en generación de empleo en todo el estado de Durango. La ciudad destacó con jóvenes deportistas gomezpalatinos que consiguieron medallas en los tres primeros lugares en diversas categorías en concursos nacionales e internacionales. Su gobierno ejecutó pavimentaciones en colonias populares y ejidos aunque menos de las que hubiera deseado tras los recortes federales que impactaron negativamente las arcas municipales, pues al final se destinó un 10 por ciento del presupuesto total a ese rubro. A finales de este 2024 Doña Lety, quien suele hablar en un idioma que toda la gente entiende, levantó de nuevo su popularidad en Gómez Palacio -donde casi ni les gusta la fiesta- tras anunciar que no habría operativo alcoholímetro el 24, 25 y 31 de Diciembre y que, palabras más o palabras menos, le importaba como tres cacahuates si en otros municipios colindantes andaban las autoridades locales interesadas en aplicar onerosas multas a los ciudadanos cazándolos en las afueras de restaurantes y bares. ¿El prietito en el arroz? La postergación en el arranque de la pavimentación y mejoras integrales del bulevar Rebollo Acosta, obra que anunció a finales del 2023 para ejecutarse en 2024 y que si no arranca a inicios del 2025 difícilmente se concretará, pues solo restan 8 meses a su administración. La PONY le da un SIETE PUNTO CINCO.

El secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes Solís, anduvo muy participativo en eventos a los que acudió en representación de la presidenta municipal. Hizo las veces de coordinador de gabinete, secretario técnico, vicealcalde, opinólogo y editor de noticias. Aprendió a contar hasta diez antes de enojarse en las sesiones ordinarias de Cabildo donde a menudo hizo mociones de orden cuando algún regidor del partido guinda puso a prueba la paciencia de los presentes. Aunque nunca menciona con cuántos votos a favor, en contra y en abstención se aprueban los acuerdos de Cabildo hizo todo lo posible porque se respetara el reglamento interno y hasta solicitó a la Comisión de Gobernación -que preside Doña Lety- aplicar sanciones para quienes no cumplan. De naturaleza dominante, incomodó a algunos funcionarios en el Municipio por su exceso de iniciativa. La PONY se aproxima bailando un vals de Nino Rota para darle un SEIS.

■■■■■

El tesorero municipal, Carlos García González, gente de todas las confianzas del fallecido empresario Ernesto Herrera se mantuvo este año en bajo perfil, habló cuando se le pidió que hablara, explicó una y mil veces a los miembros del Cabildo lo que no entendían, se mudó prácticamente a vivir en su oficina donde come a deshoras si bien le va. Mostró públicamente cada modificación al presupuesto y gasto realizado al grado de que el Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales (IDAIP) calificó al Municipio con 93.56 por ciento (%) de cumplimiento superando la anterior evaluación del año 2023 que fue del 86.94%. El encargado de las finanzas públicas casi se infarta con el mayor recorte en participaciones federales que recibió Gómez Palacio en los últimos 3 tres años y la presión de cumplirle a doña Lety con las exigencias de salir adelante con todos los compromisos, previo al cierre del año, como son el pago de proveedores, contratistas, aguinaldos y otras demandas de quienes creen que el dinero se da en los árboles. La PONY le da un SIETE PUNTO CINCO.

■■■■■

El director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado, anduvo bastante ocupado en 2025, sin embargo, en el año que culminó destacó la reposición de infraestructura de agua potable en la zona centro, el nuevo sistema de drenaje pluvial en el bulevar Rebollo Acosta y en el bulevar Ejército Mexicano. También la reposición de líneas de drenaje en el fraccionamiento San Antonio y la calle Gustavo Baz Prada además del mejoramiento del sistema de drenaje sanitario de la colonia El Campestre, la reposición de los colectores Felipe Ángeles, el Mezquital, la colonia Hortensias y la rehabilitación de los subcolectores de la colonia El Dorado. La PONY le iba a dar un SIETE pero recordó que no dio respuesta a los subagentes a quienes se les ordenó dar santo y seña del proyecto de cambio de infraestructura hidro-sanitaria acorde a la rehabilitación integral del bulevar Rebollo Acosta que no ha iniciado, por lo que le restó medio punto. La Supercomputadora PONY también dio la misma calificación al director del Sideapaar, Luis Wiley Saade, porque aunque se ha enfocado en atender el desabasto de agua en sectores rurales como Dinamita y Jiménez, en ambos casos las obras tardaron bastante. Así que los dos se quedan con SEIS.

