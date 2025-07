Verdades y Rumores

La visita de la presidenta de Morena, María Luisa Alcalde a La Laguna dejó más preguntas que respuestas; dicen nuestros subagentes que además de las frases trilladas de 'Vamos por Coahuila', no logró convencer ni a los que estaban a su alrededor, aunque se veía arropada con el senador Luis Fernando Salazar, la diputada federal Cintia Cuevas, el jefazo de Morena en el estado Diego del Bosque y su primo, el diputado Antonio Castro; llamaron la atención las sonrisas congeladas y las caras largas además de que fue significativo la ausencia de 'Andy' López Beltrán en la comitiva. Dicen nuestros subagentes que el gran elefante en la mesa fue si harán equipo para 2026 con el Partido del Trabajo. Veremos y diremos.

*La percepción de inseguridad en Torreón creció de 31.9 por ciento a 44.3 por ciento en un año según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. Incluso en marzo de 2025 era ligeramente más baja, de 42.4%. Nuestros subagentes nos reportan que, a pesar de las sonrisas, recorridos, notables y muy visibles esfuerzos en las chismosas redes sociales del nuevo comandante, Alfredo Flores Originales, no solo no se logró bajar la percepción de inseguridad en Torreón, sino hasta se incrementó. ¿Qué habrá fallado? Se preguntan nuestros sesudos subagentes, quienes estiman que desaciertos como los del Grupo de Reacción de Torreón y su participación tanto en el desalojo de Mieleras como en el paro de Seguridad Pública siguen mermando en la memoria colectiva. ¿Dónde andarán los fugitivos César Antonio Perales, excomisario, y el capitán del GRT, Alberto Galván?, quién sabe, pero el mensaje que se manda nuevamente a los ciudadanos es negativo. La manta colgada en el desnivel del bulevar Revolución firmada por el CJNG probablemente a muchos no les pareció gracioso y el que algunos integrantes del Ayuntamiento aparezcan en redes sociales departiendo con representantes de 'sindicatos malandrines' difícilmente les ayude. Probablemente don Alfredo Flores pensó que su indiscutible carisma y acciones de proximidad social serían 'un enchílame otra' pero le dejaron un gran paquete, que los errores cometidos siguen pesando y que no queda de otra que ponerse a trabajar…

Y en La Laguna de Durango la Secretaría de Seguridad del Estado de Durango basa sus esfuerzos en materia de prevención del delito -tiene que leer esto- en organizar clases de zumba. No es broma. La chismosa prensa lagunera dio cuenta que en la Ciudad Jardín, específicamente en el Parque Victoria y según esto con la intención de reconstruir el tejido social esta dependencia estatal organizó una entretenida clase de zumba donde participaron unas 50 mujeres. Probablemente habría sido más útil organizar el torneo intermunicipal "Mi Barrio Me Respalda" donde los adolescentes de colonias vulnerables y tendientes a caer en drogas o delitos habrían podido participar pero no, se les hizo más fácil hablarle a las señoras de los aeróbicos como para justificar la quincena. A la clase de zumba además se le dio la relevancia protocolaria que creen que tiene pues acudió el mismísimo coordinador de la Mesa de Construcción para la Paz y Seguridad, Luis Alfredo Estala, así como por representantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal, quienes seguramente no tenían nada mejor que hacer. Que maravilla que el aumento en venta de drogas en la Laguna de Durango, la extorsión por la que han alzado varias veces la voz los transportistas, productores agrícolas, constructores y demás sectores productivos les tengan sin cuidado a la Secretaría de Seguridad. Que bueno que no tengan que ocuparse de que en los bares de ese lado del Nazas estén matando policías estatales encargados del robo de vehículos.

Nos cuentan los chismosos subagentes disfrazados de planta artificial de corredor que, ya sea en lo oscurito como a plena luz del día, tanto Jorge Luis Morán de Morena, como el diputado federal petista Ricardo "El Tigre" Mejía, han ido a visitar al bien boleado alcalde de Torreón, según esto para aconsejarle ante la embestida que según ellos ha sufrido el edil por parte de la odiosa prensa, una embestida teledirigida, según considera el alcalde. Dicen los protervos subagentes que además de las visitas y las palmadas en la espalda los de la 4T ya ofrecieron sus estructuras (de luz y oscuridad) para el 2026. Por supuesto dichas visitas ya llegaron a oídos de quienes despachan en la capital del pulque donde, por cierto, recientemente el diputado local, Gerardo Aguado, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Mejía Berdeja por presuntos lazos con el crimen organizado, a lo que alude además lo que considera un ineficiente desempeño en sus tiempos como subsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de los 'Abrazos, no balazos'. Todo indica que en este 2026 los colores partidistas pasarán a segundo término y lo que contarán serán los acuerdos, alianzas y venganzas en común para destruir al adversario, así es que este segundo semestre estará que arde.

Y en un capítulo más de La Ley y el Orden Unidad Coahuila nos reportan que el fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, no ha descansado ni en estas vacaciones ya que busca dar celeridad a las carpetas de investigación rezagadas, aunque otros señalan que está en enfocado en resolver los casos bastante 'mediáticos' y, en coordinación con el Gobierno federal a través del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y con lo anterior muy seguramente darle un respiro al 'Góber' Echado Pa' Delante. Por cierto, hablando de temas pendientes, cada vez son más las quejas acumuladas de la Notaría N° 65 de la avenida Morelos a cargo del licenciado José Rubén Cordero Sánchez Aldana, que hasta los muertos se levantan de sus tumbas para firmar en la citada notaría cuando se trata de terrenos heredados en España para beneficiarios laguneros. Este caso, nos comentan nuestros infiltrados subagentes en la Fiscalía, se suma a otros que ahí se ventilan.

