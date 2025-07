En la celebración del Día del Abogado que presidió el magistrado en retiro Jesús Sotomayor acompañado de Diego Rodríguez y el magistrado Miguel Mery Ayup nos comentan los subagentes versados en Leyes que lo que más se notó fue el regreso del casi extinto grupo de los Sotomayor que resucitaron como si de un Domingo de Semana Santa se tratara y en primera plana sacaron sus mejores trajes (el más nuevo traía solapas grandes y bastilla valenciana) pero lo que más sorprendió a los subagentes fueron los premios a la abogacía distinguida. El primero de ellos para el morenista, Jorge Luis Morán, no se sabe cuándo haya litigado, pero al fin le dieron su reconocimiento; el segundo premio se lo dieron al abogado y polémico estudioso del derecho, Omar Pulido, cuyo mayor mérito ha sido sacar de todo problema al empresario, Juan Manuel Muñoz (El Mono Muñoz). Estos reconocimientos fueron entregados por el mismísimo magistrado presidente.

Lo que mayor furor causó en las redes sociales, fue la fotografía de don Diego, Miguel Mery y Xóchitl Cepeda, hija del líder profesor Mario Cepeda el cual hace unos meses le cayó la furia del gobierno Echado Pa' Delante y hasta brazalete traía. Por otro lado, Xóchitl, exregidora por el PRI en Torreón, no tardó ni dos segundos en presumir la foto en las chismosas redes y seguramente más de dos de los que aparecen ahí quisieran no haberse prestado para la imagen. Lo que se demuestra es que Torreón no hay enemigos eternos y menos cuando el interés está de por medio.

*************

Nuestros subagentes que no viven si no es por y para el chisme nos comentan que entre los pasillos del edificio más caro de la Ciudad de Torreón mucho se comenta que la que anda que no la calienta ni el sol es la actual síndica municipal y exsecretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández, a quien no le cayó en gracia que Martha Rodríguez, titular del Centro Municipal de Justicia anduviera de gira artística con los chismosos medios de comunicación y por ahí develara sus intenciones de competir por una curul para el 2026 y ¿por qué no, pensar en 2027? Dicen los malvibrosos subagentes disfrazados de pisapapel que la síndica Natalia Fernández criticó hasta el cansancio las entrevistas que dio doña Martha, ya que, a su parecer, "ni siquiera sabe hablar" y además considera que la encargada del Centro de Justicia no tiene derecho ni de levantar la mano u opinar después de las polémicas que considera que ha tenido su esposo, Pepe Ganem, secretario del Ayuntamiento y Villano Favorito del diputado guinda, Attolini. ¿Y la sororidad dónde quedó? Por cierto, doña Natalia también tuvo recientemente un momento incómodo con el extitular del Instituto Municipal de la Juventud, actual subsecretario de administración de la región laguna, Jesús García Sotomayor, con quien tuvo que posar pa' la foto recientemente, pues en la primera temporada del gobierno del mejor lustrado alcalde de Torreón, tanto Sotomayor como su tía Éricka Sotomayor, estuvieron metidos en la "congeladora" en el área de Comunicación Social por órdenes de doña Natalia a través de una señora conocida por su carácter hostil y por cosechar enemigos gratis. Como la vida da muchas vueltas, los Sotomayor encontraron cobijo en el gobierno estatal y dicen que andan muy cercanos a la mano que mece la cuna.

*************

Dicen nuestros subagentes disfrazados de silla de montar que quien ya se siente que va en caballo de hacienda es la diputada federal por Morena, Cintia Cuevas, ya que ha dicho a propios y extraños que no hay nadie que le haga competencia en la carrera para el 2027. Tan segura está del brillante futuro que la aguarda que decidió mandar sendos mensajes en redes sociales del 'Góber' Echado Pa' Delante para hacerse notar. Sin embargo, por otra parte, doña Cintia ha guardado silencio ante cualquier señalamiento de crítica hecho por sus compañeros 'guindas' al bien boleado alcalde de Torreón emanado del PRI. Hay quien asegura que la diputada, incluso ya tiene un pacto 'de no agresión' con el edil torreonense secretamente establecido (bueno, ni tan secreto porque ya se enteraron los subagentes) a través de su operador político y secretario del Ayuntamiento, don Pepe Ganem. Ya se sabe que en política todo se vale, pero no estaría mal que la legisladora se bajara del ladrillo en el que subió o la subieron, porque no está sola en el podium, ya resurge de entre las cenizas la doctora Miroslava Sánchez, líder fundadora de Morena en la Perla de La Laguna y también alzó la voz Mónica Montero, actual titular de la Condusef en Coahuila, a quienes ganas no les faltan por competir.*************

