La bendita austeridad republicana que tanto pregona la 4T ha quedado en letra muerta, en discursos vacíos y como siempre ha ocurrido entre quienes se decían de Izquierda pero cobraban con la Derecha en solo una "utopía" y el colmo es que aunque hasta la misma presidenta, Claudia Sheinbaum, sugirió a sus militantes y funcionarios que sigan los principios del partido de donde ella emanó todos hacen oídos sordos. Lo anterior pese a que existe una situación de emergencia nacional en donde al influyente estadounidense (al mismo que se le van las cabras al monte de cuando en cuando) amenaza con vendaval de aranceles y generando la mayor crisis migratoria y afectando a miles de connacionales y sus familias. ¿Austeridad? ¡Bah! En menos de un año varios funcionarios y legisladores han dado la vuelta al mundo, lo mismo que criticaban antes de los priístas y los panistas, en fin.

Nuestros envidiosos subagentes que no descansan ni en vacaciones y no están en la abultada nómina de la 4T dan cuenta de algunos de ellos: el primero que salta a la vista es el secretario de Educación Pública, Mario Delgado en Lisboa, Portugal; después el hijo de la López Obrador; 'Andy' López Beltrán, secretario de Organización de Morena a nivel nacional, quien gusta de pasear por la ciudad nipona de Tokio, Japón; y en la curva subieron en el mismo tren de las críticas al frenético diputado local, Antonio Attolini, quien se comía las uñas por pisar el Kremlin en la Rusia de Vladimir Putin. Tras estos casos que se abrió la caja de pandora con la publicación de unas fotografías del expanista y hoy neomorenista senador, Miguel Ángel Yunez, en yate en paseando por la costa de Italia; y finalmente el líder nacional sindical de la CATEM, Pedro Haces Barba, celebrando su cumpleaños número 60 en una finca taurina en España junto a los diputados federales, también de Morena, Ricardo Monreal y Enrique Vázquez. Dicen nuestros subagentes que estos son sólo los que pudieron ser captados por los paparazzis. Más triste es ver que en La Mañanera del Pueblo se busque justificar lo injustificable en lugar de hablar de temas prioritarios para el país. Por cierto, grande le quedó el cargo a Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena, que nada más no pone orden en sus filas.

Nuestros chismosos subagentes que les gusta leer cartas ajenas nos reportan que la diputada federal por Morena, Cintia Cuevas, se complace en escribir cartas al expresidente, Andrés Manuel López Obrador, y publicarlas en las chismosas redes sociales, así casual, con algún personaje político y terminarlas con la frase 'es un honor estar con Obrador'. Probablemente doña Cintia esté preocupada porque el expresidente, ya jubilado, no tenga en qué entretenerse y por eso le manda esas interesantísimas cartas y ya que doña Cintia anda en esas bien podría preguntarle a AMLO por qué razón ninguno de los proyectos gestados, iniciados y desarrollados durante su sexenio en La Laguna lograron funcionar o llegar a buen término: Agua Saludable para La Laguna (que concluiría en el 2023) sigue sin terminar, ha salido el doble de caro y cada rato falla la presión, mientras que ninguno de los hospitales del IMSS que prometió en La Comarca se ejecutó en su sexenio ni siquiera la tan necesaria Central de Ciclo Combinado de Lerdo de la CFE que surtiría al norte del país gracias a las empresas "patito" que contrataron para muchos de los proyectos "ícono" del gobierno federal y que al final dejaron tirados o sin fecha de terminación, razón por la cual doña Claudia Sheinbaum -a quien los viajeros morenistas no hacen caso- anda muy atiborrada de pendientes y problemas que no son de ella sino herencia de su cabecita de algodón, como por ejemplo, la inseguridad. Tal vez doña Cintia pueda hacerle cartas a Sheinbaum ya que por si lo olvidó ahora ella ocupa la silla presidencial, aunque más interesante que leer cartas sería conocer sus propuestas, puntos de acuerdos o iniciativas de Ley ante el Congreso porque pareciera que quiere que la Alcaldía de Torreón le caiga del cielo y sin hacer talacha y no, colgarse de la indiscutible popularidad de López Obrador no será suficiente.