■■■■■

El director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, se entretuvo con la pavimentación del acceso a Gómez Palacio por la carretera ciudad Juárez, la ampliación del carril de retorno y otro carril en el bulevar Ejército Mexicano, la avenida Cuauhtémoc, la avenida Rubén Jaramillo, la avenida Victoria en la Colonia Nueva Los Álamos, otras pavimentaciones en colonias como la Fidel Velázquez, Los Álamos, Valle del Nazas, Hamburgo, y obras como la rehabilitación integral del bulevar El Refugio que les quedó muy bien. En las comunidades rurales destacó la pavimentación de accesos como el de la colonia agrícola La Popular y los ejidos Nuevo Noé, Jabonoso, Venecia, Vicente Nava y pavimentación de vialidades internas en el ejido 6 de Octubre, Huitrón, El Vergel, San José del Viñedo, también acciones de remozamiento y reforestación del bulevar, Carlos Herrera. Se llevó un regaño por tardarse en aparecerse en una sesión de Cabildo, cuando la presidenta lo requería y es que aparentemente eso de la puntualidad no se le da muy bien. Tampoco pudo ofrecer datos precisos del costo de varias obras. La PONY le da un SEIS PUNTO CINCO.

■■■■■

El director de Servicios Públicos, Fernando Díaz Femath, no descansó prácticamente a ninguna hora en este año para mantener los espacios públicos más o menos decentes y es que el problema en Gómez Palacio no es que no se barra, se pinte y se rehabilite sino que las mejoras no duran por la cultura tan arraigada de la población de tirar bolsas de basura doméstica en plazas públicas, una costumbre que se promovió en la anterior administración municipal, cuando las mismas autoridades determinaron estos espacios como puntos de recolección, convirtiendo a zonas de uso común en tiraderos a cielo abierto. Otro problema es el grafiti -no artístico- sino como mero vandalismo, por el cual incluso el Cabildo ha aprobado medidas desesperadas en casos de menores de edad como el que sean sus padres los que tengan que resarcir el daño. Este año también se cambiaron reglamentos con el propósito de endurecer las sanciones aplicables a los ciudadanos que son parientes del “Ecoloco”. La PONY le da un SIETE.

■■■■■

El director de Desarrollo Económico en Gómez Palacio, Érick Escobedo García, cuenta con muchos proyectos y una sólida estrategia para la atracción de empresas, a través de los incentivos, también se le ha visto apoyando a emprendedores para que puedan posicionar su marca en tiendas comerciales y le ha metido mucho empuje a la capacitación de los empresarios, todo con un ajustado presupuesto. La PONY le otorga un SIETE Y MEDIO. El director de Salud Municipal, José Antonio Adame, estuvo sudando la gota gorda con el malvado Dengue, que en la mitad del año le ocasionó serios problemas y hasta un exhorto por parte del Congreso local para poner atención en el tema. La PONY decidió calificarlo junto con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Luis Fernando Olvera, quien además en junio fue criticado por la Sección 188 del Sindicato de Trabajadores porque -según esto- estaba ausente y ajeno a la problemática que se presentó en las unidades de salud como el desabasto de insumos y medicamentos así como por situaciones de presunto acoso laboral. Lo anterior provocó que las campañas contra el Dengue estuvieran muy desfasadas, pues iniciaron hasta el mes de octubre ya con más de 600 casos confirmados. La PONY los agarra en combo y califica a los dos funcionarios con un CINCO.