A poco más de seis meses de la administración 2025-2027 que encabeza el alcalde morenista de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez González, la ciudadanía ya dio por terminada la luna de miel. Lo que antes eran mensajes positivos y de aliento en las chismosas redes sociales ahora son solicitudes y reclamos. Lo anterior quedó de manifiesto ahora que posteó: ¿Para el grito prefieren pirotecnia o show de drones? tras lo cual en un lapso de cinco horas la publicación recibió mil 400 comentarios donde predominó la opción de los drones para no contaminar y no generar molestias para personas que no toleran el ruido y para no asustar a las mascotas. Fueron cientos de solicitudes las que recibió el edil para reparar las calles y avenidas de la ciudad, tapar los baches, así como mejorar la limpieza de la ciudad, inclusive bromearon que, si traían a algún artista, pues se podría caer en los baches. En algunas publicaciones los ciudadanos manifestaron que sus vehículos sufrieron algún daño por caer en múltiples hoyos, casi zanjas de la guerra en Ucrania: "Grito es el que pegan cuando caen en los baches de piedras, pero pirotecnia está bien", "La ciudad se ve muy descuidada, hierba por todas las calles, calles abiertas y obras que nada más no avanzan, mucho bache, calles en mal estado. Primero eso por favor", fueron solo algunas de las muchas respuestas que reflejaron el hartazgo de la población. Lejos quedaron los tiempos en que todo era perfecto y colmaban al edil de piropos, ni modo, no le queda más que ponerse a trabajar porque el encanto ya pasó. *************

Y los protervos subagentes que estaban que se comían las uñas por dar seguimiento al caso Mieleras nos informan que se aplazó la audiencia se tenía proyectada para el pasado lunes y que el aplazamiento fue a solicitud de la defensa de la familia del fallecido con el fin de ordenar algunas pruebas que se habrán de presentar. Hasta ahora no hay una nueva fecha establecida, aunque se sabe que por lo pronto este aplazamiento tiene vigencia de tres días y que dichos aplazamientos no pueden pasar de los 15. Los bien informados subagentes seguirán al pendiente de en qué queda el caso del elemento policíaco del GRT que fue detenido por el homicidio de Rolando Medina, quien fue asesinado durante el desalojo de Mieleras, ahora en el marco de la excelente coordinación que dicen tener el Estado y el Municipio en términos de Seguridad y es que en este popular sector habitacional la herida sigue abierta y el mensaje que la Justicia mande con la resolución de este asunto podrá ser positiva o negativa, según sea el caso, para todas las instituciones involucradas.

*************

Allende el Nazas mientras claramente la extorsión está al orden del día, en Durango el "Góber" que no canta mal las rancheras y simula su presencia en estas tierras con un holograma, sigue viviendo en un mundo aparte, un mundo "virtual" donde igual que lo hace la Inteligencia Artificial (IA) se maquilla la realidad que diariamente viven los laguneros. Desde marzo no hay un día sin que se tengan malas noticias por parte del sector agropecuario, de los transportistas, de los constructores y demás sectores productivos: "Nos están presionando para que no transportemos algo que no sea comercializado por la CATEM. Si no les vendes a ellos tu producto te detienen tu camión, tu tractor, todo. Van a decir mil razones, pero si no les vendes a ellos el forraje no circula por las carreteras", circuló un video en las chismosas redes sociales apenas el viernes, pero ya el lunes había habido un señalamiento, también de transportistas en Lerdo donde acusan directamente a la Dirección de Transporte de La Laguna de estar bajo las órdenes del "sindicato malandrín" que gobierna en las tierras de Durango, según lo conocen en Coahuila. Esta no es la primera vez que se acusa a una institución del gobierno de don Esteban Villegas de estar al servicio de este grupo, ya antes se ha señalado a los elementos de la Fiscalía de Durango de ser el brazo ejecutor de golpizas, detenciones y castigos para quienes no se sometan a estas extorsiones. Pese a lo que es de todos sabido en Gómez Palacio y Lerdo ayer el Gobierno de Durango, casi como una ironía para los locales, presumió "Esteban Villegas, segundo mejor gobernador del país; Durango destaca en seguridad y transparencia". Lo anterior como resultado de una encuesta nacional publicada por FactoMétrica en julio de 2025. Increíble. Por supuesto apenas en junio la encuesta de Demoscopia Digital pone al gobernador en el último lugar del ranking igual que Mitofsky que tampoco ha sido amable con el mandatario. Lo de menos son las encuestas ya se sabe que son de quien las paga, lo preocupante es que el Gobierno del Estado de Durango atraviesa la peor crisis de credibilidad y legitimidad en la última década en La Laguna y parece que don Esteban, quien no he hecho nada por poner orden con las extorsiones, parece que no se da cuenta.