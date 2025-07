Y en Gómez Palacio las deudas del Sideapa en lugar de bajar suben. La razón por la cual no pagan lo que deben es una incógnita. Entre 2016 y 2019 el Sideapa debía solo 40 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, luego llegó la administración del "cambio verdadero" (2019-2022) y al término de ésta la deuda pública del Sideapa ya rondaba los 300 millones y por supuesto de ladrones y desorganizados la administración entrante no los bajaba. Que si no abonaron, que si había obras pagadas no ejecutadas, que si se despacharon con la cuchara grande para favorecer a sus allegados, que si los tres directores que tuvo el Sideapa en la administración morenista fueron un desastre, en fin. Tres años después don Francisco Escalera Tostado, actual director del Sideapa, demostró que las cosas siempre pueden ir a peor pues el organismo pasó de tener una deuda de casi 299 millones a unos 544 millones de pesos, hasta abril (y contando) así es que ni cómo se pueda justificar el incremento de un 82 por ciento de esta deuda que además es 200 por ciento superior a la de todo el Ayuntamiento.

Las cuentas simplemente no dan para justificar el desaseo. Son 25 millones de pesos los que mes a mes recauda puntualmente Sideapa de los ciudadanos y el pago de energía eléctrica mensual ronda los 12 millones de pesos. Los más de 400 empleados de base de esos que destapan los drenajes o colocan los tubos (sindicalizados ahora a través de la CATEM) apenas y ganan. En obra pública "facturada" por Sideapa (que ejecutada es cosa muy distinta) se gastaron unos 33 millones de pesos solo el año pasado y de los más de 540 millones de deuda al menos unos 520 millones se debe a proveedores mientras que otros 20 millones de pesos se deben de un crédito a largo plazo solicitado en la administración de la 4T a través de un banco. Otra vez ¿Por qué el desorden financiero? Si hasta los recibos del agua subieron en este trienio pero lo más importante ¿A dónde fue a parar toda la captación de recursos del Sideapa?. Como decía el Longe Moco… Nadie sabe, nadie supo.

¿Alguien sabe dónde anda el flamante gerente de Simas Torreón? Por lo pronto dicen que anda ocupado con el lanzamiento de su nueva página en redes sociales 'Bobe' Escalante, con todo por Torreón. Mientras el titular se enfoca en lo que parece ser una campaña y en otorgar uno que otro convenio sin importar conflictos de intereses todavía no se nota el trabajo realizado en estos seis meses. El reporte que tienen los subagentes es que mientras la ciudad está inundada (y eso que solo llueve cinco veces al año) siendo seguramente un tema que se puede solucionar durante toda la demás temporada que no llueve no sería mejor para su imagen pública promocionar el trabajo ejecutado en estos menesteres y es que, por si no lo ha notado, la gente está molesta con los resultados arrojados por Simas Torreón y que se evidenciaron más en las recientes lluvias. Cuentan nuestros subagentes que estuvieron en el Poniente de la ciudad, la zona del desastre tras el paso de la tromba del pasado jueves 3 julio, que fueron la colonia Polvovera, José R. Mijares, Morelos, La Unión y Torreón y Anexas las más afectadas. Dicen que los vecinos que están totalmente extrañados porque el día del desastre los funcionarios municipales y estatales prefirieron irse a La Laguna de Regulación donde estaba todo controlado ya que hasta selfies para las redes se tomaron muy sonrientes. Fue hasta el sábado cuando hicieron sus declaraciones a la chismosa prensa y en redes sociales pero sólo de pisa y corre...

Por cierto, lo único que evidenciaron las primeras lluvias de julio fue la inexistencia de un drenaje pluvial en Torreón, las declaraciones estériles de las autoridades sobre que les preocupa el tema atizaron más el enojo de los ciudadanos que viven permanentemente sin agua o como dicen en Simas Torreón 'con baja presión'. El reporte de nuestros subagentes que estuvieron en La Laguna de Regulación es que entre la veintena de funcionarios públicos que estuvieron ahí como en día de campo tanto estatales como municipales no tuvieron una mejor idea que desfogar toda el agua para el 'Panteón Jardines del Carmen', uno de los cementerios más antiguos de la región así que por ahí andarán nadando los huesos de nuestros antepasados. Dicen los subagentes que fuera de la 'perspicaz' idea se manda una atenta alerta para quienes vayan a visitar a sus seres queridos que ya partieron de este mundo, tengan cuidado por los hundimientos que presentará la zona, no vaya a ser que su visita al cementerio sea la última y se los trague la tierra. ¿De quién sería la ingeniosa idea? Porque se les olvida que esos terrenos tienen dueños.

