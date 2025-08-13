Dicen los subagentes que no se pierden La Mañanera del Pueblo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que cada vez es más evidente que este ejercicio de comunicación ya se convirtió en un espacio para excusar a los funcionarios que no funcionan y justificar lo injustificable. Desde los senadores presuntamente relacionados en temas del narcotráfico como fue el caso de Adán Augusto hasta los legisladores que gustan pasear por el viejo continente nada más para celebrar cumpleaños. En el caso de la jefa de gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada, reportan nuestros subagentes que visitan seguido la capital del smog, ya es común escuchar el hartazgo que existe con la jefa, quien no ha podido poner orden en la ciudad en ningún rubro luego de que al parecer se replegó luego del asesinato a tiros de su secretaria personal y de su asesor. Han sido continuas las manifestaciones donde contingentes se quejan de todo, y esto también se subió a La Mañanera donde la presidenta tuvo que enseñar unas fotos para justificar que hay medicinas tras un contingente liderado por Margarita Zavala que señalaba falta de medicamentos oncológicos.

Por supuesto, entre los enemigos políticos de Clara, las mafias de la Ciudad de México y la ineficiencia real gubernamental y el casi nulo liderazgo en Morena ya no se sabe. ¿Habrá alguien más que la presidenta de México que pueda atender al pueblo? Preguntan los subagentes, pues pareciera que no.

********

Nos reportan nuestros subagentes que también en la 4T el que no cae resbala. Indignada salió la senadora, Cecilia Guadiana Mandujano, para desmentir a quienes las están señalando como la 'Senadora Chanel' después de que se le vio calzando zapatos de la marca en una sesión del senado y que en clara yuxtaposición con el discurso de "austeridad" fuera ventilado por la odiosa prensa en sus redes sociales. Guadiana Mandujano mandó un comunicado a la opinión pública para señalar que todo esto tiene una intención perversa que busca desviar al trabajo legislativo que ha realizado en Morena. ¿Cuál?, dijeron algunos. La también llamada 'novia del Bienestar' por su relación con el delegado del Bienestar, Américo Villarreal Santiago, dice que todas son campañas de desinformación sobre su vestimenta que carecen de relevancia. Que alguien le informe a la legisladora que en el arte de la Política es más útil engrosar la piel y los comunicados a la opinión pública generalmente se lanzan cuando se viola alguna garantía o se busca exponer temas, como bien dice, de relevancia para la sociedad. Total ¿Qué le preocupa? Todo el mundo sabe que no llegó al Senado por su trabajo realizado en la 4T sino prácticamente como un premio y reconocimiento a la trayectoria de su señor padre. 'Nepobaby' como dirían en Hollywood.

********

Nuestros subagentes que tienen en su poder una copia de una carta dirigida al mejor lustrado alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, nos reportan que la situación en Inspección y Verificación pareciera insostenible... Aunque no se fíe porque se dan casos. Resulta y resalta que la presidenta y secretaria del ejido Santa Fe denunció actos de corrupción, abusos de autoridad y tráfico de influencias contra Britania Aguirre Chavarría, titular de la Comisión Nacional Campesina (CNC) en Torreón en presunto contubernio con el inspector, Miguel Escobar, pues juntos presuntamente estarían vendiendo cerveza de manera clandestina, misma que aseguran las quejosas es sustraída de las mismas bodegas que decomisan en el ayuntamiento ¿Qué tal? En la carta, también dirigida a Verónica Martínez, presidenta del PRI y al secretario del ayuntamiento, Pepe Ganem, señalan que las bebidas espirituosas se trasladan al domicilio de un familiar de inspector para venderse, las denunciantes hasta videos que ya circulan por redes sociales tomaron para constatar de esta venta clandestina. La molestia escaló de cara a la celebración de las fiestas patronales del ejido, pues se acordó en la asamblea que una persona sería la encargada de vender cerveza con el objetivo de recaudar fondos pero de una forma arbitraria se le expidió el permiso a la madre de Britania, María Luisa Chavarría Estrada, para seguir con el gran negocio de la venta clandestina. Entre otros detalles se encontró a una persona que nadie conoce en el área de Inspección y Verificación pero que sí cobra con el nombre de Tamara García Pereda, con un sueldo de 31 mil 378 pesos, un poco menos que el titular de la dependencia. Así la vida en los ejidos de la ciudad de Torreón, ¿Alguien pondrá orden? ¿O seguirá haciendo como que no pasa nada? Total siempre ha sido igual.

