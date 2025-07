Y como los políticos están ansiosos por servir al pueblo y mantener el orden y la paz en esta bendita tierra ya tienen la mente el 2026 así es que el Congreso de Coahuila aprobó en su última sesión ordinaria las reformas electorales y judiciales y los que le saben al teje y maneje de los comicios nos reportan que las reformas tendrán cuatro puntos clave; uno de ellos será adelantar el calendario electoral que en lugar de iniciar el primero de enero de 2026 será el primero de diciembre de 2025, otro será reducir la duración de las campañas que pasará de 40 a 30 días solamente, otro más será establecer un mejor diseño en las boletas electorales y destaca otro punto como el manejo de las posiciones plurinominales que deberá garantizar que los partidos que tuvieron al menos del 3 por ciento de votación tengan representación y según ellos evitar una sobrerrepresentación en el Congreso.

Dicen los grillos subagentes que esto en realidad será una estrategia que apunta a la completa seguridad de que la alianza del 'Góber' Echado Pa' Delante se quede con más curules aunque traigan la cachucha de otro partido, como por ejemplo el Partido Verde Ecologista quien ya puso en duda su alianza con Morena y el PT, más los partidos satélites que se acumulen. En la elección huérfana se disputarán 16 curules de mayoría relativa en el Congreso local y tendrá un electorado que representa el 3 por ciento a nivel nacional, aunque en Coahuila, dicen, tienen los ojos puestos la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, el dirigente nacional del Tricolor 'Alito' Moreno y el dirigente nacional del albiazul, Jorge Romero. El espectáculo ya comenzó.

Nuestros subagentes que nunca duermen nos reportan que pasada la medianoche del sábado al diputado local guinda, Antonio Attolini Murra, "cliente" de quienes parecieran ser más sus publicistas que sus enemigos, nuevamente obtuvo el papel protagónico de la puesta en escena. Attolini y su novia, como Reyes de la Primavera, fueron paseados sin rumbo fijo por diversas calles de Torreón, dentro de su vehículo remolcado en una grúa particular que presta servicios al Ayuntamiento hasta que finalmente decidieron llevarlo a las instalaciones de dicha empresa donde ya de plano no supieron qué hacer con él pues a esas alturas parecía más un problema del que ya ninguna autoridad quería responsabilizarse. ¿Qué pasó? La versión oficial es que el diputado cambió de carril sin poner la direccional y que oportunamente una unidad de Tránsito Municipal pasó por ahí marcándole el alto para luego pedirle descender del vehículo con el argumento de que había bebido. Como el diputado se negó a bajarse al considerar que no era una amenaza por haberse tomado una cerveza se lo llevaron en la grúa con todo y carro y hasta prometida. Pero, nuestros jilgueros subagentes que a la distancia departieron en el mismo templo de la virtud que Attolini, se percataron que estando ahí dentro del bar también estaba muy alegre gente cercana a los "compadres" de los altos mandos de algunas autoridades municipales por lo que los chismosos subagentes no tienen pruebas pero tampoco dudas de que pudo haberse dado algún "pitazo"….

Al final, del interior de la empresa de grúas donde Attolini estuvo "cautivo" se fue por su propio pie ¿Entonces? Los protervos subagentes tuvieron la revelación de que algunos vivillos sucumbieron a la tentación de aplicarle la misma dosis que en el concierto de Miguel Bosé. ¿Qué lograron? Bueno, en principio que un enviado por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ofrezca al diputado guinda el acompañamiento de la Guardia Nacional al considerar que no se están respetando sus derechos aquí en la Perla de La Laguna, otro logro fue que en la Capital del Sarape y Pan de pulque tres alegres compadres en una boda tuvieran más elementos para reír de quien realiza acciones infantiles y viscerales conociendo al 'showman'. Otro logro fue que el lunes el frenético diputado Attolini decidió solicitar al pleno del Congreso del Estado un juicio político contra el alcalde, Román Alberto Cepeda, no sin antes señalar la confabulación entre el profesor Carlos Centeno, del director de Tránsito, Luis Morales y desde luego, el villano favorito de Attolini, que es el secretario del Ayuntamiento, Pepe Ganem. Ahora la bola de fuego que lanzó el morenista está manos de los diputados del PRI y PAN que son mayoría por lo que no hay demasiadas expectativas en que la denuncia trascienda, eso sí, ahora están obligados a analizar los elementos que contiene la denuncia formal que motiva la petición por lo que a fuerza van a quedar mal con alguien. Como diría "Juanga" ¿Pero qué necesidad?