Nos reportan nuestros subagentes del sector empresarial de La Laguna que en la parte de Durango ya no ven lo duro sino lo tupido con relación a las extorsiones y ya habían solicitado desde hace tiempo una cita con el secretario de Seguridad Pública de Durango, Óscar Galván y sólo daba largas. Reportan los subagentes que los empresarios prácticamente le tuvieron que hacer 'manita de puerco' para que acudiera a la reunión con el sector industrial, pues la noche anterior ya había cancelado su presencia, supuestamente, por temas de agenda pero los industriales se quejaron con el secretario de Gobierno del estado, Héctor Vela Valenzuela, e informaron del plantón que les quería hacer ante la desesperación por las pérdidas que les están ocasionando las extorsiones por lo que "mágicamente" el secretario de Inseguridad, ah no perdón de Seguridad reacomodó su agenda para poder acudir con los latosos empresarios. Por cierto, en Gómez Palacio ya hasta la presidenta electa, Betzabé Martínez, tuvo que salir a desmentir que las extorsiones que la gente ha estado recibiendo continuamente tienen algo que ver con su gobierno pues dijo claramente que los que están extorsionando mencionan a la administración municipal entrante como si un acuerdo previo hubiera… Quizá porque como el Sindicato de CATEM ya está bien metido e incluso a cargo de los sindicatos del Municipio y de Sideapa y pues sus representantes son referencia en materia "extorsión" pues de ahí venga el "malentendido" y ni modo que en El Estado no estén enterados.

Quien salió a desmentir 'categóricamente' los rumores infundados de la chismosa prensa y sus subagentes amarranavajas fue el alcalde mejor boleado de Torreón, Román Alberto Cepeda, que orgulloso de su estirpe priísta de más de 40 años con tarjetón de aquellos tiempos dijo que 'nunca jamás' dejaría su partido y menos reunirse con personajes que traicionaron al PRI ¡Zaz! Para irse a la 4T como es el caso de Jorge Luis Morán y Ricardo Mejía Berdeja… "Pero yo sé que es mentira… Yo sé que es mentira", dice una canción de Amaury Gutiérrez que tararean los de la 4T. Total que para acallar voces, don Cruz Treviño Martínez de la Garza, ah no, perdón, don Román Alberto Cepeda presumió fuerte y claro que ganó con 182 mil votos en la última elección y además 'era federal' y con el 70 por ciento de participación pero lo que más le interesaba dejar en claro es la gran, gran, grandísima amistad que tiene con el "Góber" Echado Pa' Delante y que gracias a estos lazos con Manolo Jiménez se han podido realizar obras de relevancia en la ciudad. El alcalde del calzado impoluto comentó a los subagentes que todos estos rumores son 'fuego amigo' de personajes que no dejan que las nuevas generaciones de políticos entren en las contiendas y buscan cerrarles el paso, como es el caso claro está del flamante gerente de Simas 'Bobe', Escalante o el jefe de jefes de Gabinete, Ariel Martínez, la síndica más querida, Natalia Fernández o la directora del Centro de Justicia Municipal, Martha Rodríguez. Nuestros subagentes tomaron nota del desempeño que seguirán estos destacados funcionarios municipales. Veremos y diremos.

