Verdades y rumores.

Nuestros subagentes están preocupados por el destino de Simas Torreón. Si Raymundo Rodríguez, gerente técnico de la para municipal, decidiera retirarse, ¿Quién tendrá un mapa de los fierros enterrados de la ciudad?, ¿Habrá alguien que guarde acuerdos, tratos, proyectos realizados con los gobiernos en turno, empresarios, proveedores y demás? De no ser así, los subagentes sugieren empezará trabajar una estrategia, mapeo de la ciudad y recabar la información de toda la tubería y demás fierros que solo él conoce. Esta semana se pudo observar una enorme diferencia con relación al año pasado en el desagüe tras las fuertes lluvias que convirtieron el Periférico en una grandísima charca. Antes se inundaba, sí, pero ahora fue descomunal la inundación, la enorme laguna que paralizó la vialidad y dejó varios vehículos varados partió desde el giro Independencia hasta la Vicefiscalía, es decir, varios kilómetros donde bajo las aguas se perdieron por completo los carriles, los laguneros que circularon a vuelta de rueda en la zona, inundaron también las redes sociales dando testimonio del desastre y de un embotellamiento como nunca antes se había visto.

■■■■■■■■■■■■■

El colmo fue que un día después, para el miércoles que no llovió, el agua en el periférico de Torreón seguía estancada a diferentes alturas. Más allá del lucimiento personal de funcionarios que se mojaron los pies nada más para tomarse la foto, lo que sí se observó fue a trabajadores de Simas Torreón laborando en las zonas más vulnerables y no solo para cosechar “likes” en las chismosas redes sociales. Más ayuda el que no estorba.

■■■■■■■■■■■■■

Quienes de plano ya empezaron a calentar motores para la elección 2026 que en realidad iniciará en diciembre de 2025 son los del partido de guinda, que ahora sí como en nado sincronizado y sin divisiones empezaron a cuestionar la reforma electoral a propuesta del Gobierno Echado Pa’ Delante de Coahuila presentada y aprobada en la última sesión del Congreso, calificándola con ‘Ley Empeora’, y fue la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, acompañada de distinguidas personalidades de la 4T quien calificó la reforma fue ‘hecha al vapor’ con el claro objetivo de modificar las reglas de representación proporcional.

Más allá de la crítica de Morena en Coahuila, ya que a nivel nacional hay más tela de donde cortar con la famosa ‘Ley Espía’ que la misma dirigente Alcalde criticaba en 2014 y que ahora apoya, todo parece indicar que los guindas quieren la revancha en esta entidad, toda vez que los resultados de Veracruz y Durango los dejaron muy mal parados. Dicen los viejos lobos de mar, que el ‘Góber’ Echado Pa’ Delante ni suda ni se abochorna y asegura que las 16 diputaciones de mayoría relativa las tiene en la bolsa. Ya veremos y diremos, nuestros informantes dicen que hay riesgos en los distritos de Torreón, del 8 al 11, quién sabe por qué.

■■■■■■■■■■■■■

La alta demanda de agua ha generado una oferta de pipas “piratas” que, al no estar reguladas, pueden ofrecer precios más bajos (La Ley de Say para los que le saben a temas económicos) pero este fenómeno que está sucediendo en Torreón tiene responsables.

De momento, son ya más de cincuenta empresas formales y legalmente establecidas dedicadas a la distribución de agua en pipas y representadas por el Sindicato de Camioneros Materialistas de Torreón de la CTM que se manifestaron afuera de la Subsecretaría de Transporte, Movilidad e Infraestructura de Coahuila, en Torreón, para denunciar la presencia de estas “pipas piratas” que todos menos las autoridades encargadas ven. Así, mientras los comerciantes establecidos ofrecen este servicio entre mil y mil 300 pesos, en el ‘mercado negro’ de las pipas lo puede encontrar en 800 pesos, evidentemente no pagan impuestos ni son regulados por la autoridad porque para variar son los mismos funcionarios municipales los que están haciendo su agosto en julio. De seguir así esta situación los subagentes prometen dar a conocer santo y seña de quienes traen este jugoso negocio de las pipas que laboran en la ilegalidad que al parecer continuará hasta diciembre...

