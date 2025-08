Los bloqueos de las principales vialidades de La Laguna de Durango como el periférico, el bulevar Rebollo Acosta, la carretera a Chihuahua, la carretera a Durango, que abarcan los municipios más representativos en términos de población (después de la capital) a raíz de la inseguridad derivada de la extorsión que se vive de este lado del Nazas por parte de la CATEM, cuyos representantes además también fueron a "correr" a los manifestantes exponen claramente el contexto que se vive. Dicen que si no eres parte de la solución eres parte del problema, pues no hacer nada también es tomar partido. Nadie obliga a un político a ser Gobernador, al contrario, todos aspiran al poder, al glamour de la política, la "pasarela", la adulación, la riqueza, pocos piensan en el bienestar y la seguridad colectiva, que es la esencia misma del servicio público. Pero el poder tiene un precio e implica responsabilidad no implícita y si un gobernante no está dispuesto a asumirla es mejor declinar. Si un gobernador no está dispuesto a mantener la seguridad en su propio estado debe darle oportunidad a quien sí pueda…

La Laguna de Durango está en problemas y el "Góber" que no canta mal las rancheras "es parte del problema" y no lo dicen los periodistas nada más, lo dicen los transportistas, los productores agropecuarios, los constructores, los empresarios, hasta los taqueros y la señora de los burritos, lo dicen los ciudadanos que viven amedrentados por la extorsión del sindicato "malandrín" de todos conocido por el cual don Esteban está como si no existiera. ¿Tendrá algún resquemor? Seguramente, pues es humano y ante situaciones de riesgo es inherente, lo que no se vale es simular que no pasa nada y traicionar a los más de 332 mil electores (de un listado nominal de un millón 225 mil personas) que votaron por él principalmente por la promesa de que conservaría la pregonada seguridad en La Comarca Lagunera del presumido dúo priísta de Durango y Coahuila que en algún momento fue referencia de buenos resultados a nivel nacional en tiempos en que la mayor parte de los estados donde gobernaba Morena eran (y siguen siendo) referencia de caos e inseguridad. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema, será por eso que a los tibios ni Dios los quiere…

********

Y a propósito de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) ésta ofreció una rueda de prensa para asegurar que todo el mundo está equivocado y que lo que se dice de ellos es falso de toda falsedad y cínicamente invitaron a los quejosos a que presenten denuncias formales contra ellos a sabiendas que en la Vicefiscalía de Durango a cargo de Francisco Ángeles Zapata los policías estatales hasta les hacen el trabajo sucio. Al mismo tiempo pero del lado de Coahuila a algunos políticos vivillos les ha dado por querer politizar el tema de la seguridad cuando es muy claro que para el ciudadano común de La Laguna de Durango y de Coahuila su interés versa en vivir en paz, sin el miedo de perder el dinero que con esfuerzo se gana quien sí siembra, quien alimenta y cuida a su ganado, el que se parte el lomo en el rubro de la construcción, el que sí se dedica al comercio, el que es chofer de sus camiones, vamos, todos los que sí están ganándose dignamente el pan de cada día y sin fregar al prójimo. Los subagentes nos comentan que hay una clara intención de algunos políticos de Coahuila de colgarle los "milagritos" en materia de inseguridad y extorsión, al petista y diputado de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, cuando éste (que tampoco está expuesto en el pedestal de ninguna iglesia) no está involucrado ni tampoco tiene la intención, dicen, de robarle el foco a Edgar Rodríguez Ortiz "El Limones" ni al secretario general de la CATEM en el Estado de Durango, Nassael Armando Cobían, "El Muñeco", quienes mucho -pero mucho- han hecho para cultivar su mala fama en esos lares de tal suerte que en La Laguna de Durango y viendo que la Gubernatura en la entidad está un tanto perdida pues ya todo el sector productivo se la pasa clamando la intervención firme de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a ver si ellos sí pueden poner orden, considerando que el dirigente nacional de la CATEM, Pedro Haces Barba, es diputado federal por Morena… Y luego preguntan que por qué van perdiendo popularidad quienes toman las decisiones en la 4T, ah, y por cierto, que ni digan que la movilización de transportistas fue tema "político" porque de todos es sabido que Javier García López, uno de los representantes de manifestantes de los recientes bloqueos tiene un corazón "guinda" y muy seguramente votó por doña Claudia Sheinbaum pero da la casualidad de que la extorsión en La Laguna no distingue colores partidistas ni de estados y por ello ya la Iniciativa Privada compuesta por empresarios de Durango y Coahuila han señalado intentos de extorsión en este último estado pues sus negocios están en ambas entidades.

********

Nuestros subagentes con vasta experiencia que podría servirle de inspiración a Shakira para su próxima canción nos comentan que están que se frotan las manos con el concierto pues dicen que en Protección Civil del Estado, Región Laguna, a cargo de Claudia González, que sólo tiene 7 personas en la nómina como trabajadores logró meter al doble de personas (quien sabe de dónde sacó tanto trabajador) al concierto de Grupo Firme y lo hizo dándoles unas camisetas negras tipo polo con el logo de "PC Estatal". Dicen los malpensados que se trataba de toda su parentela y amigos cercanos quienes pudieron disfrutar a Eduin Caz en zona VIP y que además así lo han hecho en todos los eventos de espectáculos. Los envidiosos decidieron investigar y nos reportan que como era de esperarse ya se maquilan unos chalecos especiales que usará la Familia Telerín de quien manda en Protección Civil del Estado para el concierto de la colombiana y ya muy acostumbrados a la estrategia de entrar 'gratis' a los conciertos. Los subagentes, quienes no se quieren quedar atrás, le avisan a doña Claudia que al menos unos cuatro de ellos siempre quisieron pertenecer a Protección Civil y cuidar la zona VIP y están puestos para ayudarle en el concierto y sus tallas de chaleco van de la mediana a la extragrande.********