■■■■■

El actual director de la Policía Municipal de Gómez Palacio, Luis Eduardo Canul Castellanos, tomó el cargo apenas a finales del mes de septiembre de este año y es el tercer director en el 2024 al frente de la corporación. El 9 de febrero, el exdirector de la corporación, Iván Carlos Torres Chávez, fue “asegurado” amablemente por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), en coordinación con autoridades de Coahuila, en los patios del Mando Especial de La Laguna para “invitarlo” a declarar en la capital de los alacranes. Después de él, en abril, fue nombrado Sergio Elías Carreón Chávez, como nuevo director de la Policía siendo que antes se desempeñaba como director operativo del Grupo Operativo de Reacción Inmediata (GORI), pero también fue removido del cargo con absoluta discreción luego de una investigación interna. A inicios de diciembre hubo una persecución donde los elementos, presuntamente, accionaron sus armas de forma irresponsable, por lo que también son investigados. La calificación conjunta que otorga La PONY para Torres y Carreón es de un CINCO porque empezaron bien y terminaron mal mientras que del último es un SEIS PUNTO CINCO porque, con sus asegunes, ha logrado mantener a raya las cifras según la incidencia delictiva que se muestra en las Mesas de Seguridad.

■■■■■

Para el Director de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio, Eduardo Rangel Arámbula, la PONY consideró que se han dado quejas de la ciudadanía en las aplicaciones de operativos como el alcoholímetro y radar. Otro tema pendiente son los accidentes donde se ven involucrados los motociclistas, mismos que no se han logrado reducir a pesar de las acciones emprendidas como campañas y medidas como la entrega de cascos y que son accidentes que suelen dejar consecuencias fatales como decesos y lesiones graves. La PONY le da un SEIS PUNTO CINCO.

■■■■■

La directora del Instituto Municipal de la Mujer de Gómez Palacio, Leticia Soto, ha hecho grandes esfuerzos para tratar de salir de la Alerta por Violencia de Género en la que se mantiene Gómez Palacio junto con otros 15 municipios desde el 2018. Esto tras poner en funcionamiento un albergue para la atención de mujeres víctimas de violencia extrema, así como el programa de Hombres Aliados, que busca que sean los ojos protectores de aquellas posibles víctimas, y que denuncien los casos para frenar esta problemática. La PONY le da un SEIS PUNTO CINCO.

MADERO, SAN PEDRO, MATAMOROS

El gobierno del alcalde morenista con licencia de Francisco I. Madero, Jonathan Avalos Rodríguez, enfrenta graves problemas financieros que tuvo al cierre del segundo periodo, ya que ni para pagar sueldos les alcanzó y el corte de la electricidad en el edificio de la presidencia, por la deuda que por más de 22 millones de pesos arrastro. Además, por buscar acomodo en la nómina federal, dejó el cargo faltando solo dos meses para concluir y dejó al frente a Darinka Guerra, a quien le “tronaron” como palomitas de bolo navideño los problemas que se venían “arrastrando” y demostró su inexperiencia para sortearlos. Sobran dedos para contar los pocas obras que se hicieron y las más “cacareadas” son la remodelación (con sus varias etapas) y la rehabilitación de un tramo de la antigua carretera a San Pedro, así como las también quien sabe cuántas etapas de equipamiento de las clínicas que desde el inicio construyó fueron los proyectos más representativos. Como ya se sabe, los inconvenientes estuvieron a la orden del día, los más sonados fueron la protesta de los policías y los trabajadores municipales que bajo el anonimato denunciaron por descuentos injustificados y el adeudo de varias quincenas y se habla de un despido de al menos 120 trabajadores, incluso terminó peleado con la mayoría de sus regidores y con funcionarios que fueron muy cercano a él. El problema de agua potable y las deficiencias en la recolección de basura fue el pan de todos los días. La PONY no lo pasa ni de panzazo y le da un CUATRO PUNTO CINCO.

