Verdades y Rumores

Los subagentes disfrazados de calculadora quienes vieron el reporte de Regidor Mx. realizado por varias asociaciones civiles de Torreón, dieron cuenta que en el edificio más caro de Torreón, al parecer, el que hace las compras no sabe buscar ofertas y eso del precio de mayoreo como que no se le da pues en el primer trimestre del año se gastaron nada más y nada menos que casi 11 millones de pesos en la compra de 6 mil 500 cobijas pero además para un solo beneficiario de nombre Sergio Daniel Madrid Salas, quien seguramente es muy friolento. Con el ábaco en mano los subagentes a quienes no se les pasa ninguna tranza, perdón, ningún "área de oportunidad" entre quienes son responsables de que los recursos públicos sea bien aprovechados nos reportan que el costo de cada una de las cobijas tipo tilma fue de mil 630 pesos cuando su precio en La Laguna va de los 80 a los 200 pesos al mayoreo pero como nuestros subagentes no se pueden quedar sólo con una cifra se metieron a 'Mercado Libre' y vieron un 'ofertón' que tal vez los regidores no se dieron cuenta pero el precio por 10 cobijas de una calidad aceptable de este tipo y de tamaño matrimonial con envío gratis anda en mil 323 pesos, es decir, sólo 130 pesos cada una.

Por cierto un misterio sin resolver es ¿A dónde fueron a parar las cobijas? Evidentemente este es un tema que a los regidores, quienes se supone son los representantes de los ciudadanos en el Cabildo y por ende deberían cuidar el manejo de los recursos, tampoco les interesa, total para ellos un millón más, un millón menos, siguen cobrando sus 62 mil 646 pesos sin ningún pudor más prestaciones, gestorías y otros apoyos que felizmente por ir a calentar la silla de vez en cuando y levantar la mano para aprobar las finanzas sin chistar.

Será este lunes cuatro de agosto en sesión solemne del Congreso de Coahuila donde se tome protesta a los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado. El evento lo encabezará el 'Góber' echado Pa' Delante, Manolo Jiménez Salinas, como representante del Poder Ejecutivo y Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso. Lejos quedaron las impugnaciones que se hicieron tanto por la organización de las 'planillas', en donde prácticamente eran los mismos pero en diferente lugar, así como los videos en redes sociales sobre cómo votar que realizó el nuevamente magistrado Miguel Mery Ayup. Al nuevo tribunal se sumaran Griselda Elizalde, Jesús Homero Flores, María Eugenia Galindo, Yazka Garza, Vladimir Kaicero, Isadora Rodríguez, Adriana Serna y Valeriano Valdés. Nuestros subagentes le sugieren que si algún nombre le suena, es porque la mayoría son o fueron funcionarios estatales. Bienvenido el "nuevo" Poder Judicial Estatal.

Siempre se ha dicho que al pueblo "pan y circo" y al parecer el diputado local priísta, Felipe González, se ha tomado muy a pecho lo del circo aprovechando el uso de las chismosas redes sociales que mantienen hipnotizadas a las nuevas generaciones. El legislador, primero se agarró bailando siguiendo una tendencia de redes sociales que como dice la generación Z nos dio 'cringe' emulando los pasos del 'exgober' bailarín, Humberto Moreira, y recientemente no perdió oportunidad para hacer un video en donde hace un recuento de todos los eventos de Héctor Estrada, director de Desarrollo Social, donde especifica que 'para nada es flojo'. La duda que no permite a los subagentes pegar el ojo durante las noches es ¿En eso consiste ahora el trabajo legislativo? Nuestros amargados subagentes le proponen al diputado local que sea el quehacer legislativo: propuestas, puntos de acuerdo o iniciativas de Ley en beneficio de la gente de Torreón lo que llame la atención y la frivolidad que pase a segundo término.

Quien tomó un gran respiro además de la presidenta, Claudia Sheinbaum, fue el "Góber" Echado Pa' Delante, tras los 90 días que dio Donald Trump para frenar los destructivos aranceles que tenía listos para el primero de agosto. Y aunque sonriendo y visitando los lugares turísticos locales, Manolo Jiménez, tenía que andar preocupado ya que en Coahuila se encuentra uno de los mayores clusters automotrices y aunque sigue sólido y en proceso de evolutivo no deja de inquietar la amenaza latente del presidente estadounidense. Por otra parte el 'famoso' gusano barrenador que ya se ha usado como excusa para cerrar las fronteras al ganado en pie y generado pérdidas al sector pecuario, además, otro asunto que está color de hormiga es el elefante blanco en el que se ha convertido Altos Hornos de México al que por más alternativas que se le busquen siempre salen algunas irregularidades. Nuestros subagentes no dudan que la principal fortaleza que actualmente tiene el 'Góber' es el esquema y la coordinación en la seguridad pública por lo que no hay que perder el ritmo ni en la normativa como en las acciones de coordinación con el gobierno federal pues al final tan lejos de García Harfuch y tan cerca de Durango.