********

Desde las entrañas del edificio más caro de la ciudad de Torreón nuestros infiltrados subagentes nos reportan con lujo de detalle que ha arreciado el fuego amigo entre los diferentes actores políticos, ya que todos pelean por estar presentes en las gloriosas boletas electorales de 2026 con cualquier número que les quieran otorgar. Aplican todo tipo de estrategias aunque la que estalló en cólera fue la síndica Natalia Fernández, ya que no le resultó como deseaba la crítica de los suicidios de años pasados en las celdas de los Tribunales de Justicia Municipal, por supuesto, a cargo de su "rival" Martha Rodríguez. Nuestros subagentes disfrazados de estabilizador de celulares aseguran que doña Natalia se burló de los videos innovadores con sillas giratorias que está haciendo el Centro de Justicia Municipal como para quitar la mala imagen que se ha generado en la chismosa prensa de que hay problemas con los peritos. Dicen los amagarranavajas que nuevamente hubo fuego amigo y que fue a través de la "señora de marras" que se empezó a difundir de la Presidencia "para el mundo" los mensajes de los suicidios y los conflictos internos. Doña Natalia señaló que con todo el equipo digital que cargan para la elaboración de videos ya intentan hacerle competencia al canal de TV que lanzará el municipio a mediados de septiembre. Por supuesto, todo parte de que doña Natalia se siente mucho más merecedora que doña Martha para estar en una boleta en el 2026. Todo indica que seguirá al rojo carbón el "fuego amigo".

********

Allende El Nazas y mientras en La Laguna de Durango las persecuciones, las balaceras a los "puntos", los policías estatales que chocan solos al atender llamados, las tundas propinadas por la tripulación de las "camionetas blancas" para jovencitos de los barrios que se dedican a vender cosas ilícitas y que ya por fin se localizó en zona rural de Gómez Palacio el cuerpo que le faltaba a la cabeza (todavía no identificada oficialmente) que apareció el viernes pasado debajo del puente Solidaridad en el lecho seco del Nazas, al día de hoy y para el Gobierno del Estado Durango sigue sin pasar absolutamente nada en esta región. Hasta el momento no solo no se tiene ninguna postura oficial del "Góber" que no canta mal las rancheras, don Esteban Villegas, respecto a los asuntos de interés regional y por el contrario ha optado como siempre por aplicar la política de las avestruces ocupándose mejor de la Feria Villista como si La Laguna de Durango no perteneciera a la entidad que gobierna, es más, ya ni el secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, de quien dependen en estructura los cuerpos de seguridad estatales ha dicho esta boca es mía y por el contrario presumió en la capital de los alacranes una entrega de uniformes para personal de Transportes que, por cierto, tampoco se han pronunciado de ninguna manera en la región ante los múltiples bloqueos, protestas y cierres de carreteras principales de transportistas por el cobro de cuotas de la CATEM que además tomó las funciones del personal de Transportes y fue a "correr" a los manifestantes. Las autoridades estatales y las corporaciones de seguridad de este orden de gobierno andan en todo, en todo tipo de eventos de menor importancia que poco o nada tienen que ver con los problemas grandes de seguridad que realmente interesan a la sociedad lagunera, como si ignorar el tema hiciera que este desaparezca. En Torreón todos están a la expectativa de lo que pasará con el cambio de gobierno municipal en Gómez Palacio que emana de la 4T. Lo anterior porque la organización sindical que sobrevive gracias a la extorsión, cobro de piso, cuotas y amenazas no deja de autoproclamarse orgullosamente "morenista" y de presumir que ya tienen todo más que "planchado" con la nueva edil que habrá de iniciar en septiembre. Veremos y diremos pues no hace mucho doña Betzabé también mandó un mensaje apareciendo en las chismosas redes sociales muy cerca del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ya veremos y diremos si al final sirve de algo. Ojalá.