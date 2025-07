Verdades y rumores.

Y en medio del entramado del proyecto de drenaje pluvial que los diputados federales de la Alianza andan peleando, nuestros chismosos subagentes de la 4T insisten en que el proyecto que está al 95 por ciento de validación lo postergó Conagua para el año 2026. Lo más grave de todo es que la chismosa prensa estuvo en lo cierto al señalar que la bolita en términos de gestión estaba del lado de la autoridad municipal, quien es la encargada de contratar al despacho que valide la factibilidad ambiental y legal del proyecto que el grupo de empresarios de La Laguna (Fomec) entregó en manos al expresidente López Obrador y que se integró desde 2023 y con el mismo folio. . El proyecto ha andado rodando de declaración en declaración hasta que quedó ‘muy masticado’ como dijo en una ocasión el bien boleado alcalde de Torreón, no sin que antes alguien muy limitado y con exceso de iniciativa le asesorara levantar aquellas pancartas de ‘falso, falso’ contra chismosa prensa. En fin, lo que han vivido los habitantes de Torreón que se inundan de vez en cuando y siempre que llueve y los empresarios laguneros que se han privado de mil 800 millones de pesos de inversión, por la simple razón de que alguien no supo y no sabe cómo hacer una gestión ante las autoridades federales.

Quien reapareció nuevamente para recordar que hay indagatorias penales sobre el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (Simas) Torreón por un presunto desvío de recursos por más de 60 millones de pesos es el más que chido senador morenista, Luis Fernando Salazar, sólo para señalar a la tendenciosa prensa que hay más en las investigaciones federales que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera. Nuestros chismosos subagentes que se les queman las habas por saber sobre el tema nos reportan que las novedades, además de las debidas notificaciones que la FGR y la UIF mandaron a la paramunicipal y ésta tendrá que responder, tienen que ver con las responsabilidades que comparte el gerente general viral en redes (no por atender los reportes ciudadanos) ‘Bobe’ Escalante a quien por hoy ser el titular tendrá que explicar a las autoridades federales y estatales cómo estuvo ese proceso entrega-recepción en donde él tendría que haber detectado los presuntos desvíos y, desde luego, también detectar si en la nómina de proveedores hay conflicto de interés, es decir, empresas que pertenezcan a algún vivillo funcionario o varios, y todavía más grave si estas empresas cumplen para lo que fueron contratadas. Vaya problemas en los que meten al alcalde de Torreón, quien por más que quiera no lo dejan enfocarse en la chamba.

Entre el recuento de los daños donde lo material todo lo perdieron varias familias del poniente durante la pasada tromba de 3 de julio destacan nuestros subagentes que andan paseando por las principales calles de la ciudad que la pintura usada para la señalización urbana en el pavimento ya desapareció ¿Y la calidad?. Nuestros curiosos subagentes nos reportan que hicieron la prueba con crayones y al parecer tiene mayor calidad una caja de Crayola que la pintura colocada. Dicen los viajeros que cruzan al otro lado que esto no pasa en ciudades de Arizona o algunas urbes de Texas a pesar de que también sufren por el clima extremo. La duda es si los encargados de otorgar los contratos revisan bien si la pintura que compra el ayuntamiento es de calidad o es rebajada en un local al oriente de la ciudad. ¿Dónde habrá estado la falla? ¿En la Dirección de Servicios Administrativos o en el Sistema Integral de Mantenimiento Vial donde despacha Víctor Navarro? Cabe destacar que en esta nueva temporada de Servicios Administrativos es David Ortiz, el nuevo director, de quien además aseguran que todo consulta al tesorero para no equivocarse, razón de más para tener una gran oportunidad de contratar proveedores que no vendan pintura ‘chafa’, ya que la renovación no duró ni seis meses.

En la sesión permanente del Congreso de Coahuila, la Comisión de la Cuenta Pública, que preside la diputada Edna Dávalos, decidió llamar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que detalle cómo van las observaciones sobre la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Torreón, que según los datos que maneja la ASE ascienden a más de 500 millones de pesos en 2023 y 2024. Lo curioso del asunto es que el dictamen fue aprobado por unanimidad votado a favor por Edna Dávalos, Beatriz Fraustro, Blanca Lamas, Olivia Martínez, Álvaro Moreira, Luis Ponce y María Treviño de la Alianza PRI-PAN; y sólo Alberto Hurtado y Delia Hernández de la banca guinda, increíblemente estuvo ausente de esta comisión el diputado Antonio Attolini, quien no obstante ha hecho mención de este asunto prácticamente cada vez que sube a Tribuna. Dicen los subagentes que esto puede ser un mero trámite y el principio de una nueva trama en la política local.

