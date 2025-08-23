Verdades y Rumores

"Donde hay denuncia se atiende", dijo la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y tiene razón, por eso es indispensable la visita a esta región de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad nacional, quien ya ha demostrado ser mucho más que una cara bonita para que pueda escuchar de viva voz todos los testimonios de los productores agropecuarios, transportistas, choferes, constructores, empresarios y hasta de los taqueros y demás comerciantes pequeños que han sufrido el tema de la extorsión ¿Y qué nadie los puede atender allá en Durango? Se preguntará doña Claudia, y los subagentes le responden con otra pregunta ¿Denunciaría ella un tema ante Salinas de Gortari esperando que se resuelva con Justicia? Siendo Durango y Coahuila dos estados priístas donde confluye La Comarca Lagunera, lo que va y se denuncia en un lado va y se filtra en el otro y en el caso particular de La Laguna de Durango los integrantes de sectores productivos han dicho fuerte y claro que son los mismos elementos de la Fiscalía estatal de dicho territorio quienes por órdenes de personajes del sindicato "malandrín" les dan su "calentadita" y hasta les "siembran" sustancias ilícitas si no atienden las "cuotas" que les piden, de tal suerte que no hay confianza en ir a denunciar en esta institución...

Pero muy diferente sería si tienen enfrente a García Harfuch para atender directamente este urgente llamado y verá que las denuncias brincan y por montones si estos testimonios no se filtran en corporaciones que están coludidas, pues eso de ir denunciar en la Fiscalía de Durango es lo mismo que ir a decirle directamente los dirigentes de la CATEM en Durango que se les está denunciando y hasta el por qué y si no lo creen que investigue don Omar y se llevará sorpresas. Por cierto, este viernes el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, Nassael Armando Cobián Duarte, molesto y haciendo uso de palabras altisonantes responsabilizó al CCI de lo que llamó una campaña de desprestigio y reveló que mantiene comunicación con el secretario de Gobierno de Durango, que bueno que lo señala. "No me ayudes compadre", seguramente dirá Héctor Vela.

El pasado 20 de agosto por la tarde, durante la entrega de despensas por parte del programa Mejora en Torreón, hay algo que nuestros subagentes no pasaron desapercibido y fue evidente que tanto funcionarios del gobierno municipal como del estatal, traían el chaleco verde bien puesto, ahora sí no hubo pretextos de que no hay de mi talla y o no me gusta el color. Las sonrisas eran por demás obvias, los ojos desorbitados y las porras casi militarizadas con el puño levantado al grito de 'Manolo, Manolo, Manolo'. ¿Qué pasó?, sin duda algo cambió en la política lagunera porque son los mismos actores pero con diferentes papeles. Quien se vio más abierto y sonriente fue Gabriel Elizondo, representante de Mejora Coahuila que junto al alcalde mejor boleado del país y del mundo, fueron los encargados de entregar las despensas a los vecinos. Dicen los subagentes que en ese mismo evento la odiosa prensa abordó al mejor lustrado, don Román Alberto Cepeda, quien confirmó los 'cambios' que se darán en los altos mandos municipales y dijo que 'al menos' serán seis y que no se debe a la falta de capacidad sino a necesidad, la necesidad es la urgencia de coordinarse todos.

