Verdades y rumores.

Nuestros subagentes que siempre quisieron pasear por la costa de Italia, nos comentan que el poniente de la ciudad de Torreón está a punto de convertirse en una especie de Venecia Lagunera de vez en cuando y cada que llueve gracias a la genial planeación del director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de la ciudad, Gustavo Muñoz, quien ya hasta responsabilizó a los ciudadanos por idear diferentes maneras de poder ingresar a sus casas. Previamente, los habitantes del poniente estaban que brincaban de felicidad porque pensaron que el censo que se realizó tras las pasadas lluvias sería para hacerles llegar alguna ayuda o programa gubernamental tras el desastre que a su paso dejó la tromba, pero oh sorpresa, la finalidad era encontrar algún detalle para responsabilizarlos de lo que les pasó, razón por la cual ahora piensa el gobierno que con derribar sus cocheras y sus puentes se arreglará el drenaje pfff. Considerando que la calzada Gustavo A. Madero atraviesa colonias del poniente como Primero de Mayo, Nuevo México, Morelos y Polvorera, y con el excelente diagnóstico, muy seguramente se convierta este sector en la nueva Venecia del poniente y de Torreón para el mundo. ¿Y si reubican a las familias de zonas de alto riesgo?, o mejor aún, ¿Invierten en el drenaje pluvial? Quizá se evitarían un conflicto innecesario que se suma al que de por sí ya tienen en otros proyectos.

A propósito de los recursos tan necesarios para resolver este tipo de problemas, ya sea con inversión tripartita, con organismos internacionales, con créditos o con un plan de austeridad tan de moda en estos tiempos, nos comentan los propositivos subagentes que algo que podría contribuir a la bolsa de recursos públicos destinada a poner orden en la ciudad en zonas de conflicto o alto riesgo podría ser un manejo más responsable de las finanzas, en especial podrían quizá recortar los viajes al extranjero cargados al erario público. Claro, que si la idea del plan de austeridad o las gestiones necesarias para obtener recursos no están en los planes del Municipio los que se ocupan del teje y maneje de los grandes proyectos podrían ‘echarle más coco’ y no salir con ideas improvisadas… Son sugerencias.

La designación de cargos en el gobierno no necesariamente es compatible con los requerimientos que el servicio público amerita, en ocasiones quienes los ocupan suelen estar más enfocados en sus intereses personales que en servir a los intereses de la población o al menos del “jefe”. Así ocurre con algunos funcionarios de la administración estatal de Coahuila, tal es el caso de David Flores Lavenant, quien está como encargado de la Unidad Regional de Atención en La Laguna de la Secretaría de Desarrollo Regional, un área que curiosamente, lo menos que hace es atender y solamente da evasivas cuando se trata de informar a la ciudadanía sobre el trabajo que se lleva a cabo. Y es que pese a que Flores Lavenant tuvo la encomienda de atender a los representantes de la colonia Villa Florida que siguen rechazando la ampliación del Paso Vial, que involucra un tramo del bulevar La Nogalera, y a que estuvo presente en una reunión con los involucrados y representantes del Municipio, el funcionario estatal dijo que no tenía autorización para hablar sobre el tema ¿Entonces quién? El asunto de la obra del Paso Vial Villa Florida es tema de interés público porque involucra recursos de todos los torreonenses y existe el rechazo de un grupo de personas, hay riesgo de que se interrumpa o retrase, dado que el proceso legal de amparo que promovieron los afectados sigue su curso y no ha terminado. La Secretaría de Desarrollo Regional, donde despacha Eduardo Olmos se creó por un sentido reclamo de distintos sectores como el empresarial y el social para tener una cercanía con el gobierno estatal y los ciudadanos de La Laguna pero en este caso no cumple el objetivo de su creación y por el contrario Flores Lavenant brilla por su ausencia, no así en la nómina gubernamental.

Otro tema que da de qué hablar de las instancias del orden estatal es la supuesta auditoría al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón-Matamoros, mejor conocido como Simas Rural, que a inicios de la administración se anunció con bombo y platillo por el mismo gobernador, al haberse encontrado irregularidades por más de 250 millones de pesos en el organismo operador.

Varios meses después de que se prometió justicia hasta donde topara, ya nadie quiere hablar del asunto, ni siquiera el secretario General de Gobierno, Óscar Pimentel González, a quien el gobernador le dejó la tarea de encabezar la supervisión de dicha auditoría. Esto, porque en visita reciente a esta ciudad, se le cuestionó al funcionario sobre los avances o resultados de la supuesta auditoría y mandó a los incómodos reporteros a preguntarle al gerente del Simas Rural, José Antonio Gutiérrez Jardón, quien a su vez dijo no tener vela en el entierro pues no está a cargo de dicha revisión, sino la propia Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc), que tampoco ha emitido información alguna. Se cuestionan los subagentes que ¿será que las auditorías únicamente sirven como método para amedrentar políticos incómodos para luego arreglar bajo la mesa y después hacer como si nada pasó? Porque esa impresión da.