Nuestros infiltrados subagentes nos comentan que en el ayuntamiento de Torreón y luego de que llevan años sin aprovechar la infraestructura y diseño preexistentes para que conductores paguen a bordo de su vehículo (como si de comida rápida se tratara) sus multas y recojan su placa, como se hacía antes, en el estacionamiento del edificio más caro de la ciudad evitando las enormes filas que ahora se hacen en el departamento de Garantías finalmente cambiarán este departamento a las antiguas oficinas del Tribunal de Justicia Municipal… A ver cómo les va. Y es que quien haya ido a pagar una multa de Tránsito a Garantías sabe de lo que se está hablando, las filas salen de las oficinas y por dentro dan vuelta pues hay fila para pagar, fila para recoger, fila para tramitar si se perdió la boleta, fila para reportar una anomalía y todo nada más por no poner a trabajar a dos personas en las antiguas casetas de cobro y entrega de placas. El problema además se agudizó porque las multas que expide el hombre de las mil chambas van a mil por hora, ya sea porque no pone una direccional o invade el paso de peatones o uso del celular, en fin causas hay por montones. Total que como los tránsitos andan muy trabajadores en poco más de un mes los torreonenses podrán pagar sus multas en las antiguas oficinas del Tribunal de Justicia Municipal, edificio que seguramente habrán de acondicionar todito si es que de verdad quieren evitar molestias además que en la zona nunca hay estacionamiento. Dicen los subagentes que además le pondrán un candadito (con que no le den la llavecita) al travieso titular de Inspección y Verificación, quien estará en la parte de arriba del edificio del antiguo Tribunal con quien el mejor boleado alcalde no está muy contento pero la pregunta es ¿Y por qué lo mantienen?

Y en la capital de los Alacranes a quien se le encendieron los ánimos fue al flamante director de Comunicación Social de Durango, Víctor Hernández Fuentes quien en múltiples ocasiones ha señalado que en el gobierno del que No Canta Mal las Rancheras los comunicadores tienen un aliado y esto no pasó en la Feria Ganadera de Durango en donde criticó el trabajo que realizaba una comunicadora de nombre Susana Blanco que cubría una manifestación de madres de niños con cáncer y es que cuentan nuestros subagentes que hay una historia detrás de estos hechos ya que la comunicadora y el medio en donde trabajan se la jugaron de lleno con el doctor Enríquez y han andado duro y dale con el 'gober'. Pero nuestros protervos subagentes señalan que en el video que circula en redes el joven Víctor Hernández parecía más un guardaespaldas personal del gobernador que un facilitador de información. El comportamiento mostrado el sábado pasado, no es aislado, ni accidental, es el resultado de una política de comunicación cerrada, selectiva y profundamente hostil con los medios. El mensaje es claro: aquí solo se escucha a quien aplaude. La gravedad del asunto no radica únicamente en el maltrato a la prensa, sino en el mensaje institucional que transmite Esteban Villegas: el poder no está para rendir cuentas, sino para imponer silencios. Y eso, en un estado de derecho, es una señal de alerta que no debe ignorarse. Alguien debe enterar a este joven que el artículo 6° constitucional garantiza el derecho a la libertad de expresión, y el artículo 7° respalda el ejercicio libre del periodismo sin censura previa. Negar el acceso a la información, intimidar a reporteros o agredirlos no solo es inmoral: es ilegal. El silencio nunca puede ser política de Estado. Gobernar también es saber escuchar, incluso cuando las preguntas incomodan.

Allende el Nazas y a 33 días de concluir los gobiernos municipales de Gómez y Lerdo los ediles siguen haciendo sus últimas entregas de obras y acciones. En Gómez Palacio, doña Lety Herrera hizo uno de sus últimos esfuerzos y logró entregar cinco unidades nuevas y bien equipadas, nada de tacañerías; cuatro para Seguridad Pública y una para Protección Civil compradas con recursos municipales mientras que en Lerdo don Homero Martínez no se quedó atrás e inauguró el nuevo Complejo Deportivo Sacramento que cuenta con una cancha semiprofesional de pasto natural, un área de juegos infantiles, luminarias, domo, y una cancha de usos múltiples donde se podrán practicar fútbol, básquetbol, voleibol y zumba (para el mejor aprovechamientos de la Secretaría de Seguridad Estatal que tiene gran interés en la práctica de esta última disciplina) además de funcionar como sede para eventos artísticos y culturales pues cuenta con un domo sólido como todos los que se han entregado (y que no es de tela como los carísimos que compran en Torreón) y hasta eso a los ediles los acompañó el "Góber" que no canta mal las rancheras, pues eso de saludar con sombrero ajeno y sin aportarle más que el rostro para las fotos en los cortes de listón es lo suyo… Y eso que a ninguno de los dos alcaldes quiere. Total que nuevamente vino don Esteban Villegas en calidad de incógnito ¿Pues qué deberá?