Luego de que Pepe Ganem, secretario del Ayuntamiento, se despidiera en la mesa de Seguridad y agradeció a todos el apoyo brindado el siguiente anuncio del bien boleado ya no cayó de sorpresa. Llamó la atención de los subagentes que no dijo 'adiós' sino un 'hasta luego' pues en política sabemos que un día andan de moda y al siguiente caen en el error. Quien no desaprovechó la oportunidad para festejar lo que según él es la caída de su 'villano favorito' fue el frenético diputado guinda, Antonio Attolini Murra. Un día después, el jueves 21 el tesorero, Óscar Luján, tesorero del Ayuntamiento de Torreón, tuvo a bien despedirse de su equipo chico y decir que en su lugar estará Javier Lechuga, pero bueno Luján se despide pero nada más a otra oficina y desempeñará las funciones de contralor municipal y quien sale por completo es el regiomontano, Eduardo Terrazas, actual contralor y que en la primera temporada de Román estaba en la gerencia de Simas Torreón. Nuestros subagentes de cualquier forma se preguntan, ¿Y cómo será la entrega de las cuentas públicas?, ¿Quién las supervisará? Un tema importante considerando que hay demandas interpuestas por la oposición en donde hay varios funcionarios involucrados como el caso de Nuevo Mieleras. Lo bueno es que seguramente Eduardo Olmos se va a hacer cargo como suele hacerse cargo de las cosas. Y otro guinda que salió a dar su posicionamiento fue el más que chido, Luis Fernando Salazar, quien calificó los movimientos como una intervención desesperada del gobierno del Echado Pa' Delante para contener la corrupción, 'la deshonestidad y la ineficiencia' en la administración municipal. Para el senador morenista la ciudad huele a drenaje, le falta pavimento, agua y hay un total desorden. Volvió a recordar la denuncia que tiene en la UIF y en la FGR sobre un presunto desfalco de 66 millones de pesos en Simas Torreón. Vaya momento el que vive Torreón.

El que ya tiró el arpa y dejó que en pleno concierto de Shakira el caos reinara fue el hombre de las mil chambas, Luis Morales, que al parecer sigue muy molesto ya que considera que sí ha hecho buen trabajo tanto en campaña como dentro de la administración municipal. Dicen los subagentes que los asistentes al concierto de Shakira tardaron más en llegar al Territorio Santos Modelo que lo que duró el concierto y en todo el trayecto del periférico y la carretera Torreón-San Pedro mientras que los benditos agentes de Vialidad brillaron por su ausencia. Seguramente don Luis se recuperará pronto del berrinche para pasar a poner los pies en la tierra, y dicen los chismosos subagentes que no todo el trabajo consiste en alentar el tema recaudatorio o dar la orden de cazar automovilistas. Nada agradable resulta para los ciudadanos encontrarse a cada media hora con aglomeraciones viales que retrasan su destino, aunque siendo francos no todas estas aglomeraciones son por causa de la Dirección de Tránsito.

Quien anda súper contenta y ríe a carcajadas con la salida anunciada del secretario del ayuntamiento, José Elías Ganem, es la síndica y querida socia, Natalia Fernández, quien en la anterior administración de Román tenía el mismo puesto que Ganem, tiempo en que doña Natalia consideraba que sería muy buena idea irse a vivir a Saltillo, pues desde allá aseguraba que podía atender los problemas locales. Esta semana reportan los subagentes que está aprovechando la oportunidad y camina gloriosa por los pasillos del edificio más caro de la ciudad junto a 'la señora de marras' que prefiere el chisme al odioso trabajo de tener que atender las cosas que le importan a don Román. Doña Natalia ya aprovechó la coyuntura para tomar el control del evento de 'Ciudadanos Distinguidos' y está decidiendo quién sí y quien no será reconocido. Falta que don Román dé el visto bueno a su iniciativa, lo cual considera tener el bolsillo, y con esta clara confianza ya está moviendo sus hilos en Saltillo para renacer de las cenizas que le parece que son la Sindicatura.