Y quien comió gallo y no andaba de humor fue el ‘Góber’ Echado Pa’ Delante después de que la malintencionada prensa preguntó su parecer por el discurso que se aventó el diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, conocido como el bebesaurio por su origen priísta y autonombrado “El Tigre” quien criticó la seguridad en Coahuila y cuestionó el operativo del ‘huachicol’. Curioso fue que al tiempo que “El Tigre” daba su discurso, Manolo Jiménez y el fiscal del estado Federico Fernández Montañez estaban trazando una ruta de acción y coordinación con el secretario de Seguridad en el país, Omar García Harfuch. Pero Manolo Jiménez respondió a la prensa en tono de burla que ‘esos diputados federales, me dan cosita… y nadie les hace caso en la federación’. Por supuesto, muy en su papel el Echado Pa’ Delante defendió como nunca la estrategia de Seguridad que se ha tenido en Coahuila en los últimos años y que además ha sido referente a nivel nacional. Dicen los subagentes que “El Tigre” Mejía ya es otro que levanta la mano, no se sabe para qué pero está listo para hacer ruido y continuar con discursos políticamente incorrectos en Coahuila. ¡Aguas!

Y ya que no se destinan recursos federales para mejora carretera, ahora a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que antes era conocida como la SCT se dedica, -lea bien esto porque hasta parece chiste- a realizar eventos pomposos donde invitan a autoridades estatales y municipales para dar arranque oficial a las acciones de pintura de carriles y es en serio. El pasado viernes en Francisco I. Madero se realizó un evento que parecía un arranque de obra de aquellos que hacía la SCT en los gobiernos del PRI cuando había dinero para mejorar las carreteras y resulta y resalta que el evento fue en la carretera Torreón-San Pedro pero cuál fue la sorpresa de los subagentes que para decir que van a pintar líneas en el camino al evento le pusieron un nombre largo como para darle más importancia y fue titulado algo así como: “Aplicación de señalamientos horizontal con pintura de alto desempeño Tipo “B”. Al evento acudió el alcalde de Madero, el morenista, Félix Delegado, y el titular estatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Tanech Sánchez además de la diputada local de Morena, Delia Hernández. Mientras tanto las carreteras federales, tanto las de Coahuila como las de Durango están para llorar.

Los chismosos subagentes estarán muy atentos el próximo lunes 14 de Julio cuando será la audiencia intermedia del elemento policíaco del GRT que fue detenido por el homicidio de Rolando Medina, quien fue asesinado durante el desalojo de Mieleras. La duda por la cual no pueden dormir los subagentes es si después de todo lo sucedido, del costo político y de la desaparición del exdirector de Seguridad Pública, César Perales Esparza, pues se encuentra prófugo de la Justicia, el Ayuntamiento seguirá prestando asesoría legal al detenido, considerando que ya se la otorgó durante las dos primeras audiencias. La duda surge porque no son los mismos términos actuales, al menos en las formas, considerando la reestructuración que se dio en la DSPM y la coordinación en términos de Seguridad. Los bien informados nos comentan que hay evidencia contra el elemento del GRT que apunta a que sí hubo responsabilidad en este homicidio.

Allende el Nazas, los protervos subagentes, estaban muy en paz ya comiéndose sus palomitas de maíz y viendo la sesión de Cabildo del pasado jueves cuando por fin pudieron entender las razones por las cuales doña Lety Herrera, presidenta de Gómez Palacio, ha llegado a levantarse y retirarse del pleno, quizá porque se conoce, quizá porque sabe que en cualquier momento dará un manotazo en la mesa, quizá porque lo aderezará con alguna palabra con alto valor fonético, pero lo seguro es que cuando las palabras se vuelven necias suele optar por ocuparse de otra cosa en distinto espacio y lugar. En efecto, hay otras formas en qué perder el tiempo que no sean conversaciones estériles que lo único que sirven es para evidenciar el desconocimiento de quienes toman la palabra y la usan para según ellos defender. “Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas”, dice una asertiva frase. Nos comentan los chismosos subagentes que fue lamentable darse cuenta que el secretario del Ayuntamiento, José Ángel Mascorro Muñoz, anda como a 25 cuadras del desfile con respecto a las declaraciones que da su “Jefa” y que no se le ocurrió dar ni una lectura rápida a la síntesis informativa que seguramente recibe temprano en la mañana antes de hablar ante el Cabildo. Más penoso ha sido ver cómo la regidora, según esto, de Morena, Guadalupe Sánchez Tostado, a lo largo de los tres años se ha esforzado demasiado en presidir la Comisión de Aplausos y Felicitaciones para los priístas, así tenga que denostar antes la participación de sus compañeros “guindas” en el pleno y eso que muy de vez en cuando se envalentonan y hacen algún señalamiento (cierto o no) contra el gobierno municipal en turno. Peor aún fue ver cómo el regidor priísta, Gabino Guerrero, habla de notas “sensacionalistas” cuando si algo maravilloso tienen los números es que son fríos, sin emociones, sin dobles interpretaciones; Un incremento del 82 por ciento de la deuda pública de Sideapa siempre será eso mismo, es un hecho consignado no el título de una revista de crímenes pasionales “Raptola, Violola y Matola”. Una deuda que pasó de 299 millones a más de 540 millones es eso. Las razones pueden ser muchas pero el hecho ahí está. Lo curioso es que el mismo día que fue la “sensacional” sesión de Cabildo ya había sido consignada un día antes la explicación de doña Lety Herrera y del vapuleado director del Sideapa, Francisco Escalera, explicaciones que al parecer a varios en el Cabildo les pasaron de noche… Igual que los tres años de la administración en las que estuvieron más ocupados de recibir sus dietas.