Y lo que se ha convertido en una 'papa caliente' cuando al principio parecía mero trámite es la construcción de la segunda etapa del Paso Vial Villa Florida, tanto, que hasta un grupo de vecinos la semana pasada impidió que las máquinas avanzaran. Dentro de los reportes del séptimo piso dicen que el oportunista líder social, Abundio Ramírez, es quien no deja un diálogo abierto con los vecinos, el secretario del ayuntamiento, José Elías Gánem Guerrero, señaló a la malvibrosa prensa que se han reunido con él hasta en cuatro ocasiones sin lograr un acuerdo ya que dentro del proyecto no está planeada la compra de más viviendas, debido a que se dispararía el proyecto a más de 40 millones de pesos, cuando están proyectados sólo 23 millones. Pero nuestros subagentes aseguran que el problema va más allá de la primera y segunda temporada de don Román ya que en otro tiempo, cuando don MIguel era alcalde, ya se les había prometido a los colonos de esta zona que abarca poco más de 20 viviendas comprar sus hogares para que el proyecto se pueda realizar correctamente, sin quitar banquetas o dejar a la deriva a los vecinos de la zona, hoy el proyecto que podría beneficiar a 40 mil familias y habitantes de otros municipios como San Pedro y Francisco I. Madero está en el limbo. Nuestros subagentes sugieren que en lugar de andarse por las ramas deberían empezar en hacer un avalúo de cada casa y empezar a negociar con los vecinos de manera responsable y forma transparente, sin necesidad de tanto intermediario mal intencionado y priorizar gastos; primero, porque el proyecto nace del gobierno, segundo porque no consensuaron antes con los colonos, y tercero para que nadie más lleve agua para su molino.

********

El que volvió recargado y con más armas de Moscú fue el diputado local morenista, Antonio Attolini Murra, quien el lunes con una 'bazuca' lanzó una granada directa al ayuntamiento de Torreón para volver a señalar un punto que ha repetido en varias ocasiones y se ha perdido en la marea de información en torno al proyecto de 'drenaje pluvial'. Ahora, nos reportan los subagentes que fue más concreto y con documentos en mano y un video donde el frenético diputado toma café en una taza del villano de Star Wars, Darth Vader, señala que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha recibido ninguna solicitud de parte del Ayuntamiento de Torreón, aunque sí deslinda al CEAS, que en su momento estaba a cargo de Antonio Nerio Maltos, por lo que acusa directamente al gobierno municipal de negligencia por las últimas inundaciones y además de la pérdida de los recursos federales que rondan los mil 800 millones de pesos. Dicen nuestros subagentes expertos en ingeniería hidráulica que el proyecto no tiene que realizarse a fuerza y se pueden analizar otros planes, lo cierto es que, porque llueve poco en Torreón, es un tema que sólo se recuerda cuando hay desastres monumentales generados por las ínfimas precipitaciones donde no debería haber y afecta tanto a los más vulnerables como a grandes empresas, de ahí la negligencia de algún gobierno, ¿federal, estatal, municipal?.

********

Y en un nuevo episodio de la Ley y el Orden Unidad Coahuila, se encendieron las alertas para fortalecer el blindaje interestatal, cuentan nuestros subagentes que en cuanto el fiscal del Estado, Federico Fernández Montañez recibió la noticia del ataque que sufrió Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República, cuando transitaba en las calles de Reynosa en un vehículo de la fiscalía de Tamaulipas y es que dicen los subagentes que el fiscal dio la instrucción a sus delegados en las distintas zonas que la seguridad en Coahuila no se puede descuidar ni un segundo sobre todo por las zonas de alto riesgo con las que colinda el estado, como Durango y Zacatecas, muchos empresarios aseguran que la extorsión ya se han cruzado. Algunos datos que compartió el fiscal y se pueden esfumar en un abrir y cerrar de ojos es el dato homicidios dolosos en un video que circula en las redes sociales en donde señaló que según datos del Inegi sólo están por debajo de Yucatán en asesinatos registrados con 48 en lo que va del 2025 y de esos han resuelto el 47 por lo que señala una efectividad de 97 por ciento. Mucho que cuidar tiene la fiscalía de Coahuila.

********

Y todo salió perfecto. El saludo a la bandera, el himno de Coahuila, las intervenciones, la toma de protesta, las felicitaciones de los diputados de las diferentes fracciones, los videos en redes sociales, los aplausos sincronizados, nadie se salió del guión. El Congreso de Coahuila en su Sexagésima Tercera Legislatura fue el escenario para la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado que encabezará Miguel Mery Ayup, votado por 12 magistrados y uno nulo. Luz Elena Morales como presidenta de la junta de gobierno de la Sexagésima Tercera Legislatura fue la anfitriona y el Gobernador Manolo Jiménez Salinas quien presidió la sesión solemne que a pesar de toda la digitalización nos trasladó a las épocas doradas de Partido Revolucionario Institucional, a la famosa frase de Fidel Velázquez, 'El que se mueve no sale en la foto', dinosaurio sigue vivo…