Otra que no se ha guardado a pesar de todo este caos político es Claudia González, coordinadora de Protección Civil del estado de Coahuila. Nos reportan nuestros subagentes que empresarios gasolineros, restauranteros y hasta del área de la Salud que ya están hartos de sus 'extorsiones', tema que se conjuga con el pleito que tuvo con Pablo Fernández, director de Inspección y Verificación, que se la ha pasado haciendo su agosto pero que también ha aprovechado para sacar "trapitos al sol". El último reporte que hay de doña Claudia es que llegó a un acuerdo con un hotel para no multarlo a cambio de algunos muebles que le gustaron para su Notaría y su casa. Los envidiosos subagentes señalan las tres quintas que tiene por la línea verde en calle Los Profesionistas y la tercera sobre la carretera Torreón-Matamoros las consiguió cuando estuvo arduamente trabajando en Catastro. Los 'donativos' que ha conseguido han sido muy valiosos pues le dan 50 mil pesos mensuales en vales de gasolina y 10 mil botellas de medio litro de agua por parte de una reconocida empresa de la región, además de unas 500 despensas a una empresa de nombre ELAMEX y lo peor es que todo lo hace a nombre del Gobernador pues a los incautos les dice que no hay dinero y es la única forma de hacerse de recursos. Dicen los chismosos que el modus operandi es muy sencillo, ya que no hay evidencia pues para pedir dinero a los empresarios les quita el celular antes de entrar a su oficina, el dato que más indignó a los subagentes fue una intentona de clausura de un hospital privado en donde los socios indignados fueron hasta Saltillo para hablar del tema, ya que según los médicos socios no había razón de la multa. Pero no crea que es tan mala persona, ya que tiene en la nómina del estado a su asistente personal con 10 mil pesos mensuales quien le presta el vehículo del Estado para que no tenga problema en ir y venir para hacer el aseo en su casa y en la Notaría. Otros que están muy molestos son los encargados de los bares a quienes les pide entre 10 a 20 mil pesos mensuales con el cuento de que es de parte de Manolo Jiménez y todo porque 'no hay dinero'. Ya es común, dicen los subagentes escuchar a los empresarios molestos por estos 'donativos' a fuerzas que pide doña Claudia… ¿Será?

Los subagentes que tienen bien documentado que es como a eso de las tres de la mañana, es en serio, la hora exacta en la que empiezan a llegar los adultos mayores para registrarse para obtener los beneficios y apoyos de la Secretaría del Bienestar y que fue promesa de campaña de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Así, para las 9 de la mañana que abren las oficinas en el Palacio Federal en Torreón se observa una cuantiosa fila de hasta 200 personas esperando ser atendidas. Dicen, los subagentes que las cosas no cambian, se cobra por todo, hasta para guardar espacio y vaya que es valioso ya que sólo les llegan a repartir hasta 30 fichas, ¿y los demás? 'gracias por participar venga mañana'. Dicen los que le gustan escarbar en las entrañas de la delegación del Bienestar en Coahuila es que toda esta burocracia, que nos traslada a 1980 está relacionada con los pleitos internos que traen los grupos morenistas, por un lado, está Karla Zamora, directora regional del Bienestar Región Laguna que forma parte del grupo de Cintia Cuevas quien no ha entendido que sus funciones ya son legislativas y sigue metiendo las manos en el área, bien sabe que de ahí salen los padrones para las próximas elecciones. Y por otro, está Brandon Pérez, representante de la delegación de la Secretaría del Bienestar en Coahuila que dirige Américo Villarreal, quien no ha podido entrar por completo en funciones por los bloqueos de doña Karla. Dicen los que saben que este pleito visceral que tiene de fondo 'el padrón de electores' tiene en un vilo a los beneficiarios pues los padrones y listas están mal diseñadas, hay sesgos y poco profesionalismo y hasta problemas de corrupción pues se ha documentado que hay quien cobra 100 pesos para acelerar los procesos. ¿Pondrán orden?, recuerden que un adulto mayor enojado es un voto perdido para los guindas, más el de sus familias.

Allende el Nazas todo está listo para que mañana se realice la toma de protesta de la morenista, Betzabé Martínez Arango, como presidenta de Gómez Palacio y de Susy Torrecillas, como presidenta de Lerdo, ambos municipios de La Laguna de Durango. Los eventos serán el domingo, 31 de agosto, como marca la ley y esperan el acompañamiento del "góber" que no canta mal las rancheras. Este 31 de agosto es el último en que los alcaldes salientes gobernarán estas ciudades y hasta la media noche pues el día primero de Septiembre arrancan formalmente las nuevas administraciones municipales para el periodo 2025-2028 "lo bueno debe continuar", declaró a la chismosa prensa recientemente doña Lety Herrera y también es lema de doña Susy Torrecillas. Ya veremos y diremos cómo les va a las nuevas presidentas entrantes que según los subagentes no han dimensionado todavía el tamaño de paquete que les va tocar, sobre todo la segunda que tendrá fila de acreedores por lo que deja don Homero.