■■■■■

Entre azul y buenas noches fue el cierre de la administración del presidente de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, mejor conocido como “El Charro”, a quien al final los números no le dieron para cumplir con las obras que presumió haría al final y para seguir sosteniendo la nómina de su compadres y como siempre ocurre se sacrifica a los de abajo, por lo que tuvo que despedir a más de 250 empleados y cancelar algunos proyectos. Ah pero eso sí, bien asesorado por algunos “colmilludos” matamorenses que siempre han vivido de la sagrada nómina el “Charro” ni tardo ni perezoso se justificó que se vio obligado a hacer algunos ajustes por el “boquete” que le dejó el exalcalde, Horacio Piña, por el incumplimiento de pago con Hacienda y con otras instituciones federales. Si bien realizó algunas obras como la remodelación de la plaza principal y el centro histórico a pavimentación de algunas calles y caminos vecinales, mejoró el servicio de agua potable y equipo a la Policía Municipal y la instalación de varias empresas. Lo cierto es que los ciudadanos manifiestan que les quedaron a deber, ya que empezó con muchos bríos y al final terminó un poco “desinflado”. La PONY lo califica con un CINCO PUNTO CINCO.

■■■■■

En San Pedro también hace “aire”, ya que aunque el presidente municipal, David Ruíz Mejía, jura y perjura que se hizo obra como nunca y se la pasó presumiendo su buen manejo de las finanzas, el nivel de aceptación no fue el esperado, ya que su talón de Aquiles fueron los problemas con el tema del drenaje, los cuales fueron muy frecuentes. La poca generación de empleos también es parte de los reproches, igual que los tropiezos que también se tuvo en el tema de la seguridad por los abusos cometidos en varias ocasiones de los policías. En relación a obras públicas se mejoró considerablemente el servicio de agua potable del cual históricamente había el reclamo de la ciudadanía, incluso derivaba en bloqueo de carreteras, el alumbrado público y pavimentación también hubo algunos avances. Se notó la rehabilitación de los bulevares y principales accesos a la ciudad y algunos espacios públicos, pero se deja pendiente la recolección de basura, ya que si bien se logró estabilizar el servicio en la ciudad, pues solo se tenía dos camiones, lo cierto es que se dejó atender a los ejidos por los tiraderos a pie de carretera son recurrentes. Al alcalde bautizado como “David Bailes” ya que los eventos masivos también fueron una característica de su administración. La PONY le da un SEIS.

LERDO

El presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, se aplicó en 2024. Pese a que se entretiene cultivando malquerientes en el partido guinda que se pelean por ocupar su silla, tuvo buen año. En 2024 el porcentaje del presupuesto que Lerdo destinó para obra pública fue superior, proporcionalmente, al de Torreón, pues Lerdo destinó casi el 21 por ciento de su presupuesto de egresos para obras necesarias y casi todas ya entregadas, eso sí, con ayuda de un crédito bancario por 70 millones de pesos etiquetado para ese fin y a pagar en 15 años. Don Homero se dio vuelo supervisando casi a diario obras y entregándolas a velocidad vertiginosa, como si en campaña anduviera. El presidente apostó por la municipalización de los servicios porque sale más barato que concesionarlos y se presta a menos “suspicacias”. Negoció y fuerte (se puso a las patadas) con empresarios que solían robarse el agua, o no pagar el Impuesto Predial, licencias y otros permisos municipales por consideraciones de anteriores ediles. Logró atraer inversiones extranjeras para Lerdo como YURA e Iberdrola. Modernizó la forma en que se pagan los servicios públicos en Lerdo y fue el primero de la Zona Metropolitana en aplicar cobros de parquímetro mediante una app. Rifó un auto y otros premios entre ciudadanos que cumplen con sus contribuciones y disminuyó la cartera vencida del Sapal donde antes solo pagaba el 30 por ciento de los usuarios y actualmente ya paga el 55 por ciento de ellos. En global, incrementó la totalidad de los ingresos propios del Ayuntamiento en un 43 por ciento, lo que le significó pasar de tener un presupuesto municipal de 500 millones a inicios del trienio a casi 900 millones con solo mejorar la eficiencia en la recaudación. Quién sabe qué brujería hizo o a qué santo se encomendó pero logró renegociar el entrampado contrato que data del 2007 por la venta del agua tratada a la CFE y con ello este año que culminó también logró incrementar del 7 al 16 por ciento de las ganancias que recibía el municipio tras un agregado que nunca pudo consolidar ninguno de sus antecesores en 17 años. Eso sí, se han retrasado los contratos por venta de aguas tratadas a particulares por lo que todavía no se vende ese excedente de agua. Abonó y bastante en resolver la “herencia maldita” de los adeudos con extrabajadores municipales (la mayoría exfuncionarios de confianza) a los que se les deben cantidades millonarias tras haber ganado el laudo laboral en 2017. Compró 14 vehículos para renovar el parque vehicular de Presidencia y corporaciones, por lo que prácticamente todas las unidades de Vialidad son nuevas. Construyó y mejoró nuevos edificios municipales para dejar de pagar rentas, entre ellos: Catastro y Jurídico, el Centro Operativo Seguridad y Vialidad, la rehabilitación integral de las oficinas del SDARE, Alcoholes, Parquímetros, Plazas y Mercados, y la nueva la Clínica de Salud Municipal además del nuevo corralón municipal que no existía y también municipalizó el servicio de grúas. En proceso está el edificio de Protección Civil y Bomberos. El recorte de 27 millones de pesos en participaciones federales le pegó bastante pero no se notó. Lo que le falló es que no logró convencer a los diputados de Morena para que le aprobaran la cuenta pública del 2023 aún sin observaciones obra pública con la justificación de la falta de fotos de tantas despensas entregadas. La PONY le da un SIETE Y MEDIO.