Y siguiendo con el tema del agua, tanto la que sobra en unos lados como la que falta, lo que sí ya es de preocupar el nivel que presentan las principales presas en la Comarca Lagunera, el último reporte de La presa Lázaro Cárdenas, conocida también como 'El Palmito' apenas llega al 17 por ciento por lo que a pesar de las lluvias torrenciales de la semana pasada la captación fue muy pequeña, por eso en las acciones del Góber Echado Pa´ Delante está usar el bombardeo de nubes en la Cuenca Alta y acelerar el proceso de acumulación de agua de lo contrario no sólo peligra el inconcluso proyecto federal Agua Saludable para La Laguna (que no tiene para cuándo terminar) sino además compromete los venideros ciclos agrícolas que este año fue 'mini' y ahora sí hablaríamos de un descomunal desastre en el sector agrícola y ganadero de la región que vive hoy una situación de desgracia y pérdidas. Ojalá, dicen los subagentes que se comen las uñas de la preocupación esto sí se haga de inmediato.

Y hablando del barril sin fondo de recursos federales e inconcluso proyecto de Agua Saludable para La Laguna, por cierto, proyecto emblemático del expresidente López Obrador y heredado a Claudia Sheinbaum sorprendió la cifra tan baja que la Auditoría Superior de la Federación observó en el proyecto federal, tan sólo de 85 millones 705 mil pesos de un proyecto que ya supera los 17 mil millones de pesos, por lo que lo observado sólo representa 0.5 por ciento, lo que llama la atención en el dato que da la ASF es que en tiempos de Aarón Fuentes Silva (poco transparente en su gestión) que fue relevado por Juan Gabriel Riestra Beltran al frente de Cuentas Centrales del Norte, se observan irregularidades por pagos en exceso, conceptos no acreditados y ampliaciones de contratos sin la debida notificación al órgano de control. De acuerdo con la chismosa prensa, la Cuenta Pública 2024 reveló un incremento de 128.6 y 88.9 por ciento en tres contratos de obra y cuatro servicios, respectivamente. Dice los subagentes que saben de varios despachos que estuvieron trabajando muy de la mano en los proyectos y los contratos de Agua Saludable que el 0.5 por ciento aunque fue como quitarle un pelo a un gato al final es corrupción, la que tanto detesta la 4T y que hoy la sufre por la falta de controles que hay en proyectos regionales como ASL, no se quiere pensar qué habrá pasado con los contratos del Tren Maya, por ejemplo…

A propósito, nuestros subagentes disfrazados de fontaneros nos reportan que la sorpresiva reunión que tuvo Gabriel Riestra, director de Cuencas Centrales del Norte, con un grupo VIP para ver el tema del drenaje pluvial en Torreón fue gestionada por la diputada federal Verónica Martínez y el escudero del alcalde el diputado local, Felipe González, junto a los funcionarios municipales Juan Adolfo von Bertarb y 'Bobe' Escalante con el objetivo de hacer más "show" mediático que con intención de trazar un plan de acción para solucionar el problema que es sólo recordado cuando hay inundaciones en la Perla de La Laguna. Dicen los que le saben a la polaca lagunera que lo que buscan estos dos personajes políticos son reflectores, dado que los enterados saben que el tema a resolver está del lado de Semarnat y ayer anduvieron (dando show) haciendo lo mismo, pero en la Cd. de México. ¿Habrán conseguido algo?