Nuestros subagentes ya totalmente decepcionados del desempeño que ha tenido "Pablito" Fernández, al frente de Inspección y Verificación de Torreón, nos reportan que como es muy ingenioso este funcionario ya encontró otro 'modus operandi' para realizar multas de esas que se aplican pero de las cuales no corresponde el reporte "oficial". Si usted es restaurantero póngase listo para que no lo agarren en curva los inspectores pues llegan y ante cualquier pretexto los mandan a pagar una multa en Contraloría, directamente con el Administrador, Alain Rangel Zamora, quien tiene la instrucción de 'acalambrarlos' con una multa de hasta 40 mil pesos y después el mismo administrador baja la suma y ofrece otra alternativa según esto como para ayudarle al ciudadano y esta suma va de siete a ocho mil pesos pero ¡Oh sorpresa! Sin que le den a usted su correspondiente recibo de pago. Para no caer en el 'sospechocismo' en algunas ocasiones se reportan unos mil pesos de multa y el resto (los otros 7 mil pesos, según se vea el "cliente") se lo reparten, dicen, entre "Pablito" y Alain ¿Qué tal? Ya le agarraron el modo. Dicen nuestros subagentes que si no se entiende la razón por la que no entra dinero a las arcas municipales a través de esta dependencia bien podrían revisar los reportes porque se llevarían una gran sorpresa si preguntan si corresponde a los amonestados la multa señalada que se registró.

Allende el Nazas el pasado jueves el Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) resolvió como "improcedente" la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo de la elección del Ayuntamiento de Lerdo y con ello se refrendó el triunfo de Susy Torrecillas en las urnas pues el Tribunal argumentó que en su momento se realizó el reconteo solicitado por Morena en defensa de su candidata, Flora Leal, quien seguramente no se quedará conforme con esta resolución y ya se prepara para que se someta a revisión de un Tribunal federal la impugnación que el TEED determinó como "improcedente" pues no confía en la autoridad estatal. Lo cierto es que será difícil ganar en tribunales considerando la gran diferencia de votos entre primer y segundo lugar. Susy Torrecillas, de la alianza "Unidad y Grandeza", integrada por PRI y PAN, ganó la Presidencia de Lerdo con 43 mil 098 votos; una diferencia de 20 mil 741 votos con respecto a Flora, quien sacó 22 mil 357 votos. Vamos, ni en Gómez Palacio, MC ni la alianza común PRI-PAN la hicieron tanto de cuento y eso que en esos lares doña Betzabé Martínez, de la 4T (Morena-PT-PVEM), ganó la Presidencia Municipal con menos votos que Torrecillas (39 mil 525 votos) mientras que Omar Castañeda, de Movimiento Ciudadano, obtuvo 28 mil 293 votos con lo que quedó en segundo lugar, dejando en tercer lugar al candidato de Unidad y Grandeza (PRI-PAN), Raúl Meraz, quien sacó 25 mil 080 votos. Es decir, juntos, entre las fuerzas políticas del segundo y tercer lugar en Gómez Palacio le habrían sacado una diferencia de 13 mil 848 votos a Morena pero a ninguno de los dos les pareció una idea atractiva declinar en favor del otro, de tal suerte que tendrán que ver los toros desde la barrera. Eso sí, el que ya empezó a hacer ruido es Omar quien espera que doña Betzabé haga oídos sordos a su propuesta de una Contraloría Ciudadana que sería elegida mediante una convocatoria abierta mientras que de Meraz, quien según esto sería invitado nuevamente por el "Góber" que no canta mal las rancheras a ocupar la Subsecretaría de Gobierno en La Laguna, todavía no se sabe oficialmente nada.

Y justo en el marco de la elección local de ayuntamientos en donde el TEED recibió 38 avisos de medios de impugnación relacionados con la elección de 23 de los 39 ayuntamientos de Durango pero aplicó, al parecer, la misma vara y resultaron como "improcedentes" la mayoría de los casos, uno de ellos la pretensión de recuento que planteó Morena en el juicio electoral 37/2025, respecto a la elección de Nazas, Durango. El PRI impugnó la validez de la elección de Mezquital, así como la expedición y entrega de las constancias respectivas y donde el partido Tricolor manifestó la indebida injerencia de actores federales y estatales, así como la ruptura de la cadena de custodia en 22 paquetes electorales pero nada de esto le interesó demasiado al TEED y concluyó que los agravios resultaron "inoperantes" al no estar acompañados de pruebas suficientes. En Nombre de Dios, Morena también impugnó pero nuevamente el Tribunal confirmó los resultados del cómputo municipal. En Pánuco de Coronado, Morena impugnó los resultados del cómputo municipal y aunque el caso resultó fundado el agravio relativo a la recepción de votos logró anular una casilla y esto no afectó el resultado final de la elección. En Peñón Blanco el PAN impugnó la elección del ayuntamiento señalando que no se debió considerar la votación del Partido del Trabajo en la asignación de regidurías ya que no se siglaron candidaturas a su favor en el convenio de coalición en el que participó pero el Tribunal dijo que al haber alcanzado el 3% de la votación a su favor sí deben computarse para realizar la asignación correspondiente. En pocas palabras, para el TEED la elección ya pasó, gracias a todos por participar pero el que ganó ganó y el que perdió "trae puro sueño".