■■■■■

El secretario del Ayuntamiento, Jesús Eduardo Lara Urby, destinó gran parte de su vida este año a recordarle a la regidora con licencia y actual diputada local de Morena, Georgina Solorio (quien busca ser alcaldesa de Lerdo), que ya había pasado el tiempo permitido en las sesiones de Cabildo, que es de 3 minutos para exponer algún punto. Desde la partida de Solorio seguramente el secretario se aburre en las sesiones pues ahora duran en promedio unos 15 minutos menos ya que los otros regidores morenistas se notan bastante cómodos con la forma en la que se está gobernando en Lerdo. El secretario también representó al alcalde en varios eventos aunque siempre sobrio y en bajo perfil. El prietito en el arroz es que el secretario sigue rodeado de “abogados” que ni cédula profesional tienen Pony le da un SEIS PUNTO CINCO.

■■■■■

El tesorero municipal de Lerdo, Juan Moreno Valero, quien es bastante callado y prácticamente vive en su oficina fue ovacionado en más de tres ocasiones al grado de que la acción la agarraron “de botana” en un evento público luego de cumplirles con todas sus peticiones y prestaciones sindicales pese al recorte federal en participaciones. Moreno regularmente hace lo que se le ordena sin entrar en conflictos. Se dedica a pagar y hacer que los pagos alcancen para todo lo que Don Homero, quien ya fue tesorero, quiere y como entre gitanos no se leen la mano pues ha logrado permanecer en el cargo. Un logro de este diciembre fue la suscripción del convenio por tiempo indeterminado por parte del Ayuntamiento con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio de Seguridad Social de los Trabajadores Municipales, con lo cual Lerdo, además de dar mejores prestaciones a sus trabajadores podrán contar por primera vez con una pensión como tal del IMSS, pues la carga financiera que generan los jubilados (que siempre se han pagado como nómina) será insostenible en unos años. La PONY le da un SIETE.

■■■■■

El director del Sapal, Ignacio Ramírez Ontiveros, sigue teniendo mucho pero mucho trabajo a raíz del proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL) que no tiene para cuándo acabar. Tuberías reventadas, un aforo inconstante, paren y reactiven las norias (dependiendo) en fin. Con todo y eso ha tenido tiempo para enfocarse en dar los mantenimientos correspondientes a cada uno de los pozos y nuevamente este año no hubo problemas por baja presión que hayan sido consecuencia de acciones no realizadas por el Municipio pues todas las veces que ha habido fluctuaciones es porque sin decir “agua va” o en este caso, “agua no va” se ha cortado el suministro de ASL por maniobras a cargo del gobierno federal. Don Ignacio es fundamentalmente operativo, se dedica a la chamba y en la grilla ni se mete, quizá por eso este año alguien lo “sorprendió” con la fabulosa idea de rotular las nuevas unidades de Sapal con un bonito color guinda. Demás está decir que tuvieron que cambiarlas de nuevo. La PONY le da un SIETE porque se distrajo.