Nuestros subagentes infiltrados en las filas de la 4T en Coahuila, nos reportan que el más que chido ya anda marcando territorio en Morena y hasta aseguró a la chismosa prensa que 'no se permiten mercenarios de la política'. El senador, Luis Fernando Salazar, fue más allá y dijo que el autonombrado "El Tigre" Mejía no tiene calidad moral para andar haciendo acuerdos con Morena y no se guardó nada, pues hasta dijo que el diputado federal había desperdiciado y hecho un mal trabajo cuando fue subsecretario de Seguridad Pública (extrañamente concordando con lo que dijo el diputado panista Aguado) y para rematar señaló que usó el puesto como plataforma política para posicionarse y hacer creer que era el candidato por Coahuila antes de que se realizaran las famosas encuestas internas en Morena que, no obstante, tampoco son de fiar, pues dieron como ganador al finado senador del sombrero Stetson, Armando Guadiana, dando el segundo lugar a Luis Fernando y dejando el tercer lugar a Mejía Berdeja, de ahí recordará el tremendo berrinche. Estos hechos, reportan nuestros subagentes, fracturaron el movimiento de la 4T en Coahuila para la elección a gobernador en donde ganó Manolo Jiménez de la alianza PRI-PAN y de esa fractura aún quedan grietas. Los subagentes ya alistan todo el kit para ver la telenovela tipo "Cuna de Lobos" que está a punto de iniciar entre los protagonistas guindas que ya se están picando los ojos antes de que inicie el proceso electoral.

Allende el Nazas nos comentan nuestros subagentes disfrazados de caja registradora vacía que ya es muy notorio que la Secretaría de Salud de Durango (SSD) está batallando por falta de "billetes" al grado de que ya empresarios laguneros salieron al quite para apoyar con gasolina a la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de La Laguna. Qué penoso. Como se tiene entendido, el combustible se destina específicamente para las unidades vehiculares de fumigación del departamento de Vectores ya que la iniciativa privada al parecer está más preocupada por los más de 890 casos positivos de dengue que se registraron el año pasado en Gómez Palacio y Lerdo que la Secretaría de Finanzas del Estado. Cabe recordar que en octubre de 2024 pasó algo similar, cuando iban 609 casos positivos y 5 muertes por dengue en la región Lagunera de Durango. Así pues, como no había vehículos suficientes ni gasolina, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y organizaciones no gubernamentales decidieron apoyarles. Todo indica que como la reacción del año pasado de las autoridades estatales fue tardía, ahora los empresarios buscan concretar acciones preventivas y no como ocurrió el año pasado que se atendió la problemática cuando ya estaba fuera de control. Al parecer entre quienes mandan en la entidad no están tomando en cuenta que la temporada de lluvias y la humedad favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. En este 2025, incluso la Canacintra anunció una campaña contra el dengue con el lema de "Empresas unidas por una comunidad saludable" donde se invita a los socios a apoyar con gasolina para las unidades y algunos valientes que quieren participar, aunque también hay quienes de plano se rehúsan a colaborar ¿Y el Gobierno de Durango? Ni sus luces.

Otra muestra de que en Durango las cosas se hacen al revés y que en ese mismo tren subieron hasta a la presidenta, Claudia Sheinbaum, fue que en Marzo el Gobierno de Durango presumió en cadena nacional una inversión en millones de dólares de la planta de fertilizantes nitrogenados (otro proyecto reciclado del gobierno de Aispuro) que producirá según esto 600 mil toneladas anuales de urea y 100 mil toneladas anuales de amoniaco, pero lo hicieron sin que la empresa tuviera que molestarse por tramitar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y sin que al actual mes de Julio todavía no tenga ni certeza jurídica del terreno. ¿Qué pasó? En pocas palabras, las autoridades federales y estatales le quitaron el proyecto ya avanzado en el sexenio anterior a la empresa Fertilizantes del Norte (Tarafert) relacionada con el gobierno de Aispuro para en su lugar dársela a Fermachem, empresa favorecida por el Gobierno Federal con diferentes proyectos en el país, pero no se molestaron ni en mandar hacer nuevos estudios de impacto ambiental para cumplir con la normativa de Semarnat. Para salir del paso, don Arturo Ortiz Galán, titular de la Unidad de Atracción de Inversión Extranjera del estado de Durango, no entró en "detalles" y quiso sorprender a los subagentes asegurando que Fermachem contaba con la MIA desde el sexenio anterior cuando quien contaban con ella era Tarafert, empresa que la obtuvo conforme, claro está, a las características específicas de su proyecto y procesos constructivos particulares (planos, zonas de carga y descarga, medidas de seguridad para este tipo de materiales, etc) . Tan actualizado está el documento (MIA) del sexenio anterior que como referencia ese documento menciona a la empresa Chemours, la misma que produciría cianuro de sodio y que nunca se llegó a instalar por la intervención de líderes locales de ejidatarios pagados por políticos de Morena. En teoría, Fermachem tendría que hacer su propio trámite ante la Semarnat de acuerdo a sus planos y proyectos constructivos aunque todo indica que se van a "fusilar" o reciclar el proyecto promovido por el "corrupto" (así le dicen) gobernador estatal anterior. En fin, todo apunta a que habrán de poner la primera piedra para después dejar la obra en espera mientras avanzan con los pendientes.