Dicen nuestros piromaníacos subagentes que la cosa está que arde en el departamento de Bomberos de Torreón. La molestia se arrastra desde la temporada pasada del bien boleado alcalde de la ciudad pero la paciencia se agota entre los elementos pues además de no tener aumentos salariales de importancia, les falta equipo y uniformes. Para colmo no dejan de compararse de todos los beneficios que han obtenido los bomberos de Saltillo (quienes parecen los de la serie ‘Chicago Fire’) y otras regiones del país, por lo que dicen que se sienten los parientes pobres. El problema va más allá pues permanecen con el Jesús en la boca cada vez que se presenta una urgencia en la ciudad ante la falta de equipo ya que representa un riesgo que se puede evitar. Nos comentan que el villano favorito de Attolini, el secretario del ayuntamiento, Pepe Ganem, tampoco ha puesto mucha atención al director de Protección Civil, Jorge Luis Juárez, mejor conocido como “El Chocorrol”, quien a su vez ha sido muy criticado ya que solo sabe de primeros auxilios y decidió, por un asunto personal, quitar al comandante Juan Francisco Martínez Chavarría y poner en su lugar a un inexperto sin liderazgo de nombre Javier Martínez Basurto, algo que se suma al descontento de la base trabajadora cuyos integrantes ya incluso han pensado en hasta hacer una protesta pública y aseguran que han recibido amenazas. Luego que no digan que no se les advirtió el problema que va en ascenso.

Cuando una funcionaria municipal está más pendiente de las joyas que trae puestas otra en lugar de ocuparse de frenar los goles dirigidos al alcalde mejor lustrado de Torreón se entiende finalmente en dónde están los eslabones más débiles de la Administración Municipal. Llama la atención que, en medio del golpeteo político, problemas vecinales, proyectos en desarrollo, el tema del drenaje pluvial y demás pendientes seguramente de interés para el mejor lustrado alcalde de Torreón, ahora la síndica municipal, Natalia Fernández, anda más que preocupada y ocupada por el collar de Martha Rodríguez Romero, titular del Centro de Justicia Municipal de Torreón. Como la envidia también se contagia, nuestros protervos subagentes nos comentan que doña Natalia compartió este interesantísimo tema con una señora problemática que trabaja en Comunicación Social con claras instrucciones de compartir y difundir vía mensaje con los chismosos medios de comunicación una foto de doña Martha portando el codiciado collar (presuntamente de la marca Van Cleef), imagen acompañada del título ‘la “Joyita” de Martha’ haciendo referencia, por supuesto, al costo de los artículos de esa marca como para motivar la crítica y el golpeteo “fuego amigo”. En apego a la instrucción, la que compra en Temu (donde por cierto también hay buenas réplicas de joyas, bolsas de marca, etc), ya anda muy ocupada en esos menesteres por instrucción de doña Natalia de quien dicen ahora se la pasa en las chismosas redes sociales en modo “Fashion Police” para detectar cualquier cosa criticable en doña Martha a quien considera su adversaria política ya que las dos buscan una diputación y sueñan a futuro con la alcaldía. Tanto ridículo junto no sorprende a los subagentes pero consideran que sería mejor que las envidias las dirijan fuera del Tricolor pues si no se han dado cuenta los de enfrente van ganando terreno…. Ah y por cierto también andan bien vestidos y calzados.

Y el morenista frenético diputado local, Antonio Attolini, quien no deja de andar metido en controversias, ahora además de andar sobrevolando Irán todo el fin de semana, debido a la visita que hace a Rusia para enterarse cómo funciona el drenaje pluvial y los servicios públicos de Moscú (eso dijo) resulta que está expuesto a los bombardeos entre Rusia y Ucrania. Los subagentes esperan que no vaya a ocasionar un conflicto diplomático y lo tengan que sacar a través de Amnistía Internacional (AI). Por lo pronto, y para que no se olvidarán de él, posteó en sus chismosas redes sociales un video de cuando asistió al partido Santos Vs. Toluca en el TSM donde los aficionados le pidieron que invitara las ‘cheves del bienestar’ y sí, el diputado atendió la petición. El concepto de las ‘cheves del bienestar’ en alusión a la 4T molestó bastante a los priístas pues va que vuela para ser una nueva idea “millonaria” de esas que seguramente sería muy popular entre los aficionados del deporte donde se venden las horripilantes cervezas a las que seguramente en el PRI les hacen el “fuchi”. Eso sí, los aficionados que recibieron el gesto de Attolini se zumbaron sus cervezas muy a gusto, aunque sea ‘Una flor de su jardín’ seguramente pensaron.

Allende el Nazas los subagentes se preguntan si en la administración municipal saliente de Gómez Palacio habrá otro funcionario trabajando estos últimos meses además del director de Bienestar Social, Benito Carriedo. Pareciera que el único funcionario “en funciones” valga la redundancia es Benito. Los subagentes se preguntan a dónde lo quieren catapultar considerando que ya concluyeron las campañas electorales por los Ayuntamientos. Lo cierto es que don Benito ya sale mucho, pero mucho más en la chismosa prensa que la propia presidenta, Leticia Herrera. Según esto hay más de 30 dependencias públicas del gobierno municipal de las que no se dice nada aun cuando todas ya trabajan según esto en presumir las grandes acciones que seguramente ejecutaron en este que es su último año en la sagrada nómina. El Agente 007 ve que don Benito sale diariamente en todos los chismosos medios de comunicación entregando zapatos, hablando de las bondades, amenidades y apoyos que se ofrecen en los Centros Comunitarios y demás acciones repetitivas de desarrollo social (hoy llamado Bienestar). Muy bien ¿Y los demás? ¿Ya vieron por ejemplo la calle frente a la Central Camionera? Porque está para llorar, pues no se sabe si los viajeros llegaron a Gómez Palacio o están pisando la superficie de la Luna.