■■■■■

Este año el director de Obras Públicas de Lerdo, Antonio Sánchez López, se aplicó con todos los proyectos del presidente y se notaron los resultados al entregar una obra hoy y mañana también. Los subagentes lo vieron siempre “acelerado” en este año que pasó y cumplió la mayor parte del tiempo con la programación de las obras o incluso se terminaron antes de lo previsto. El director sigue poniéndose de nervios a menudo con la prensa y pocas veces ofrece datos de las constructoras aunque al menos por transparencia se encuentran los contratos. La PONY le da un SIETE.

■■■■■

El director de Servicios Públicos de Lerdo, Javier Urruticoechea Ortiz, se ha enfocado en mantener los espacios públicos de Lerdo en buenas condiciones y en la recolección de basura. Ha sabido mantener en cintura al personal sindicalizado que de cuando en cuando se descarrila. Se han intensificado las campañas de limpieza en sectores apartados y colonias de la periferia y lo más importante es que Urruticoechea, aunque sigue con su negocio de toda la vida de ricos desayunos, no se ha beneficiado del puesto como sus antecesores pues en el 2024, que culminó, el exdirector de Servicios Públicos de Lerdo, Luis Gerardo Mauricio Núñez, que por cierto, es el mismo que hizo el Águila del Giro Independencia de Torreón fue acusado penalmente en Durango por no reintegrar un recurso público al Municipio de Lerdo destinado a una remodelación cuando fungía como director de Servicios Públicos de Lerdo en la administración 2016-2019 tratándose de la remodelación de techo del museo Francisco Sarabia. Por no crear empresas “espectrales” ni pasarse de listo como otros la PONY le da un SIETE a Urruticoechea.

■■■■■

El director de Desarrollo Económico en Lerdo, Jesús Mario Castrillón Jiménez, ha ocupado antes diversos puestos políticos y su experiencia ha sido probada en cada uno de ellos. La supercomputadora reconoce que ha asesorado adecuadamente al alcalde en cuanto a la importancia de contar con un plan urbano para delimitar el área industrial en este municipio, algo que nunca se había considerado por la falta de empresas. La PONY le otorga un SIETE.

■■■■■

El director de Salud Municipal de Lerdo, Cecilio Medina Elizondo, muy conocido en La Laguna se salvó de que la PONY lo calificara junto al funcionario de la Jurisdicción No. 2 porque aunque los casos de Dengue fueron en La Laguna de Durango en general el mayor impacto se vio reflejado en Gómez Palacio, sobresale de Don Cecilio que se aplicó con las necesidades rurales y la nueva construcción del nuevo Centro de Salud en el ejido 6 de enero y las nuevas instalaciones de la Clínica de Salud Municipal. Al fiel compañero del edil de Lerdo la PONY le otorga un SIETE.

■■■■■

El director de Seguridad Pública de Lerdo, Héctor Martínez López, calcula la Supercomputadora PONY debe enfocarse más pues en últimas fechas se han presentado al menos dos homicidios violentos en la colonia San Isidro y en el ejido León Guzmán. Aunque el principal trabajo de la corporación es preventivo, la coordinación con el estado y la federación debe tener la ciudad en calma. Respecto a las acciones que se realizan de manera cotidiana relacionados con los delitos del fuero común, se ha mantenido un esquema de puertas cerradas donde poco se informa a los medios de comunicación sobre los resultados aunque ahí están públicas tanto las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Públicas como en las Mesas de Seguridad. La PONY le da un SEIS porque no siempre transparenta la información.