■■■■■■■■■■■■■

Dicen los infiltrados que de nada sirvieron los regaños que el alcalde del calzado impoluto realizó al director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, luego de enterarse de la razón por la que ingresan pocos recursos a las arcas municipales.

Comentan que después de la regañada, el titular de Inspección y Verificación salió burlándose de la oficina y hasta desestimó las observaciones hechas por el presidente. Los que estuvieron ahí nos contaron con lujo de detalle (gestos, ademanes y tono de voz) cómo le comentó a uno de sus inspectores que le importa poco y menos lo que don Román le haya dicho porque a él lo puso el joven Ernesto Cepeda Bremer con quien presume de tener vara alta, así es que siente el puesto seguro. Como chivo en cristalería salió este muchacho.

■■■■■■■■■■■■■

En los pasillos del edificio más caro de la ciudad el jefe de gabinete, Ariel Martínez, se ha convertido en el favorito de todos los funcionarios municipales y asistentes para echarle la culpa de todo lo malo que pasa en el ayuntamiento, es más, ya es la excusa perfecta y todo se debe a que él no responde ni una sola embestida de sus enemigos por más que le dicen sus asesores que muestre más carácter. Lo responsabilizan de filtrar información, retrasar proyectos, pagos, facturar en despachos y demás temas incómodos. Ahora ya hasta aseguran que el consentido de Román (así dicen) tiene asegurada la candidatura por el distrito 11, ¿Será? Porque ya se empiezan a escuchar algunos nombres de quienes están puestos para darle duro a las campañas del próximo año como para el 2027. Espere aquí datos oportunos.

■■■■■■■■■■■■■

Para salir del paso de una pregunta en Televisión en materia de Seguridad, a don Román se le hizo fácil compartirle a los vecinos Allende el Nazas un poco (un poquito) de responsabilidad con respecto a la percepción de inseguridad que los ciudadanos tienen. En Gómez Palacio, donde el horno no está para bollos, saltaron chispas y “por encargo” vino un claro revire por parte del secretario del Ayuntamiento, José Ángel Mascorro. “Ipso Facto” Pepe Gánem, secretario del Ayuntamiento de Torreón, (y el villano favorito de Attolini) respondió con una declaración muy conciliadora, serena y pacífica.

Los subagentes brincaron de gusto al ver esta nueva e inesperada faceta del secretario que claramente buscaba mitigar el enojo allende El Nazas pero luego recordaron que Pepe tiene un compromiso de aquel lado y desde hace varios años que trasciende en el tiempo. En fin, un día después don Román, también conocido por su impredecible temperamento, sorprendió nuevamente a los subagentes con su declaración mediadora para con los colegas de Durango ‘lo que le toca hacer a cada alcalde’. Total, por razones que los subagentes no se pueden ni imaginar, en Torreón prefirieron darle la vuelta a una confrontación directa con doña Lety Herrera, quien ya se había afilado las uñas antes de ponerse los guantes y sigilosa aguardaba cualquier exabrupto en la Perla de La Laguna.

■■■■■■■■■■■■■

Por cierto, el esperado pleito que no fue entre don Román y doña Lety, mismo que seguramente habría sido épico y matizado con frases de un lado y del otro que habrían pasado a la posteridad sirvió para focalizar dos situaciones: Primero, el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) mide la percepción de inseguridad en La Laguna considerando únicamente 4 municipios: Torreón, Matamoros, Lerdo y Gómez Palacio (no los 15 municipios que conforman La Comarca Lagunera de Coahuila y Durango ni los 5 que conforman la Zona Metropolitana de La Laguna) es más, ni siquiera contempla los municipios como San Pedro, Madero, Viesca, Tlahualilo y Mapimí que están relativamente cerca, razón por la cual a lo largo de los años se han dado casos de que personas que desaparecen en un municipio y aparecen en otro, lo mismo vehículos robados, personas que huyen de la justicia y uno que otro cadáver. En fin, pues la ENSU registró un incremento en la percepción de inseguridad de 7 puntos de Diciembre del 2024 a Marzo de este año en La Laguna (Torreón, Matamoros, Lerdo y Gómez Palacio) el problema es que en la medición particular de Torreón la percepción de inseguridad se incrementó 10 puntos (y es la única ciudad que en ENSU se mide en lo particular y a petición como bien dijo del propio presidente) y curiosamente ese periodo coincide en los tiempos del declive de la desgastada figura del exdirector de Seguridad Pública Municipal de Torreón, César Antonio Gutiérrez Esparza, quien además sigue prófugo de la justicia y mejor ejemplo no puede haber del daño que con sus acciones un servidor público puede hacer a la imagen del gobierno en turno. En Gómez Palacio ya van cuatro directores de Seguridad Pública en menos de tres años.