Y hablando de llamar la atención, para los que estaban con el pendiente por saber si fue real o no la manta colgada en un paso inferior vehicular de Torreón, principalmente porque hasta el momento ninguna autoridad local se ha manifestado al respecto, ya sea para negar o confirmar el hallazgo, nuestros subagentes infiltrados en las corporaciones de seguridad de los diferentes órganos de gobierno se adelantaron y nos dicen que efectivamente sí se dejó un mensaje expuesto en una manta de buen tamaño dirigida a los gobiernos de Durango, Coahuila y Zacatecas. En el mensaje se señala específicamente al grupo de la familia que lleva operando muchos años en Durango, según lo dijo Adela Micha en su más reciente entrevista al "Góber" que no canta mal las rancheras. En la misma manta se pide a las corporaciones de Durango "no cobijarlos" pero también se dirigen al "cítrico" líder de un grupo Sindical de todos conocido en La Laguna, o sea nada nuevo bajo el sol. El "comunicado", que pendía de la parte superior del puente, muy visible para los conductores que circulan rumbo al oriente, fue firmado presuntamente por otro grupo rival de la tierra conocida como la "Cuna del Mariachi", mismo que según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya opera en 27 estados del país (el 84% del territorio nacional) y que además es acérrimo enemigo del Cartel de Sinaloa, actualmente fracturado tras las diferencias entre "Mayos" y "Chapitos" que han derivado en cruentos enfrentamientos en Sinaloa. Mientras tanto usted siga con sus actividades normales y no deje de preocuparse.

Nuestros preocupados subagentes vieron con buenos ojos que finalmente el funcionario de Mejora Coahuila, Hugo Dávila, decidió poner fin a los rumores y mandó un mensaje en las chismosas redes sociales para exponer su enfermedad y su correlación con sus ausencias. Expuso a través de un video que será intervenido quirúrgicamente para extirparle un pequeño tumor en el riñón para después señalar en otro que ya está listo para seguir trabajando. Los subagentes se sorprendieron de que esta vez Hugo Dávila, caracterizado por su carácter explosivo, se le vio sereno al mencionar cada palabra y para algunos la actitud del funcionario estatal llevaba a su vez otro mensaje oculto para quienes pasan por una situación similar. Eso sí, dijo que buscará algo más para 2027. Veremos y diremos.

Cuentan las lenguas de doble filo que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, analiza la posibilidad de aliarse con Movimiento Ciudadano, lo que no sería raro considerando la gran cantidad de panistas que migraron a las filas del Movimiento Naranja en los tiempos del liderazgo de Marko Cortés, incluso, desde una perspectiva real e histórica, es mucho más extraña e incongruente la alianza del PAN con el PRI, así es que aquellos que se rasgan las vestiduras con el argumento de que dicha alianza entre PAN-MC traicionaría los principios de Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción Nacional, pueden serenarse pues seguramente don Manuel lleva años revolcándose en su tumba sabiendo que al final el PAN, que siempre luchó contra el PRI y lo que representaba, terminó por aliarse con ese partido, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Total, quien conoce a los panistas sabe que quienes militan en este partido en realidad nunca dejan su ADN albiazul. Romero de momento dice que la alianza con MC será "una jugada maestra" aunque desde luego podría impactar directamente en el 2026 de Coahuila por lo que seguro se habrá de analizar en dónde sí y en dónde no conviene hacer alianza. En la pasada elección en Durango hubo muchas voces de panistas que plantearon a Romero no ir en alianza con el PRI pero al final pesaron más las conveniencias y se fueron en alianza en 34 de 39 municipios de la entidad y en donde no fueron en alianza tampoco les fue tan mal, es decir, perdieron contra el PRI pero le ganaron a Morena. En Coahuila la amalgama PRI-PAN ha funcionado en los últimos años, claro, principalmente para el Tricolor que lleva la batuta en las candidaturas. Entre los subagentes que prefieren en estos momentos de marea guinda la citada amalgama nos reportan que por fin tomó protesta Elisa Maldonado, por lo que el diputado panista, Gerardo Aguado, a quien nunca se le quita la sonrisa y ya no sabemos si está enojado, triste, preocupado, contento, o todo lo demás junto, terminó con su misión que era calmar los ánimos entre los azules. Por cierto, cuentan los subagentes que el regidor panista, Sergio Lara Galván, quien en su momento declinó por el priísta que hoy manda en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad (y sino así parece) y el exdiputado federal del PAN, Néstor Villarreal, ya levantan la mano para asumir el liderazgo del partido en Torreón.

