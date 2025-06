Verdades y rumores.

“El que tenga miedo de morir que no nazca”, es sin duda la filosofía de Eduardo Rangel, exdirector de Tránsito Municipal de Gómez Palacio, un elemento por el cual doña Lety Herrera, alcaldesa de dicha ciudad, ahora seguramente se ha de estar dando de topes por haberlo dejado ir y desaprovechar así sus talentos ocultos. Tarde se dio cuenta que tenía un diamante en bruto en sus filas, vamos, ni Pancho Villa al invadir Estados Unidos demostró semejante valor.

Los protervos subagentes no logran explicarse cómo es que quien renunció en enero de este año al cargo de director de Tránsito Municipal ahora decide, eso sí tras una profunda reflexión, integrarse a las fuerzas armadas de Ucrania para enfrentarse a Rusia y aprovechar, claro está, la campaña actual de reclutamiento de Zelenski para personas de habla hispana. “No es una decisión impulsiva ni tomada a la ligera. Es el resultado de una reflexión profunda sobre mis valores, mis convicciones y el papel que decido asumir en el mundo”, posteó Lalo para quien tenga dudas.

Pero, no se puede pensar en Rusia sin pensar en Vladímir Putin...

▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮

Putin, un político que pasó de ser espía en la extinta KGB a controlar uno de los mayores arsenales nucleares de la tierra en menos de 10 años; el mismo gobernante que según las chismosas redes sociales monta caballos con el torso desnudo, más temerario y seguro de su propio “sex appeal” que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, aquel día que presumió su abdomen de “lavadero”. Hablamos del ruso residente del Kremlin que regala osos, leones, caballos a Corea del Norte bajo el régimen del líder supremo Kim Jong-un, a quien profesa su “camaradería personal”. El petersburgués al que los videntes y místicos señalan como la reencarnación del conquistador Napoleón Bonaparte (con quien, por cierto, Putin comparte estatura) y que estableció el primer imperio francés… Con ese, con ese mismo ruso don Lalo Rangel quiere pleito. Dijo el exagente vial de Gómez Palacio que si México en algún momento lo necesita también peleará por su propio país y que bueno saberlo ahora que Putin anda muy interesado en crear una ruta aérea directa entre Moscú y México, con escala en La Habana, Cuba, no vaya a ser que en el futuro también se quiera expandir por estos lares. Los subagentes no pueden más que desearle suerte a Lalo en su difícil travesía. ¡Tiembla Putin! Que un lagunero irá a combate.

▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮

Y hablando de otro tipo de batallas, en una secuela de la serie “La Censura” que se proyecta en las sesiones del Congreso del Estado de Coahuila los chismosos subagentes infiltrados entre los 25 diputados que integran el Poder Legislativo nos comentan como grandes escuderos suelen aparecer ante los embates de Attolini los legisladores del PRI-PAN que traen bien puesta la camiseta más que la de los ciudadanos que votaron por ellos y que pelean con uñas y dientes por quien manda en Torreón siendo ubicados en este grupo Gerardo Aguado, Felipe González y Edna Dávalos. El que los diputados del PRI-PAN defiendan a un alcalde no tiene nada de extraño, pero, lo que llama la atención es que sabiendo que las relaciones entre el Ejecutivo Estatal y el presidente de Torreón han tenido sus altibajos los diputados estén claramente definidos y siendo así todo indicaría que están siguiendo una línea marcada “desde las alturas”, es decir, no podría ser de otra forma ¿O sí? En fin, los diputados del PRIAN decidieron fastidiarle la fiesta antes de empezar al frenético diputado de Morena, Antonio AttoliniMurra que toda la semana emocionado planea qué va decir en el Congreso, quien optó por colocarse una cinta de censura en la boca, imagen que dio la vuelta a las chismosas redes sociales y llegó hasta el Palacio Federal, y aunque los aludidos aseguran que sí lo iban a dejar hablar pero no al inicio de la sesión, durante la presentación del orden del día, al final nuevamente Attolini se salió con la suya y consiguió el reflector para señalar que el motivo de la censura fue que se disponía a presentar al Congreso dos denuncias penales en contra del Ayuntamiento de Torreón por presuntos actos de corrupción y malversación de recursos públicos. ¿No habría sido más eficaz un buen revire de los legisladores del PRIAN?, ¿o carecerán de tablas para debatir?

▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮

Uno de nuestros subagentes inmersos de la grilla sindical le llamó la atención el triunfo que tuvo la CATEM en Coahuila tras la votación en la empresa Jayson Safety Systems, dicen los que le saben al tema que todo se logró tras amenazas, intimidación y coacción como sucedió en Querétaro. Uno de los observadores de la CTM, Fabián Chávez, reportó amenazas al juez de un número telefónico desconocido. Además se dio intimidación al delegado de la CTM en Joyson dos días antes de la elección en donde en una camioneta sujetos armados rondaron la colonia donde vive y hasta una directa advertencia, al igual que otros trabajadores. Reportan a nuestros subagentes que se dieron advertencias vía WhatsApp sobre represalias tanto a trabajadores como supervisores si no se alineaban al grupo afín a la CATEM. Lo cierto es que tras toda esta campaña negra, la votación quedó CATEM: 696 votos y CTM: 387 votos. Nuestros subagentes señalan que si esto se convierte en una estrategia sindical será una amenaza para la libertad sindical de Coahuila. Lo ocurrido en Joyson debe encender las alertas en las autoridades laborales, pues lo que está en juego no es solo la representación sindical, y la dignidad de la clase trabajadora.

▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮

Lo que pasó desapercibido para los guindas en medio de esta cruzada contra la presunta corrupción del Ayuntamiento de Torreón en el trienio pasado es que dentro de las Observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) también se encuentran los periodos 2019, 2020 y 2021, en conjunto con 2022 y 2023 y el monto de las observaciones no solventadas en total alcanzan los dos mil 500 millones de pesos, es decir, el ejercicio del trienio del legendario panista, Jorge Zermeño Infante, se quedó en el tintero después de haber ido en Alianza con el PRI, así al final pesó más la política que las buenas prácticas con los recursos públicos. Lo que no ha dejado dormir a los latosos subagentes es que las cuentas no salen, pues si a los dos años del primer trienio del mejor boleado alcalde de Torreón se le achacan al menos 531 millones de pesos, ¿Qué pasó con los otros casi dos mil millones del político azul?, ¿Esos no le importan a la ASEC? Quizá prefiera no escarbar en el pasado como tampoco lo hizo el tesorero municipal, Óscar Luján, tras el proceso de entrega-recepción con el cual quedó muy conforme y no podía ser de otra manera dado el contrato de prestación de servicios (de 16 hojas) que celebró en su momento con el Ayuntamiento de Torreón pues no hay que olvidar que antes de entrar a la administración prestó servicios de auditoría en materia contable y justo a la administración de Zermeño.

▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮

El que ya no supo qué fue lo que dijo o si lo dijo o no fue el delegado del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Jr. Nos reportan nuestros subagentes disfrazados de pilotos que ya molesto por haber sido balconeado en la odiosa prensa sobre sus mini vuelos de Tamaulipas-Cd.de México-Saltillo y ranchos circunvecinos, el novio del Bienestar reconoció que sí voló de esa manera pero que sus viajes eran pagados de su bolsa. Nuestros subagentes que viven eternamente en la austeridad republicana desde hace décadas tienen algunas preguntas para el servidor público de la 4T pues si es cierto que tiene otros ingresos ¿De dónde provienen? ¿Qué empresas tiene?, ¿Qué declaraciones ha hecho a la Secretaría de Hacienda? Considerando que como servidor público estaría obligado a decirlo. Los envidiosos que viajan en camión de redilas compartiendo con una que otra gallina y roba monederos se preguntan ¿Cuál será la forma en la que paga el avión? Igual que otras cosas que le son sumamente indispensables para el diario como los escoltas y las camionetas blindadas. Total, tantos misterios sin resolver en medio de una cruzada de austeridad republicana, eje rector dictado por Claudia Sheinbaum con el que supuestamente se deberían conducir todos los servidores públicos.

▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮

Los chismosos subagentes que practican el conocido deporte de levantamiento de tarro nos comentan que la dirección de Inspección y Verificación del Municipio de Torreón ya cambió de centro de operaciones; se trata de un conocido restaurante de cortes de carne ubicado entre el bulevar independencia y la calzada Abastos. Ahí el director aprovecha para degustar sus sagrados alimentos mientras recibe las cuotas obligadas de los inspectores, ya todos tienen la instrucción de “reportarse” en ese lugar. Extendiendo su alcance, Inspección y Verificación se metió a evaluar si los negocios (grandes y pequeños) tienen plan de contingencia y de no ser así piden “una colaboración” obligada de 15 mil pesos para operar, cosa que llegó a oídos de Jorge Luis Juárez, encargado de Protección Civil, quien de inmediato habló para reclamar pues los planes de contingencia en las empresas son parte de su área, aunque se supone que éste sería uno de los requisitos sin los cuales un negocio no podría abrir. Como en Inspección y Verificación saben que el tiempo es dinero, no lo pierden y ahora también se enfocan en los bailes de aniversario, bodas, quinceañeras y en un descuido hasta bautizos en los ejidos del municipio, celebraciones que suelen realizarse en áreas de uso común, de tal suerte que los inspectores se rentan ahora ofreciendo sus propios servicios de vigilancia y ‘cero multas’ por la módica cuota de 10 mil pesillos. Lo dicho, no pierden el tiempo. Escenas dantescas ya han visto nuestros subagentes cortes término medio, cerveza y un fajo de billetes a un lado, estilo Los Soprano.

▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮

Los chismosos subagentes de la Comisión Federal de Electricidad nos comentan que tuvieron eco las palabras del presidente de la Ciudad Jardín, Homero Martínez, con respecto a las quejas por extorsión que han estado proliferando en Lerdo, mismas que se atribuye “un grupo”, así a secas señaló el edil. Las palabras resonaron principalmente entre los trabajadores de base de la CFE porque apenas hace unos meses mucho se habló en el gremio sindical de la imposición e incursión de integrantes de sindicatos “malandrines” (como los conoce el “Góber” echado Pa’ delante) en el interior del Sindicato de la CFE, liderazgo del cual se habían hecho con amenazas (como siempre) y que tenía preocupados a los empleados. Bueno, pues resulta y resalta que los que llaman para extorsionar en Lerdo piden a la gente no paguen la luz en la CFE y se les entregue el dinero a ellos pues tienen, según esto, vara alta para evitar los cortes. Los subagentes se preguntan si no serán los mismos integrantes del sindicato “malandrín” quienes ya encontraron una nueva fuente de ingresos en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad que además desde el sexenio anterior, el de Barlett, pasa por uno de los peores momentos en materia de renovación de líneas y mantenimientos. Luego que no digan en el gobierno de doña Claudia Sheinbaum que no se les advirtió de lo que se está gestando.

▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮

Allende el Nazas las chismosas redes se eclipsaron nuevamente con la detención de Juan Manuel N, quien fuera subdirector jurídico del Sideapa, en la primera administración del cambio verdadero de Gómez Palacio, con doña Marina Vitela, actual diputada federal. El anuncio lo hizo oficial la Fiscalía Anticorrupción de Durango que por razones desconocidas hasta ahora, tres años después, se puso a chambear y detectó la probable responsabilidad del exdirector jurídico en el delito de ‘Cohecho’ durante la administración 2019- 2022, específicamente en agosto de 2021, cuando el exservidor público según esto sirvió con la cuchara grande y solicitó a la víctima la cantidad de 220 mil pesos, con el fin de reconectar los servicios de drenaje y agua, mismos que habían sido suspendidos por la falta de pago de una multa por varios conceptos de procesos industriales. Posteriormente y luego de recibir diversas amenazas por parte del servidor público, el ciudadano le entregó en efectivo la cantidad de 8 mil dólares americanos, así como 40 mil pesos mexicanos al exsubdirector jurídico ¿Qué tal? Por supuesto, los dólares nunca ingresaron a las cuentas del organismo gubernamental. Por cierto, Juan Manuel, dicen las lenguas de doble filo, desempeñaba el cargo bajo el amparo y apadrinamiento del extesorero de Gómez Palacio, Cuauhtémoc N, quien el año pasado también fue detenido en el aeropuerto de Torreón, aunque salió de inmediato pudiendo llevar su proceso en libertad y siendo investigado por uso indebido de atribuciones y facultades. Ya veremos y diremos en qué queda esta nueva detención porque “casual” en Durango regularmente nada más los detienen “Pa’ la foto” de los más buscados y más tarde los sueltan.