■■■■■■■■■■■■■

Y en Francisco I. Madero el presidente del PRI local, Saúl González Amador “El Gallito”, anda ‘volao’ en su nuevo cargo como jefe de la Jurisdicción Sanitaria 07 pese a que aseguran sus malquerientes que nunca ha ejercido como dentista. Dicen con el afán de meter a sus allegados a la nómina del sector salud ya no quiso renovar contrato al personal eventual, ese que dura años esperando una plaza pero que además con un año de antelación forman parte de la proyección que se hace con el fin de que se cuente con el personal suficiente, razón por la que actualmente hay un caos en la Jurisdicción. Nos comentan que “El Gallito” ya hasta metió a su hermano Luis, quien laboró en Fiscalía, como su personal de seguridad particular con cargo a la Jurisdicción y que además labora como su “asesor” Esteban López, quien es trabajador de Mejora Pa’ Delante en Francisco I. Madero. El problema escaló a tal grado que ya intervino el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Sección 87, con sede en Torreón, Coahuila, mismo que es liderado por Manuel Riveroll Duarte, quien recién se fue a Saltillo para buscar una solución a este conflicto laboral de dicha Jurisdicción. Nos comentan que en el fondo “El Gallito” lo que en realidad busca es usar esta dependencia del sector salud como plataforma política para buscar la Alcaldía en la que viene, intereses que además chocan con los de otra priísta, la regidora Patricia Quistián, quien no quita el dedo del renglón en esa misma meta.

■■■■■■■■■■■■■

Allende el Nazas, hace unas semanas, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2025. Contrario a todo lo que el propio Gobierno de Durango difunde todavía no hay mucho qué presumir. La entidad no apareció entre los cinco estados con mejor desempeño, incluso, descendió tres puntos pero aún conserva una competitividad media baja. La competitividad es la capacidad de los estados para generar, atraer y retener inversión y talento. Al menos, esta vez no apareció entre los más rezagados. Durango aparece en el mismo nivel que entidades como Tlaxcala, Colima, Campeche, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Puebla, Tabasco o Veracruz. Pese a que forma parte del norte del país, Durango nunca ha podido mostrar los mismos niveles de dinamismo económico de otras entidades como Coahuila, Chihuahua o Nuevo León. El PIB per cápita de Durango es bajo (223 mil por habitante) y se registran pocas patentes (0.2 solicitadas por cada 100 mil de la población económicamente activa), el PIB turístico es muy bajo (del 0.8 por ciento, ocupando la última posición a nivel nacional) y el 21 por ciento de sus ingresos totales se destinan al pago de deuda pública. La entidad tiene problemas de infraestructura, la tasa de heridos en accidentes de tránsito vía terrestre es de 214 por cada 100 mil habitantes, (la posición número 30 en la escala nacional).

Todo lo anterior refleja un ecosistema productivo poco diversificado y dependiente, a lo que se suma que al menos el 68 por ciento de sus ingresos provienen del Gobierno Federal. Además, el 86 por ciento de las personas mayores de 18 años consideran que las prácticas corruptas en el estado de Durango son “frecuentes” o “muy frecuentes”. En fin, mucho trabajo tiene el “Góber” que no canta mal las rancheras para pasar del dicho al hecho y dejar de ser un holograma en La Laguna.

Verdades y rumores.