Y en el nuevo episodio de la Ley y el Orden Unidad Coahuila, nos reportan nuestros subagentes disfrazados de rieles que la operación histórica contra el 'huachicol' llevada en coordinación entre Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPC) por la parte federal y la Fiscalía del Estado a cargo de Federico Fernández Montañez pudieron llevar un dato que marca el inicio en la política de seguridad a nivel nacional ya que tan sólo en lo que va del sexenio se han podido incautar la misma cantidad de combustible ilegal que en todo el sexenio de López Obrador, el último operativo realizado en Saltillo y Ramos Arizpe favorece, dicen los subagentes, la colocación de estrellitas del Gober Echado Pa' Delante por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Manolo manda con esto la señal de que está dispuesto a trabajar en serio por la seguridad en todos los niveles. Los subagentes sacaron la calculadora y resultó que en diez meses se han asegurado 69 millones de litros de procedencia ilícita, la más grande 15.8 millones fue allá en la capital del sarape y el pan de pulque. Nuestros enterados subagentes revelaron que la estrategia fue clara y planeada desde hace meses, ya que mientras los ojos estaban puestos en el polémico empresario gasaolinero Manuel Muñoz Luevano, mejor conocido como "El Mono Muñoz" y en la revisión de sus gasolineras, los trabajos de investigación se realizaron en completo silencio de forma paralela, ¿De dónde vendría tal cantidad de gasolinas y a dónde iban? Son preguntas que aún quedan sin responder y dicen que en Parras de la Fuente también hace aire…

Y el gurú de las terapias alternativas y fan del dióxido de cloro como tratamiento contra el Covid, el Dr. Jonathan Ávalos Rodríguez, actual coordinador estatal de la Comisión Nacional de la Vivienda para el Bienestar en Coahuila, (otro que en su momento le hizo el fuchi al esquema del Mando Especial de La Laguna siendo alcalde) se quejó amargamente mediante un "en vivo" en las chismosas redes sociales de supuestos abusos como tortura y secuestro por parte de la Policía Municipal de Francisco I. Madero derivado de detenciones que señaló como arbitrarias contra ciudadanos a quienes consideró que se están violando sus derechos. El bien informado exalcalde de Madero dijo que se cobran entre 5 y 8 mil pesos por soltar detenidos en la Policía Municipal en la administración municipal del también morenista alcalde Félix Ramírez Hernández, de quien no obstante se dijo respetuoso aunque le pidió públicamente revisar la actuación de la corporación. Acto seguido (y seguido ya que fue al día siguiente de la transmisión en el 'Face') que el alcalde, Félix Ramírez informó puntualmente del nuevo nombramiento de Cenobio Ávalos, el señor padre de Jonathan Ávalos, como el nuevo jefe del Archivo Municipal. Dicen los protervos subagentes que don Cenobio formó parte de la "fuerza área" de la nómina de la Presidencia de Madero en las dos pasadas administraciones del doctor alcalde. Qué maravilla cuando dos miembros del partido guinda dejan atrás sus diferencias anteponiendo un diálogo constructivo y las conveniencias.

Allende el Nazas donde hay una gran diferencia entre Gómez Palacio y Torreón, según el secretario del Ayuntamiento, José Ángel Mascorro Muñoz, resultó que en uno de esos templos de la virtud ubicados en el bulevar Miguel Alemán, de esos donde venden bebidas espirituosas, llamado 'Makondo', que por razones desconocidas seguía abierto a las 6 de la mañana, dos de los encargados de la Seguridad del bar y de sus asistentes golpearon y asesinaron el pasado domingo en la mañana a Rubén Eduardo Moreno López, Agente de la Policía Investigadora de Delitos a quien tuvieron tiempo de asfixiar entre las mesas. Rubén Moreno era el responsable de la Mesa de Robo de Vehículos ¿Y qué tienen que ver las personas que trabajan en los bares con el robo de vehículos? Bueno, pues partiendo de que quienes "operan" muchos de los bares de Gómez Palacio, cuyos representantes además "patrullan" la ciudad y se encargan de pedir "cuota" por cada vehículo proveniente de otros estados de la República destinado a su venta aquí en La Laguna se pueden sacar diferentes conclusiones. Por supuesto, será la Fiscalía General de Durango, a cargo de Sonia Yadira de la Garza Fragoso, quien ya publicó en redes sociales una esquela sumándose a la pena que embarga a la familia del agente fallecido, la institución encargada de las investigaciones pertinentes respecto a este homicidio ocurrido dentro del bar. Curioso que esto sucedió el domingo pero hasta este martes la Fiscalía no ha presentado a los dos supuestos detenidos y se traen todo un misterio con sus identidades.