Los subagentes están todavía tratando de entender lo que sucedió con la construcción de la segunda etapa del Paso Vial Villa Florida, primero fue cancelado el viernes y tras un fin de semana de reflexión el alcalde mejor boleado de Torreón decidió seguir con el proyecto. Los subagentes dicen que lo anterior causó confusión, pero también desconfianza apenas el 27 de junio el edil junto al flamante director de Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab, habían anunciado la cancelación de la obra según esto por presiones y demandas del legendario perredista, Abundio Ramírez. Cosa rara, la autoridad haciendo valer sus facultades y alcances sin castigar al "extorsionador". Cualquiera pensaría que la cancelación de la obra habría sido producto de una evaluación del proyecto que a todas luces tiene algunas complicaciones, pero que es fundamental para desfogar el tránsito de la zona norte de la ciudad. Ahora algunos piensan que la cancelación que duró unos días en realidad fue una estrategia del gobierno para frenar a quienes se quejaban de la misma mientras que otros creen que la suspensión podría no haber contemplado el costo económico por la indemnización que tendría que pagarse a los constructores ganadores de la licitación. Más allá de todo, valdría la pena preguntarse ¿Es necesario el desgaste político para el alcalde? ¿A quién beneficiaría?

Y en San Pedro de Las Colonias los ciudadanos no dejan de quejarse por el descuido que la administración municipal (PRI-PRD-UDC) ha tenido en el auditorio municipal, ubicado a una cuadra de la Presidencia, donde hoy despacha la alcaldesa priísta, Brenda Cecilia Güereca Hernández, que tiene ya 6 meses en el cargo, no ha mandado reparar el sistema de aire acondicionado pese al calor extremo de La Laguna. Dicen las lenguas de doble filo que el descuido parecía algo un tanto intencional, pues la falla de los aparatos de aire se viene arrastrando desde la pasada administración que concluyó el año pasado. No obstante, los subagentes disfrazados directores de escuela pública consideran que un semestre ya es un tiempo razonable para que el nuevo gobierno marque la diferencia con su antecesor. El Auditorio Municipal es utilizado para graduaciones y eventos culturales por lo que no se entiende la parsimonia en el mantenimiento cuya obligatoriedad periódica además se establece en el reglamento municipal. Peor aún, el Ayuntamiento de doña Brenda ha dejado de percibir los ingresos correspondientes a la renta del Auditorio pues son advertidos de que por su cuenta tendrían que rentar otros aires acondicionados que representan un gasto de 900 pesos el día por cada uno de los aparatos y ha habido eventos donde han rentado hasta 9 de ellos, lo que se suma la renta del Auditorio que ronda los 3 mil pesos, por lo que ya no lo consideran una opción costeable. En varias escuelas mejor han optado por rentar sillas y algunos aires para sus eventos, lo que resulta más barato. ¿Cuánto costará la reparación?

Allende el Nazas, los subagentes infiltrados en las distintas corporaciones no quieren ni investigar si quien firmó la manta colocada en Torreón, Coahuila, es el mismo grupo que se lo adjudica pues de ser así en una de esas también andan haciendo sus maletas para irse a Ucrania donde al menos sabrían de qué lado está el enemigo, pero lo que sí llama la atención es que hay varios usuarios de las chismosas redes sociales que han estado posteado insistentemente en los comentarios de las publicaciones que se han difundido a través de varias plataformas que al igual que en Torreón también fue colgada otra manta en Gómez Palacio y con la misma dedicatoria, cosa que de momento tampoco ha sido negado o confirmado por alguna autoridad de aquellos lares. Este lunes nuevamente el "Góber virtual" de Durango visitó La Laguna (y no se sabe a ciencia cierta si fue un holograma) en una gira de trabajo pero nuevamente se aseguró de que evitar la presencia de los chismosos e incómodos medios de comunicación que seguramente si lo ven le pueden preguntar cosas incómodas a don Esteban (para eso está Adela Micha) de tal suerte que entre la desinformación y la política de las avestruces ya hay quien está sacando conclusiones.