■■■■■

En el caso del director de Tránsito y Vialidad de Lerdo, Francisco de Hoyos Martínez, la queja común es de los ciudadanos que perciben el tema de los operativos de alcoholímetro como una actividad recaudatoria que poco abona a la disminución de los accidentes viales. Otro tema que se debe resaltar es el de la corrupción, ya que muchos automovilistas se siguen quejando por el actuar de los agentes al momento de detenerlos tras haber cometido alguna infracción, donde muchas veces sale a relucir el tema de la “mordida”. La PONY le da un SEIS. La directora del Instituto Municipal de la Mujer en Lerdo, María del Refugio Adame Güereca, anduvo muy activa en todo año consiguiendo recursos para apoyar a las mujeres vulnerables, y hasta recursos obtuvo para apoyar a las mujeres lerdenses en situación de violencia. Según sus cifras que la PONY analizó concienzudamente se han logrado disminuir los casos atendidos de mujeres vulnerables por lo que La PONY le otorga un poderoso SIETE Y MEDIO.CULTURA LAGUNA DE DURANGO

En las tierras del alacrán y del cardenche, es sabido que la cultura y las artes nunca han sido prioridad. El municipio de Gómez Palacio es claro efecto de que no tener suficiente presupuesto ni los reflectores de Torreón, propicia que sus programas culturales se vuelvan monótonos y que sus instalaciones no se modernicen. Pero La Pony también ha recibido noticias de que el Teatro Alvarado ha estado accesible a la comunidad artística. Por eso califica con 7.5 a Melissa Reuter, titular de la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio.

■■■■■

La Pony le otorga el mismo 7.5 a Héctor Escamilla, quien apenas a mitad de este año tomó las riendas de la Dirección de Arte y Cultura de Lerdo. Espera que en 2025 proponga cosas más interesantes que los congresos de motociclistas.

INSTANCIAS FEDERALES INTERESTATALES

Desde su llegada, el director de la Comisión nacional del agua (Conagua), Gabriel Riestra Beltrán, ha brillado por su ausencia en cuanto a rendición de cuentas se refiere, pues el funcionario ha puesto como excusa los trabajos del proyecto “encantado” de la 4T, Agua Saludable Para La Laguna, para no atender ni a prensa ni a empresarios. Ha mantenido la misma la opacidad que tenía su predecesor, que ya es mucho qué decir, para un proyecto que costará más de 15 mil millones de pesos de recursos públicos que además todavía no logra funcionar al 100% y que todavía no logra surtir agua -pese a que el proyecto sí lo incluye- a municipios como Tlahualilo, Durango, donde su población tiene años padeciendo por la falta casi total de agua ante el abastecimiento de los dos únicos pozos con los que cuenta. Tampoco ha llegado ni Mapimí, ni a municipios de Coahuila como San Pedro, Madero, Viesca, Matamoros siendo que también los incluye. A nivel nacional ya se ha “reservado” la información del proyecto federal que sería el más importante del gobierno de la 4T en La Laguna, pues para que nadie pregunte sobre las anomalías en el manejo del recurso público de algunos que prometieron no mentir ni engañar al pueblo. Qué triste. La PONY le califica con un CINCO.

■■■■■Alejandra Martínez Martínez, la primera mujer encargada de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), antes Sagarpa, en La Laguna llegó apenas en Octubre aunque no es ninguna improvisada en lo que a trabajo real se refiere, ya la grilla es otra cosa. Ya antes trabajó en el área de Finanzas en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera (CENID RASPA) de Gómez Palacio que también pertenece a la SADER, cuyas líneas de investigación están dirigidas al conocimiento de los requerimientos hídricos y optimización del manejo del agua, algo que con todos los planes y proyectos que trae el gobierno federal en la región resulta indispensable. Doña Alejandra se mantiene en bajo perfil pero busca hacer su labor de la mejor manera -y hasta donde se le autoricen a nivel central - en una región productiva importante como es la Comarca Lagunera ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de leche, carne de ave y forrajes. A ver cómo le va en 2025. Por su reciente nombramiento La PONY no tiene todavía muchos elementos para calificar su trabajo pero por su amabilidad, apertura al diálogo y tener sus informes en orden La PONY le da un OCHO y MEDIO.